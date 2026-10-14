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Михаил Константинов: На президентски избори гласове не се купуват
  Тема: Избори

Михаил Константинов: На президентски избори гласове не се купуват

14 Октомври, 2026 13:09 635 21

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  • президентски избори-
  • купуване на гласове-
  • мвр-
  • избори 2026

Според него търговията с вот има най-голямо значение при местни избори. МВР отчита 31 сигнала за купуване на гласове преди президентския вот

Михаил Константинов: На президентски избори гласове не се купуват - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На президентски избори гласове не се купуват и не се продават. Това заяви професор Михаил Константинов, директор на „Електорални анализи и прогнози“ в „Галъп Интернешънъл Болкан“ и бивш член на Централната избирателна комисия.

„Личният ми опит през последните 35-36 години в областта на изборите показва, че на президентски избори гласове не се купуват, съответно не се продават“, каза Константинов пред Радио „Фокус“.

Коментарът му идва на фона на данните на Министерството на вътрешните работи за подготовката на президентските избори на 25 октомври. До 13 октомври в МВР са постъпили 34 сигнала за нарушения на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образувани са четири досъдебни производства – едно бързо и три по общия ред.

От 28 септември полицията е провела 119 специализирани операции в страната, а съставените предупредителни протоколи са 373. МВР координира действията си с ДАНС и прокуратурата.

Най-голям риск според него има при местния вот

Константинов посочи, че търговията с гласове има по-голямо значение при парламентарни избори и най-вече при местни избори. Причината според него е, че при избора на кмет или общински съветници сравнително малък брой гласове може да промени резултата.

„При парламентарни – да, и при местни масово, защото тогава има смисъл“, коментира той. По думите му на европейски избори интересът към купуването на гласове е по-слаб, тъй като резултатът се възприема като по-малко значим от местните решения.

Твърдението на Константинов представлява оценка, основана на професионалния му опит, а не официален извод на изборната администрация или на разследващите органи. Данните на МВР показват наличие на сигнали и производства за предполагаеми престъпления срещу политическите права на гражданите, но сами по себе си не доказват извършено купуване на гласове.

Константинов: Доверието в изборите е отслабнало

Според него обществото постепенно е стигнало до състояние, в което много хора не вярват на резултатите от изборите. Той свърза това с голямото внимание към отделни случаи на нарушения и с разпространението на убеждението, че изборите като цяло се фалшифицират.

Константинов даде за пример изборите за 36-ото Народно събрание, проведени на 13 октомври 1991 г. В тях са участвали 38 партии и коалиции, избирателната активност е била 84 процента, а недействителните гласове – 2,7 процента.

Той определи тези избори като първите свободни и честни след близо 57 години несвободен изборен процес и заяви, че високите стандарти от онзи период трябва да бъдат възстановени.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дъртакът

    10 1 Отговор
    е черешката на грешката!

    Коментиран от #12

    13:11 14.10.2026

  • 2 Ха ,,,ха.

    9 1 Отговор
    Бай Ганьо пасти да яде.

    13:12 14.10.2026

  • 3 Хаджи Папурко

    10 2 Отговор
    Само се фалшифицират. Справка Расим Асанов Плевнелиев и торбите с бюлетините.

    13:12 14.10.2026

  • 4 Гласоподавател

    4 1 Отговор
    До сега съм пропускал само два избора по уважителни причини
    Този път ще е целенасочено.
    Отивам за риба

    13:14 14.10.2026

  • 5 Мише-Моше.

    6 1 Отговор
    Как ги разбираш ти , тия работи.

    13:17 14.10.2026

  • 6 Лама Кифла

    9 1 Отговор
    професор Михаил Константинов, директор на „Електорални анализи и прогнози“..........много директор малко работник

    13:17 14.10.2026

  • 7 Това Мекере !

    7 1 Отговор
    Какви Ги Бистри ?

    Колкото и да Сме Заблудуни !

    Все пак Виждаме !

    13:21 14.10.2026

  • 8 Тцъ!

    2 4 Отговор
    Шашми се правят при всички видове избори, особено у нас. При президентските избори са достатъчни машините-мадуровки. Цял свят ги е отхвърлил, само ние ги купихме! Защо ли?

    13:22 14.10.2026

  • 9 Всичката Мръсотия !

    3 1 Отговор
    Се Вижда !

    13:22 14.10.2026

  • 10 Сър Пичук

    9 2 Отговор
    Що се нервите, бре? Чичо Мишо иска да каже, че предварителният рев на възрожденците за нечестни избори е напълно безплатен.

    13:24 14.10.2026

  • 11 Питам

    6 1 Отговор
    На този що ли му викат Мишо бюлетината?

    13:25 14.10.2026

  • 12 ИСТИНАТА

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дъртакът":

    Константинов е идеологът за фалшифицирането на изборите! Нека кафе по кой закон в избирателните списъци фигурират стотици хиляди фалшиви избиратели "мъртви души"! Обяснението с българите в чужбина е за дебили, защото всеки българин има право само на един глас!

    13:25 14.10.2026

  • 13 Що за глупости, господа!?

    4 1 Отговор
    Машинките на дявола решават всичко.

    13:28 14.10.2026

  • 14 Тоя за кога се обажда

    4 1 Отговор
    Остарял и ненужен ама да каже

    13:29 14.10.2026

  • 15 ГРАБ

    2 1 Отговор
    Това е единственият професор в света по нищоговорене , получаващ пари от политическата мафия

    13:30 14.10.2026

  • 16 оня с коня

    2 1 Отговор
    И завършва Статията с носталгичния спомен на Константинов как през 1991г Избир. Активност била висока чак до небето,а недействителните бюлетини били само 2,7%.Призивът на професора обаче че трябва да възстановим Стандартите от "време оно" си е чиста Проба ШЕГА защото тогава Народът гласуваше за ГЕНЕРАЛНА СМЯНА на Националната Геополитическата посока на развитие,докато в сегашната Историческа действителност такова грандиозно събитие не присъства в Календара.

    13:35 14.10.2026

  • 17 Тити

    2 0 Отговор
    Язък ,начин няма да има кебапчета и кюфтета а Константинка?

    13:55 14.10.2026

  • 18 пери

    1 0 Отговор
    Значи на другите избори се купуват гласове. Така казано, звучи като признание. Само дето няма логика на президентските избори да е различно. Сам се омаскари професорът. Ама то като се дрънка повече, отколкото трябва…

    13:58 14.10.2026

  • 19 ЗАРАДИ ТЕБ ИЗМАМНИКО СТАР

    1 0 Отговор
    Според него обществото постепенно е стигнало до състояние, в което много хора не вярват на резултатите от изборите.КОЛКО ПОРЕДНИ ИЗБОРИ ТИ ИЗЛЪГА БЪЛГАРИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ, АГЕНТА НА 6 то

    14:03 14.10.2026

  • 20 Веселяка

    1 0 Отговор
    Аз пак ще гласувам за Волен или Лупи 🤪 ей така само за майтапа 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли най-после, простовати индивиди такива 🤣

    14:13 14.10.2026

  • 21 Ти от къде

    1 0 Отговор
    знаеш?????

    14:13 14.10.2026

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