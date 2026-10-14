Христо Симеонов, ПБ: Огледът на „Челси 3“ може да разкрие кой го е ударил

Огледът на повредения кораб „Челси 3“ може да даде реални доказателства за това с какво и от кого е бил ударен. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Христо Симеонов в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.
„Ще може да бъде направен обстоен оглед и анализ на щетите. Има много голям шанс да намерим реални доказателства с какво и от кого е бил ударен този кораб“, каза Симеонов.
„Челси 3“ предстои да бъде изтеглен в българско пристанище. Корабът плава под малтийски флаг, украинска собственост е и беше поразен от три въздушни дрона на около 16-17 морски мили източно от Бяла. Всички 15 членове на екипажа бяха евакуирани от български граничен полицейски кораб. Трима моряци бяха настанени във Военноморската болница във Варна с изгаряния, като единият е получил и лека черепно-мозъчна травма.
Разследването още няма отговор за извършителя
По думите на Симеонов България е предприела мерки за засилване на сигурността в Черно море, но все още няма доказателства коя страна стои зад ударите по кораби в близост до българските териториални води.
Депутатът потвърди, че страната е поискала съдействие от НАТО и Европейския съюз за разследването и за повишаване на сигурността в региона. В района вече са разгърнати допълнителни комплекси за радиоелектронна борба, противоракетни системи и дронове за наблюдение.
Симеонов посочи, че България работи и за придобиването на нови безпилотни апарати и антидрон системи. Проектът по европейския механизъм SAFE трябва да бъде изпълнен до 2030 г.„Няма държава, която може да даде 100-процентова гаранция за нейната изключителна икономическа зона“, заяви Христо Симеонов.
Няма потвърждение за саботаж на обектите със Starlink
По темата за възможни саботажи на българска територия депутатът призова да не се правят предварителни заключения. Той каза, че палежът на обекти с антени Starlink се разследва, но засега няма потвърждение, че става дума за вражеска акция.
„Тук изобщо не може да се каже дали става въпрос за саботаж, или за чисто криминално деяние“, заяви Симеонов.
След изтеглянето на „Челси 3“ в българско пристанище предстоят техническият оглед и анализът на щетите. Те трябва да изяснят какъв е характерът на пораженията и могат да дадат допълнителни данни за използваното средство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вижте го добре това недоразумение
Най мразени вече в България са тези крадливи отпадъци и мизeрници!
По мразени и подигравани са вече и от чалга отрепката славуца от Учиндол ,който е толкова презиран че на изборите не получи гласове и за партийна субсидия.
Мястото на мунчо кРадев и кликата му е при Славуца - в кофата за боклук!
Коментиран от #7
22:57 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вижте го добре това недоразумение
Най мразени вече в България са тези крадливи отпадъци и мизeрници!
По мразени и подигравани са вече и от чалга отрепката славуца от Учиндол ,който е толкова презиран че на изборите не получи гласове и за партийна субсидия.
Мястото на мунчо кРадев и кликата му е при Славуца - в кофата за боклук!
22:57 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дзак
23:07 14.10.2026
6 хаха
Ако имало разследване и установяване на типа взрив можело и да се стигне до някакво становище/заключение? А стига бе... Пит3кантропите скоро и колелото може да открият както са тръгнали!
Коментиран от #8
23:13 14.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хохо Бохо
До коментар #6 от "хаха":само простия мир 4ев и умновресливите знаят от сега какъв е дрона. Толкова много са глупави, че чак не е реално.
Коментиран от #15
23:22 14.10.2026
9 Хохо Бохо
Връзките на "месията " Румен Радев с кръг от влиятелни „бизнесмени“ отдавна не са тайна. Докато на преден план са изтикани анонимни фигуранти, зад гърба им стоят архитектите на прехода, които контролират ключови активи и политически процеси.
КОИ СА ОЛИГАРСИТЕ БЛИЗКИ ДО РАДЕВ?
Георги Гергов - Емблематична фигура на задкулисието, чиято кариера започва от комсомола, за да стигне до върховете на БСП. Легендарни са неговите сделки за придобиване на Пловдивския панаир и курортния комплекс "Св.св. Константин и Елена".
Стоян Денчев - Бивш депутат от ДПС, вицепрезидент на групировката "Мултигруп", сътрудник на бившата ДС. Дългогодишен ректор на фабриката за кадри на ДС - Университетът по библиотекознание и информационни технологии.
Николай Вълканов - Дълги години е един от най-близките до Ахмет Доган, минен бос, бивш директор на Научноизследователския институт по минно дело, генерален директор на държавната фирма „Минстрой Холдинг“, а след това вицепрезидент по инвестициите на „Мултигпруп“.
Николай Копринков - Сочен за касиерът на Радев, той е единственият от четиримата олигарси, който намери място в избирателните листи на радевата "Прогресивна България". Влиянието на Копринков се разпостира в ключови сектори на държавата, като за няколко години негови роднини натрупаха милиони от съмнителни имотни сделки.
СХЕМАТА Е СЛЕДНАТА:
Олигархията стои в сянка, а отпред маршируват медийни клакьор
23:24 14.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Истината
23:25 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ние тук и без доказателства знаем
Коментиран от #16, #17
23:51 14.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 не е тъй
До коментар #14 от "Ние тук и без доказателства знаем":Всички спасени украински моряца свидетелстваха, че Русия е ударила корабите в малките часове на нощта, когато сладко са спали. Може да спали, но са видели, че дроновете са дошли директно от руска страна. Щом имаме такива перфектни и категорични свидетелски показания, значи можем веднага да заключим, че Русия е агресор, нали тъй?
00:01 15.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.