Предложиха Магдалена Лазарова за временно изпълняващ функциите главен прокурор

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно предложи на Пленума на ВСС да назначи за временно изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Към момента тя е единственият зам.-главен прокурор.
Ако бъде назначена, Лазарова ще заема поста за 6 месеца от 23 октомври тази година. Ден по-рано изтича срокът на Ваня Стефанова като изпълняващ функциите обвинител №1.
Припомняме, че миналата седмица кадровиците решиха да попитат Магдалена Лазарова дали ще се съгласи да оглави държавното обвинение за следващите шест месеца.
В писмо до Прокурорската колегия министърът на правосъдието Николай Найденов заявява, че той няма да предлага изпълняващ функциите, но разчита в надпреварата за поста да участват поне двама кандидати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тик-Ток
13:45 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Божечеке
Коментиран от #6
14:04 14.10.2026
6 ТОООЧНООО......
До коментар #5 от "Божечеке":ЯВНО РУЖА СА И ДАЛИ НОВ ПАСПОРТ И НОВА ПРОФЕСИЯ.НАПЪЛНО Е ВЪЗМОЖНО ТОВА В ТОЯ СВИНАРНИК....
14:08 14.10.2026
7 Лазарова да не е като
14:16 14.10.2026
8 Лазаре как мина МПСто
А как трянваше да мине
Бубубубу
14:19 14.10.2026