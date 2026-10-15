Горива ще има по бензиностанциите поне до средата на зимата

Недостиг на горива по бензиностанциите и в индустрията не се очаква поне до средата на зимата, заяви финансистът и анализатор на международните пазари Димитър Георгиев пред БНР. По думите му дори при най-неблагоприятен сценарий, включително отказ на доставки, България може да организира внос на горива.

„До средата на зимата проблеми не виждам“, каза Георгиев. Той определи като по-важен от цените въпроса за ритмичните и устойчиви доставки към българския пазар, както за потребителите, така и за индустрията.

Коментарът му идва на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море. През октомври единият от корабите беше атакуван край Бяла, а втори плавателен съд беше ударен край Крапец и потъна. Георгиев предупреди, че при ескалация на напрежението и затваряне на морските маршрути може да възникнат реални затруднения за снабдяването на „Лукойл Нефтохим Бургас“ с лек суров петрол.

Правителството посочи доставки до средата на декември

Премиерът Румен Радев заяви на 14 октомври в Народното събрание, че рафинерията в Бургас е осигурена със суровина до средата на декември. „Място за паника няма“, каза той по време на парламентарно изслушване за предприетите действия и оценката на риска след атаките срещу търговски кораби.

По-рано „Лукойл Нефтохим Бургас“ заяви, че няма отказани или забавени доставки на суров петрол. От компанията посочиха също, че наличностите от дизелово гориво са достатъчни, а производствените и логистичните процеси продължават при засилен контрол.

Политически призиви за ограничаване на износа

На различна позиция за необходимите мерки застана лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той призова да бъде спрян износът на дизел, да бъдат увеличени количествата в държавния резерв и временно да бъде намален ДДС върху горивата. Борисов предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка.

Към момента правителството, „Лукойл“ и анализаторът дават уверения, че доставките и наличностите са достатъчни за близките месеци. Основният риск, посочен в публичните изявления, е свързан с евентуално продължително прекъсване на корабния трафик в Черно море, а не с непосредствено изчерпване на горивата по бензиностанциите.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg