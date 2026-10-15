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ЦИК ще изработи 1500 шаблона за незрящи избиратели
  Тема: Избори

ЦИК ще изработи 1500 шаблона за незрящи избиратели

15 Октомври, 2026 03:59 344 0

  • цик-
  • президентски избори-
  • тактилни шаблони-
  • хора с увредено зрение-
  • гласуване с хартиена бюлетина

Те ще се използват с хартиени бюлетини на президентските избори на 25 октомври. Шаблоните трябва да стигнат до секциите най-късно на 23 октомври

ЦИК ще изработи 1500 шаблона за незрящи избиратели - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия ще осигури 1500 тактилни шаблона за гласуване на хора с увредено зрение на президентските избори на 25 октомври 2026 г. Решението е прието единодушно с девет гласа „за“ след близо двучасово закрито работно обсъждане, посветено на технически и логистични въпроси.

Шаблоните ще се използват при гласуване с хартиени бюлетини. Те ще бъдат изработени от печатница „Демакс“, а след това ще бъдат транспортирани до районните избирателни комисии.

Срокът за доставка е 23 октомври

Вносител на проекторешението е Георги Баханов. В първоначалното предложение като краен срок за предаване на шаблоните е бил посочен 24 октомври. Заместник-председателят на ЦИК Исмаил Осман е предложил датата да бъде променена на 23 октомври, за да остане достатъчно време за разпределение и предаване на материалите до секционните избирателни комисии.

Според решението на ЦИК печатницата трябва да достави шаблоните на районните избирателни комисии най-късно в петък, 23 октомври. След това РИК съвместно с общинските администрации ще ги предадат на определените секционни комисии заедно с указанията за използването им.

„Целта на решението е предоставяне на равни възможности на хората с увреждания да гласуват самостоятелно“, отбеляза Георги Баханов.

Секционните избирателни комисии ще съдействат на избирателите с увредено зрение при гласуването с хартиена бюлетина и тактилен шаблон. Районните избирателни комисии и общинските администрации трябва да информират гражданите за възможността да използват този начин на гласуване.

Източници: bntnews.bg


София / България
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