Федерацията на пенсионерските съюзи твърдо застава зад Мая Манолова

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации изразява своята категорична подкрепа за действията на председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова срещу необосновано високите търговски надценки и защитата на гражданите от прекомерното поскъпване на хранителните стоки. Това се казва в отворена позиция на пенсионерските съюзи до медиите.
Ето какво пишат още в позицията си:
За два милиона български пенсионери цените в магазините не са статистика или телевизионен спор. Те са въпрос на оцеляване, на достойнство и на възможността човек да си купи необходимата храна, след като е платил сметките си за електричество, отопление, вода и лекарства.
Приемаме с тревога опита на Сдружението за модерна търговия, обединяващо големите търговски вериги, да представи действията на Комисията за защита на потребителите като институционален натиск, популизъм и заплаха за обществения ред.
На 14 октомври 2026 г. сдружението поиска спешна среща с министър-председателя и министъра на икономиката, обвинявайки Комисията в манипулативно тълкуване на данни и създаване на медийни сензации.
Ние заявяваме: защитата на потребителите не е атака срещу бизнеса, а задължение на държавата.
На 12 октомври председателят на КЗП оповести резултати от проверки, според които разликата между доставните и продажните цени на отделни хранителни продукти достига изключително високи стойности – 141% при кравето масло, 133% при сиренето, 127% при доматите и над 100% при някои други основни храни. Това са данни, които изискват сериозна проверка, публично обяснение и институционална реакция, а не опит проблемът да бъде заглушен чрез обвинения срещу контролния орган.
Разбираме, че бизнесът има своите разходи. Но това не го освобождава от задължението да обясни ценообразуването си, да спазва закона и да не прехвърля тежестта върху потребителите.
Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява:
Да продължат проверките на търговците за необосновани надценки, непрозрачно ценообразуване, подвеждащи промоции и други нелоялни практики.
Правителството да не допуска корпоративен натиск върху контролните органи.
Да се предприемат незабавни мерки за достъпност на основните хранителни продукти за пенсионерите и хората с ниски доходи.
Правителството да включи представителите на пенсионерските организации в диалога за цените и покупателната способност.
Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации ще продължи да настоява за справедливи цени, прозрачност, ефективен контрол и реална защита на пенсионерите в Република България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво!
Коментиран от #8
09:05 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Какво твърдо имат,
Шефовете на съюзите и на федерацията или са тъпи или да!
09:10 15.10.2026
4 хехе
09:11 15.10.2026
5 Жоржета Чакърян
09:14 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Голям смях
09:18 15.10.2026
8 Голям смях
До коментар #1 от "Браво!":За КОЕ за премахване на прИмоциите ли.
09:19 15.10.2026
9 Мая
09:22 15.10.2026
10 Боруна Лом
09:22 15.10.2026
11 Освен за слива
Коментиран от #12
09:24 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 И Какво от Това ?
09:34 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АБВ
09:40 15.10.2026
17 Нека се обърнат
Големите вериги няма да направят нищо за България
Те владеят света и не им пука какво яде българинът.
09:40 15.10.2026
18 Пенсианер
09:40 15.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сбръчканите
09:52 15.10.2026
21 Доживяхме
09:53 15.10.2026
22 Браво
09:56 15.10.2026
23 Напред другари
10:00 15.10.2026