Христо Симеонов, ПБ: Огледът на „Челси 3“ може да разкрие кой го е ударил

Огледът на повредения кораб „Челси 3“ може да даде реални доказателства за това с какво и от кого е бил ударен. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Христо Симеонов в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

„Ще може да бъде направен обстоен оглед и анализ на щетите. Има много голям шанс да намерим реални доказателства с какво и от кого е бил ударен този кораб“, каза Симеонов.

Още новини от Украйна

„Челси 3“ предстои да бъде изтеглен в българско пристанище. Корабът плава под малтийски флаг, украинска собственост е и беше поразен от три въздушни дрона на около 16-17 морски мили източно от Бяла. Всички 15 членове на екипажа бяха евакуирани от български граничен полицейски кораб. Трима моряци бяха настанени във Военноморската болница във Варна с изгаряния, като единият е получил и лека черепно-мозъчна травма.

Разследването още няма отговор за извършителя

По думите на Симеонов България е предприела мерки за засилване на сигурността в Черно море, но все още няма доказателства коя страна стои зад ударите по кораби в близост до българските териториални води.

Депутатът потвърди, че страната е поискала съдействие от НАТО и Европейския съюз за разследването и за повишаване на сигурността в региона. В района вече са разгърнати допълнителни комплекси за радиоелектронна борба, противоракетни системи и дронове за наблюдение.

Симеонов посочи, че България работи и за придобиването на нови безпилотни апарати и антидрон системи. Проектът по европейския механизъм SAFE трябва да бъде изпълнен до 2030 г.

Няма потвърждение за саботаж на обектите със Starlink

„Няма държава, която може да даде 100-процентова гаранция за нейната изключителна икономическа зона“, заяви Христо Симеонов.

По темата за възможни саботажи на българска територия депутатът призова да не се правят предварителни заключения. Той каза, че палежът на обекти с антени Starlink се разследва, но засега няма потвърждение, че става дума за вражеска акция.

„Тук изобщо не може да се каже дали става въпрос за саботаж, или за чисто криминално деяние“, заяви Симеонов.

След изтеглянето на „Челси 3“ в българско пристанище предстоят техническият оглед и анализът на щетите. Те трябва да изяснят какъв е характерът на пораженията и могат да дадат допълнителни данни за използваното средство.