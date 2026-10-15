Федерацията на пенсионерските съюзи твърдо застава зад Мая Манолова

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации изразява своята категорична подкрепа за действията на председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова срещу необосновано високите търговски надценки и защитата на гражданите от прекомерното поскъпване на хранителните стоки. Това се казва в отворена позиция на пенсионерските съюзи до медиите.



Ето какво пишат още в позицията си:

За два милиона български пенсионери цените в магазините не са статистика или телевизионен спор. Те са въпрос на оцеляване, на достойнство и на възможността човек да си купи необходимата храна, след като е платил сметките си за електричество, отопление, вода и лекарства.

Приемаме с тревога опита на Сдружението за модерна търговия, обединяващо големите търговски вериги, да представи действията на Комисията за защита на потребителите като институционален натиск, популизъм и заплаха за обществения ред.

На 14 октомври 2026 г. сдружението поиска спешна среща с министър-председателя и министъра на икономиката, обвинявайки Комисията в манипулативно тълкуване на данни и създаване на медийни сензации.

Ние заявяваме: защитата на потребителите не е атака срещу бизнеса, а задължение на държавата.

На 12 октомври председателят на КЗП оповести резултати от проверки, според които разликата между доставните и продажните цени на отделни хранителни продукти достига изключително високи стойности – 141% при кравето масло, 133% при сиренето, 127% при доматите и над 100% при някои други основни храни. Това са данни, които изискват сериозна проверка, публично обяснение и институционална реакция, а не опит проблемът да бъде заглушен чрез обвинения срещу контролния орган.

Разбираме, че бизнесът има своите разходи. Но това не го освобождава от задължението да обясни ценообразуването си, да спазва закона и да не прехвърля тежестта върху потребителите.



Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява:

Да продължат проверките на търговците за необосновани надценки, непрозрачно ценообразуване, подвеждащи промоции и други нелоялни практики.

Правителството да не допуска корпоративен натиск върху контролните органи.

Да се предприемат незабавни мерки за достъпност на основните хранителни продукти за пенсионерите и хората с ниски доходи.

Правителството да включи представителите на пенсионерските организации в диалога за цените и покупателната способност.

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации ще продължи да настоява за справедливи цени, прозрачност, ефективен контрол и реална защита на пенсионерите в Република България.