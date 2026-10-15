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Федерацията на пенсионерските съюзи твърдо застава зад Мая Манолова

Федерацията на пенсионерските съюзи твърдо застава зад Мая Манолова

15 Октомври, 2026 08:58 788 23

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  • магазини

За два милиона български пенсионери цените в магазините не са статистика или телевизионен спор, пишат от сдружението

Федерацията на пенсионерските съюзи твърдо застава зад Мая Манолова - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации изразява своята категорична подкрепа за действията на председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова срещу необосновано високите търговски надценки и защитата на гражданите от прекомерното поскъпване на хранителните стоки. Това се казва в отворена позиция на пенсионерските съюзи до медиите.

Ето какво пишат още в позицията си:
За два милиона български пенсионери цените в магазините не са статистика или телевизионен спор. Те са въпрос на оцеляване, на достойнство и на възможността човек да си купи необходимата храна, след като е платил сметките си за електричество, отопление, вода и лекарства.

Приемаме с тревога опита на Сдружението за модерна търговия, обединяващо големите търговски вериги, да представи действията на Комисията за защита на потребителите като институционален натиск, популизъм и заплаха за обществения ред.

На 14 октомври 2026 г. сдружението поиска спешна среща с министър-председателя и министъра на икономиката, обвинявайки Комисията в манипулативно тълкуване на данни и създаване на медийни сензации.

Ние заявяваме: защитата на потребителите не е атака срещу бизнеса, а задължение на държавата.

На 12 октомври председателят на КЗП оповести резултати от проверки, според които разликата между доставните и продажните цени на отделни хранителни продукти достига изключително високи стойности – 141% при кравето масло, 133% при сиренето, 127% при доматите и над 100% при някои други основни храни. Това са данни, които изискват сериозна проверка, публично обяснение и институционална реакция, а не опит проблемът да бъде заглушен чрез обвинения срещу контролния орган.

Разбираме, че бизнесът има своите разходи. Но това не го освобождава от задължението да обясни ценообразуването си, да спазва закона и да не прехвърля тежестта върху потребителите.

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации настоява:
Да продължат проверките на търговците за необосновани надценки, непрозрачно ценообразуване, подвеждащи промоции и други нелоялни практики.
Правителството да не допуска корпоративен натиск върху контролните органи.
Да се предприемат незабавни мерки за достъпност на основните хранителни продукти за пенсионерите и хората с ниски доходи.
Правителството да включи представителите на пенсионерските организации в диалога за цените и покупателната способност.

Българската федерация на пенсионерските съюзи и организации ще продължи да настоява за справедливи цени, прозрачност, ефективен контрол и реална защита на пенсионерите в Република България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    13 4 Отговор
    Подкрепа!

    Коментиран от #8

    09:05 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Какво твърдо имат,

    14 6 Отговор
    шефовете на тая федерация? Пенсионерите знаят, че манолката проблеми не решава, нито един проблем не е решила.
    Шефовете на съюзите и на федерацията или са тъпи или да!

    09:10 15.10.2026

  • 4 хехе

    12 4 Отговор
    Тя другата година е за пессия, така че да - пенсионерите трябва да се подкрепят.

    09:11 15.10.2026

  • 5 Жоржета Чакърян

    10 7 Отговор
    Мая е за президент, най-малко за премиер. Тя брани хората.

    09:14 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Голям смях

    4 5 Отговор
    Точно тези ще страдат най-много от действията на Манолова. Но откъде да мислят. Трудно е.

    09:18 15.10.2026

  • 8 Голям смях

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    За КОЕ за премахване на прИмоциите ли.

    09:19 15.10.2026

  • 9 Мая

    2 3 Отговор
    Президент!

    09:22 15.10.2026

  • 10 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    У ТАЗИ ФЕДЕРАЦИЯ НЯМА ТВЪРДИ ЧЛЕНОВЕ, ВСИЧКИ СА МЕКИ

    09:22 15.10.2026

  • 11 Освен за слива

    5 3 Отговор
    за друго не става.

    Коментиран от #12

    09:24 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И Какво от Това ?

    2 1 Отговор
    ---------------- ?

    09:34 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АБВ

    10 0 Отговор
    Снощи в новините на БНТ се изнесе информация, че цените в супермаркет във Видин са по-високи от цените на същите продукти в супермаркет на същата верига в София. При почти два пъти по-висока средна заплата в София.

    09:40 15.10.2026

  • 17 Нека се обърнат

    7 2 Отговор
    Към малкия производител създаващ българска храна и са го подкрепят със законови средства
    Големите вериги няма да направят нищо за България
    Те владеят света и не им пука какво яде българинът.

    09:40 15.10.2026

  • 18 Пенсианер

    3 3 Отговор
    Искам комеунизам 4 ст билетче градски транспорт 250 лв пенсия-Така беше

    09:40 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сбръчканите

    1 3 Отговор
    Си се подкрепят :)))

    09:52 15.10.2026

  • 21 Доживяхме

    2 2 Отговор
    Да се разбере, че пенсионерите сами трябва да се борят за оцеляването си. Подкрепяме действията на Мая Манолова. Браво момиче

    09:53 15.10.2026

  • 22 Браво

    0 4 Отговор
    Това кречетало е омаяло толкова много наивници.

    09:56 15.10.2026

  • 23 Напред другари

    2 1 Отговор
    Комунистически, жалък Пи Ар на Радев, който типично за Български Генерал номенклатурчик се крие зад гръмки фрази. Работническите колективи застават зад Другарката издигната от партията майка ПБ.

    10:00 15.10.2026

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