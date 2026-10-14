От ИПБ намекнаха за дълбок конфликт и липса на координация между Шишков и ръководството на АПИ (ДОКУМЕНТИ)

Официалната кореспонденция между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията, и по-специално писмото от министър арх. Иван Шишков до инж. Александър Тодоров, по категоричен начин разкрива дълбокия конфликт, пълната липса на координация и тоталния колапс в управлението на пътния сектор.

Това се казва в становище на Института за пътна безопасност, изпратено до медиите. Ето и още от изявлението на Института:

Официалният документ потвърждава изцяло конфликта между министър и УС на АПИ, като изкарва на повърхността институционална безизходица, при която МРРБ директно обвинява АПИ в прилагане на системна порочна практика за поемане на „скрити“ задължения над утвърдения годишен бюджет за Текущо ремонтно и поддържане (ТРП). Докато АПИ иска спешно одобряване на задания за десетки милиони евро (в това число над 28,7 милиона евро за спешни и неотложни дейности), Министерството заявява, че възможностите на държавния бюджет са напълно изчерпани и задълженията не могат да бъдат компенсирани с допълнителни субсидии.

Върхът на този управленски абсурд проличава в официалните указания на министъра относно критичния пътен участък от път I-1 за ежедневно реверсивно движение и обезопасяване. В писмото си той буквално принуждава АПИ да преразгледа бюджета си и да финансира овладяването на тази критична ситуация за сметка на средствата по показател „Персонал“ – т.е. от заплатите на собствените си служители! Това е невиждан прецедент, при който аварийните ремонти и пътната безопасност биват прехвърлени за сметка на възнагражденията в агенцията.

В допълнение, вместо да осигури необходимия ресурс за реални ремонти, МРРБ разпорежда затваряне на пътища, поставяне на знаци за ограничение и пренасочване на трафика, като едновременно с това плаши служителите на АПИ с лична имуществена и наказателна отговорност. Всичко това парализира работата на пътните управления и застрашава пряко безопасността на движението и живота на гражданите.

Поради тази тотална липса на професионализъм, финансова безизходица и стигането дотам ремонти да се покриват от заплати, Институтът за пътна безопасност настоява за незабавна намеса на министър-председателя Радев.

Представените документи категорично потвърждават, че АПИ се намира в състояние на пълна блокировка и финансова безизходица. Конфликтът между министъра и председателя на УС на АПИ застрашава пряко безопасността на движението и живота на българските граждани.

Снимка: ИПБ

Снимка: ИПБ

Снимка: ИПБ

Снимка: ИПБ