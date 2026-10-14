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Предложиха Магдалена Лазарова за временно изпълняващ функциите главен прокурор

Предложиха Магдалена Лазарова за временно изпълняващ функциите главен прокурор

14 Октомври, 2026 13:41 712 8

  • магдалена лазарова-
  • и.ф.-
  • главен прокурор

Към момента тя е единственият зам.-главен прокурор

Предложиха Магдалена Лазарова за временно изпълняващ функциите главен прокурор - 1
Снимка: prb.bg
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно предложи на Пленума на ВСС да назначи за временно изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Към момента тя е единственият зам.-главен прокурор.

Ако бъде назначена, Лазарова ще заема поста за 6 месеца от 23 октомври тази година. Ден по-рано изтича срокът на Ваня Стефанова като изпълняващ функциите обвинител №1.

Припомняме, че миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите шест месеца.

В писмо до Прокурорската колегия министърът на правосъдието Николай Найденов заявява, че той няма да предлага изпълняващ функциите, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тик-Ток

    18 0 Отговор
    България е най смешната бананова република,от бандити и корупционери сега имаме и доячка от кравеферма за главен прокурор

    13:45 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Божечеке

    4 0 Отговор
    Тази госпожа на фотоса да не е рода с Ружа Игнатова.

    Коментиран от #6

    14:04 14.10.2026

  • 6 ТОООЧНООО......

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Божечеке":

    ЯВНО РУЖА СА И ДАЛИ НОВ ПАСПОРТ И НОВА ПРОФЕСИЯ.НАПЪЛНО Е ВЪЗМОЖНО ТОВА В ТОЯ СВИНАРНИК....

    14:08 14.10.2026

  • 7 Лазарова да не е като

    1 0 Отговор
    Лазара който използват в КАТ

    14:16 14.10.2026

  • 8 Лазаре как мина МПСто

    1 0 Отговор
    Бииииууууу
    А как трянваше да мине
    Бубубубу

    14:19 14.10.2026

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