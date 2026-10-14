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От ИПБ намекнаха за дълбок конфликт и липса на координация между Шишков и ръководството на АПИ (ДОКУМЕНТИ)

От ИПБ намекнаха за дълбок конфликт и липса на координация между Шишков и ръководството на АПИ (ДОКУМЕНТИ)

14 Октомври, 2026 12:55 833 10

  • институт за пътна безопасност-
  • конфликт-
  • иван шишков-
  • ръководство на апи

Поради тази тотална липса на професионализъм, финансова безизходица и стигането дотам ремонти да се покриват от заплати, Институтът за пътна безопасност  настоява за незабавна намеса на министър-председателя Радев.

От ИПБ намекнаха за дълбок конфликт и липса на координация между Шишков и ръководството на АПИ (ДОКУМЕНТИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Официалната кореспонденция между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенцията, и по-специално писмото от министър арх. Иван Шишков до инж. Александър Тодоров, по категоричен начин разкрива дълбокия конфликт, пълната липса на координация и тоталния колапс в управлението на пътния сектор.

Това се казва в становище на Института за пътна безопасност, изпратено до медиите. Ето и още от изявлението на Института:

Официалният документ потвърждава изцяло конфликта между министър и УС на АПИ, като изкарва на повърхността институционална безизходица, при която МРРБ директно обвинява АПИ в прилагане на системна порочна практика за поемане на „скрити“ задължения над утвърдения годишен бюджет за Текущо ремонтно и поддържане (ТРП). Докато АПИ иска спешно одобряване на задания за десетки милиони евро (в това число над 28,7 милиона евро за спешни и неотложни дейности), Министерството заявява, че възможностите на държавния бюджет са напълно изчерпани и задълженията не могат да бъдат компенсирани с допълнителни субсидии.

Върхът на този управленски абсурд проличава в официалните указания на министъра относно критичния пътен участък от път I-1 за ежедневно реверсивно движение и обезопасяване. В писмото си той буквално принуждава АПИ да преразгледа бюджета си и да финансира овладяването на тази критична ситуация за сметка на средствата по показател „Персонал“ – т.е. от заплатите на собствените си служители! Това е невиждан прецедент, при който аварийните ремонти и пътната безопасност биват прехвърлени за сметка на възнагражденията в агенцията.

В допълнение, вместо да осигури необходимия ресурс за реални ремонти, МРРБ разпорежда затваряне на пътища, поставяне на знаци за ограничение и пренасочване на трафика, като едновременно с това плаши служителите на АПИ с лична имуществена и наказателна отговорност. Всичко това парализира работата на пътните управления и застрашава пряко безопасността на движението и живота на гражданите.

Поради тази тотална липса на професионализъм, финансова безизходица и стигането дотам ремонти да се покриват от заплати, Институтът за пътна безопасност настоява за незабавна намеса на министър-председателя Радев.

Представените документи категорично потвърждават, че АПИ се намира в състояние на пълна блокировка и финансова безизходица. Конфликтът между министъра и председателя на УС на АПИ застрашава пряко безопасността на движението и живота на българските граждани.

От ИПБ намекнаха за дълбок конфликт и липса на координация между Шишков и ръководството на АПИ (ДОКУМЕНТИ)
Снимка: ИПБ

От ИПБ намекнаха за дълбок конфликт и липса на координация между Шишков и ръководството на АПИ (ДОКУМЕНТИ)
Снимка: ИПБ

От ИПБ намекнаха за дълбок конфликт и липса на координация между Шишков и ръководството на АПИ (ДОКУМЕНТИ)
Снимка: ИПБ

От ИПБ намекнаха за дълбок конфликт и липса на координация между Шишков и ръководството на АПИ (ДОКУМЕНТИ)
Снимка: ИПБ


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 обективен

    5 1 Отговор
    АПИ само ПАПИ !!! Повечето милиарди точно заради тях изчезнаха !!

    13:04 14.10.2026

  • 3 Мафия сте

    8 1 Отговор
    АПИ, пътните агенции и държавни предприятия са дълбока мафия! Вместо да спират теча на огромни пари и да върнат през закона вече изтеклите пари обратно в държавата. Вместо това те преследват обикновените хора с такси и глоби!

    13:05 14.10.2026

  • 4 кво ми дреме

    3 2 Отговор
    Нали Борисов вече не краде!

    13:08 14.10.2026

  • 5 Коко

    2 5 Отговор
    И какво е ИПБ. Един злобар, решил, че той е всьо и вся. Завалиятая. Нали беше шеф - и какво.

    13:10 14.10.2026

  • 6 Тик-Ток

    5 3 Отговор
    След Здравеопазването,АПИ са най големия институционален убиец в България,с безумията които вършат по пътищата като дълбоките окопи които дълбаят покрай пътищата и опасани с мантинели и от двете страни на пътя на равен терен,където при авария и друга опасност няма къде да се отбие и спре

    13:10 14.10.2026

  • 7 Писмо до рундьо?

    6 4 Отговор
    Рундьо е по-зле и от рошльото!

    13:13 14.10.2026

  • 8 Майора

    2 0 Отговор
    От Шишо Бакшишо и останалите от кабинета друго не може и да се очаква! Те освен вдигане на данъци , такси и всичко останало , друго знаят ли!

    13:58 14.10.2026

  • 9 не знам

    0 1 Отговор
    ИПБ какво намекват, ама Шишков/не че мие много симпатичен/, им казва да не реват за допълнителни пари, ами да си вършат работата, да плащат само за извършени дейности, да спрт да крадат и да си носят лична отговорност за подписани протоколи за неизвършени и надценени дейности. Това последното трябваше да се случи отдавна.

    14:08 14.10.2026

  • 10 Нещата по "Хемус"

    0 0 Отговор
    "Хемус" се строеше,докато не се намесиха Комитова и Шишков.Трябваше да изкарат Борисов такъв и онакъв и в резултат на това"Хемус" е МНОГОКРАТНО оскъпен,незавършен,но затова пък,пак Борисов е виновен.Иначе ,строи се по стария начин ,от старите фирми.Шишков ми говори за някои неща,които няма как да проверим,той нищо не доказва с факти,но трябва да плащаме от данъци много повече,защото те си мерят....ината.

    14:16 14.10.2026

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