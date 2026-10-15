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Горива ще има по бензиностанциите поне до средата на зимата

Горива ще има по бензиностанциите поне до средата на зимата

15 Октомври, 2026 12:08 857 13

  • горива-
  • бензиностанции-
  • лукойл-
  • доставки на петрол-
  • черно море

Финансист прогнозира, че дори при прекъсване на доставки България може да осигури внос. „Лукойл“ и правителството също уверяват, че към момента няма риск от недостиг

Горива ще има по бензиностанциите поне до средата на зимата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Недостиг на горива по бензиностанциите и в индустрията не се очаква поне до средата на зимата, заяви финансистът и анализатор на международните пазари Димитър Георгиев пред БНР. По думите му дори при най-неблагоприятен сценарий, включително отказ на доставки, България може да организира внос на горива.

„До средата на зимата проблеми не виждам“, каза Георгиев. Той определи като по-важен от цените въпроса за ритмичните и устойчиви доставки към българския пазар, както за потребителите, така и за индустрията.

Коментарът му идва на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море. През октомври единият от корабите беше атакуван край Бяла, а втори плавателен съд беше ударен край Крапец и потъна. Георгиев предупреди, че при ескалация на напрежението и затваряне на морските маршрути може да възникнат реални затруднения за снабдяването на „Лукойл Нефтохим Бургас“ с лек суров петрол.

Правителството посочи доставки до средата на декември

Премиерът Румен Радев заяви на 14 октомври в Народното събрание, че рафинерията в Бургас е осигурена със суровина до средата на декември. „Място за паника няма“, каза той по време на парламентарно изслушване за предприетите действия и оценката на риска след атаките срещу търговски кораби.

По-рано „Лукойл Нефтохим Бургас“ заяви, че няма отказани или забавени доставки на суров петрол. От компанията посочиха също, че наличностите от дизелово гориво са достатъчни, а производствените и логистичните процеси продължават при засилен контрол.

Политически призиви за ограничаване на износа

На различна позиция за необходимите мерки застана лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той призова да бъде спрян износът на дизел, да бъдат увеличени количествата в държавния резерв и временно да бъде намален ДДС върху горивата. Борисов предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка.

Към момента правителството, „Лукойл“ и анализаторът дават уверения, че доставките и наличностите са достатъчни за близките месеци. Основният риск, посочен в публичните изявления, е свързан с евентуално продължително прекъсване на корабния трафик в Черно море, а не с непосредствено изчерпване на горивата по бензиностанциите.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 благодарният

    17 0 Отговор
    е благодоря за успокояващата новина - хаха, а след средата??? Европо, Европо...

    12:10 15.10.2026

  • 2 "поне до средата на зимата"

    14 1 Отговор
    Очаква се много "прогресивна зима". На някои ще им пламне отзад!

    12:11 15.10.2026

  • 3 Няма нафта, няма газ

    8 0 Отговор
    Значи след това вероятно няма да има.

    12:12 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 После !

    7 0 Отговор
    Ще Гризкате !

    Студа !

    12:15 15.10.2026

  • 6 Кина

    12 0 Отговор
    Истинската новина на деня в полза на обществото е че във Франция протестите излизат извън контрол и се разпространяват в ЕС..! Хората масово си теглят парите от банките и предстои финансов колапс и ефекта на доминото.

    Коментиран от #9

    12:17 15.10.2026

  • 7 Нали щяхте

    9 1 Отговор
    да докарвате от Русия?
    Нали нямаше да увеличавате данъци.
    Нали нямаше да теглите заеми.
    Нали щяхте "прогресивно" да намаляте нереформирани сектори и заплати.
    Преоблякал се Илия, пак в тия.
    Никаква разлика между ГЕРБ, ДПС, БКП и ПБ.
    За народът едно голямо нищо, освен увеличение цени, данъци!

    12:24 15.10.2026

  • 8 Дедовия

    9 1 Отговор
    То и правителството на Радев ше го има горе-долу до тогава най-много...

    12:24 15.10.2026

  • 9 Пешко

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Кина":

    Е кви пари ще теглят като Европа фалира отдавна и световна валута е рублата! Капитализъма изгни отдавна а вече се подготвя и СССР - 2!

    12:25 15.10.2026

  • 10 Питайте ги

    7 0 Отговор
    къде е бюджета, който дондьо сътвори!

    12:32 15.10.2026

  • 11 Горива ще има

    4 0 Отговор
    за всички от сърце, за рундьовата зима да тропнем ний хорце!

    12:49 15.10.2026

  • 12 Георги

    0 0 Отговор
    това е много лошо. Ако горивата свършат сигурно и компресорите по бензиностанциите ще бъдат изключени, а ние с тостерите точно това ползваме там.

    13:17 15.10.2026

  • 13 разумен

    0 0 Отговор
    ТО Е ЯСНО ЧЕ ЩЕ ИМА...ВЪЛРОСЪТ Е НА КАКВА ЦЕНА...

    13:31 15.10.2026

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