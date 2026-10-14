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Заловиха една от мечките в село Гьоврен

Заловиха една от мечките в село Гьоврен

14 Октомври, 2026 17:29 311 0

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Животното е транспортирано до ДГС „Кормисош“. В района остават още седем капана, които се наблюдават с камери

Заловиха една от мечките в село Гьоврен - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Една от мечките, които от седмици навлизат в девинското село Гьоврен, е уловена сутринта на 14 октомври. За това е съобщила пред БТА кметът на селото Снежана Чавдарова.

Предполага се, че животното е едно от двете млади мечета, които от средата на септември многократно са засичани в населеното място и са търсили храна в близост до домовете. Уловената мечка е транспортирана с клетка до Държавното горско стопанство „Кормисош“.

Предстои компетентна комисия да прецени какви ще бъдат последващите действия спрямо животното. В района остават заложени още седем капана – пет стъпкови и две клетки, които се наблюдават с камери.

Капаните са поставени след среща с местните жители

На 6 октомври министърът на земеделието и храните Пламен Абровски посети Гьоврен и се срещна с хората от селото. Тогава е взето решение мечките да бъдат уловени с капани. В срещата са участвали заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков, директорът на РИОСВ – Смолян Екатерина Гаджева и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите Стоян Тошев.

Капаните са поставени на следващия ден. Заради честите посещения на животните Държавното горско стопанство – Триград е сформирало дежурни екипи с участието на представители на горското стопанство, полицията и екоинспекцията.

Мечките са били засичани многократно от охранителни камери по улиците, край къщите и около контейнерите за отпадъци. При един от случаите животните са нападнали кокошарник в селото и са унищожили 21 кокошки.


България
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