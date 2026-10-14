Новини
България »
Варна »
Христо Симеонов, ПБ: Огледът на „Челси 3“ може да разкрие кой го е ударил
  Тема: Украйна

Христо Симеонов, ПБ: Огледът на „Челси 3“ може да разкрие кой го е ударил

14 Октомври, 2026 22:55 539 17

  • христо симеонов-
  • кораб челси 3-
  • черно море-
  • дронове-
  • национална сигурност

Депутатът Христо Симеонов заяви, че България все още няма доказателства кой стои зад ударите по корабите край българските води

Христо Симеонов, ПБ: Огледът на „Челси 3“ може да разкрие кой го е ударил - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Огледът на повредения кораб „Челси 3“ може да даде реални доказателства за това с какво и от кого е бил ударен. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Христо Симеонов в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

„Ще може да бъде направен обстоен оглед и анализ на щетите. Има много голям шанс да намерим реални доказателства с какво и от кого е бил ударен този кораб“, каза Симеонов.

Още новини от Украйна

„Челси 3“ предстои да бъде изтеглен в българско пристанище. Корабът плава под малтийски флаг, украинска собственост е и беше поразен от три въздушни дрона на около 16-17 морски мили източно от Бяла. Всички 15 членове на екипажа бяха евакуирани от български граничен полицейски кораб. Трима моряци бяха настанени във Военноморската болница във Варна с изгаряния, като единият е получил и лека черепно-мозъчна травма.

Разследването още няма отговор за извършителя

По думите на Симеонов България е предприела мерки за засилване на сигурността в Черно море, но все още няма доказателства коя страна стои зад ударите по кораби в близост до българските териториални води.

Депутатът потвърди, че страната е поискала съдействие от НАТО и Европейския съюз за разследването и за повишаване на сигурността в региона. В района вече са разгърнати допълнителни комплекси за радиоелектронна борба, противоракетни системи и дронове за наблюдение.

Симеонов посочи, че България работи и за придобиването на нови безпилотни апарати и антидрон системи. Проектът по европейския механизъм SAFE трябва да бъде изпълнен до 2030 г.

„Няма държава, която може да даде 100-процентова гаранция за нейната изключителна икономическа зона“, заяви Христо Симеонов.

Няма потвърждение за саботаж на обектите със Starlink

По темата за възможни саботажи на българска територия депутатът призова да не се правят предварителни заключения. Той каза, че палежът на обекти с антени Starlink се разследва, но засега няма потвърждение, че става дума за вражеска акция.

„Тук изобщо не може да се каже дали става въпрос за саботаж, или за чисто криминално деяние“, заяви Симеонов.

След изтеглянето на „Челси 3“ в българско пристанище предстоят техническият оглед и анализът на щетите. Те трябва да изяснят какъв е характерът на пораженията и могат да дадат допълнителни данни за използваното средство.


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижте го добре това недоразумение

    7 7 Отговор
    Не ви ли е гнус факти,защо трябва да показвате още тези боклуци от ПБ ( Педофилска България) на мунчо кРадев Боташов?!
    Най мразени вече в България са тези крадливи отпадъци и мизeрници!
    По мразени и подигравани са вече и от чалга отрепката славуца от Учиндол ,който е толкова презиран че на изборите не получи гласове и за партийна субсидия.
    Мястото на мунчо кРадев и кликата му е при Славуца - в кофата за боклук!

    Коментиран от #7

    22:57 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вижте го добре това недоразумение

    6 7 Отговор
    Не ви ли е гнус факти,защо трябва да показвате още тези боклуци от ПБ ( Педофилска България) на мунчо кРадев Боташов?!
    Най мразени вече в България са тези крадливи отпадъци и мизeрници!
    По мразени и подигравани са вече и от чалга отрепката славуца от Учиндол ,който е толкова презиран че на изборите не получи гласове и за партийна субсидия.
    Мястото на мунчо кРадев и кликата му е при Славуца - в кофата за боклук!

    22:57 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дзак

    3 2 Отговор
    Най интересен е корабът, потънал за минути на 2000 м дълбочина!

    23:07 14.10.2026

  • 6 хаха

    4 3 Отговор
    Абсолютен гений! ХАХАХА

    Ако имало разследване и установяване на типа взрив можело и да се стигне до някакво становище/заключение? А стига бе... Пит3кантропите скоро и колелото може да открият както са тръгнали!

    Коментиран от #8

    23:13 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хохо Бохо

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    само простия мир 4ев и умновресливите знаят от сега какъв е дрона. Толкова много са глупави, че чак не е реално.

    Коментиран от #15

    23:22 14.10.2026

  • 9 Хохо Бохо

    4 5 Отговор
    ОЛИГАРСИТЕ ЗАД РАДЕВ и сламените плашила на предна линия

    Връзките на "месията " Румен Радев с кръг от влиятелни „бизнесмени“ отдавна не са тайна. Докато на преден план са изтикани анонимни фигуранти, зад гърба им стоят архитектите на прехода, които контролират ключови активи и политически процеси.

    КОИ СА ОЛИГАРСИТЕ БЛИЗКИ ДО РАДЕВ?

    Георги Гергов - Емблематична фигура на задкулисието, чиято кариера започва от комсомола, за да стигне до върховете на БСП. Легендарни са неговите сделки за придобиване на Пловдивския панаир и курортния комплекс "Св.св. Константин и Елена".

    Стоян Денчев - Бивш депутат от ДПС, вицепрезидент на групировката "Мултигруп", сътрудник на бившата ДС. Дългогодишен ректор на фабриката за кадри на ДС - Университетът по библиотекознание и информационни технологии.

    Николай Вълканов - Дълги години е един от най-близките до Ахмет Доган, минен бос, бивш директор на Научноизследователския институт по минно дело, генерален директор на държавната фирма „Минстрой Холдинг“, а след това вицепрезидент по инвестициите на „Мултигпруп“.

    Николай Копринков - Сочен за касиерът на Радев, той е единственият от четиримата олигарси, който намери място в избирателните листи на радевата "Прогресивна България". Влиянието на Копринков се разпостира в ключови сектори на държавата, като за няколко години негови роднини натрупаха милиони от съмнителни имотни сделки.

    СХЕМАТА Е СЛЕДНАТА:
    Олигархията стои в сянка, а отпред маршируват медийни клакьор

    23:24 14.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    6 2 Отговор
    От отчаяние йотовица тръгна да агитира и в старческите домове и да пише на хората с деменция в тях на листче номера на бюлетината си.....за съжаление от дни тук не се одобряват снимки да публикувам и ще се ужасите

    23:25 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ние тук и без доказателства знаем

    3 1 Отговор
    Украйна е ударила кораба, за да обвини несправедливо Русия. И всички други кораби също.

    Коментиран от #16, #17

    23:51 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 не е тъй

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ние тук и без доказателства знаем":

    Всички спасени украински моряца свидетелстваха, че Русия е ударила корабите в малките часове на нощта, когато сладко са спали. Може да спали, но са видели, че дроновете са дошли директно от руска страна. Щом имаме такива перфектни и категорични свидетелски показания, значи можем веднага да заключим, че Русия е агресор, нали тъй?

    00:01 15.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове