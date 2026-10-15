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Заради съмнения за репресии: От ДПС призоваха Демерджиев да поиска оставката на шефа на ОДМВР-Кърджали

Заради съмнения за репресии: От ДПС призоваха Демерджиев да поиска оставката на шефа на ОДМВР-Кърджали

15 Октомври, 2026 11:51 373 6

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  • одмвр-кърджали

Миналата седмица депутатите от партията разказаха за такъв случай. След това с тях се свързали много хора, каза Калин Стоянов. „Явно престъпната практика от конкретни служители в Областна дирекция на МВР в Кърджали продължава”, коментира още депутатът от ДПС.

Заради съмнения за репресии: От ДПС призоваха Демерджиев да поиска оставката на шефа на ОДМВР-Кърджали - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутати от ДПС призоваха вътрешния министър Иван Демерджиев да поиска оставката на директора на ОДМВР-Кърджали старши комисар Щерьо Милчев. Причината са съмнения за репресии, информират от Нова телевизия.
Миналата седмица депутатите от партията разказаха за такъв случай. След това с тях се свързали много хора, каза Калин Стоянов. „Явно престъпната практика от конкретни служители в Областна дирекция на МВР в Кърджали продължава”, коментира Стоянов.

„Никола Николов, за който изнесохме данни, е тук с майка си. С тях продължават да търсят контакт различни хора, които вероятно правят опит да бъдат оттеглени техните жалби. С майката наскоро се е свързал неин познат, като ѝ казал, че с нея иска да говори Петромил Сотиров. Това бил човека на Демерджиев, с който трябва да се срещне”, каза Стоянов.

Той разказа и за друг мъж от града.

„Този човек, на 63 години, е с препоръка за смяна на две коленни стави. Докато управлява колата си и настъпва разделителната линия, е спрян от трима души от МВР-Кърджали. Поискани са му документи. Има размяна на реплики. Полицията вика още 3 човека и стават 6. Според мен това са служители на КАТ и са извикани за проверка за употребата на алкохол. Започва брутално извличане от колата на този трудно подвижен човек. Белезниците са поставени толкова силно, че в болницата молят да ги отпуснат или свалят. Полицаите не го правят. Настанен е в районното с болки в ръката. В 7.30 сутринта е откаран с линейка в Спешна помощ и се установява, че ръката му е счупена. Това явно е практика под ръководството на този старши комисар”, каза Стоянов.

„Докога ще продължат репресиите в Кърджали?”, попита Айтен Сабри. „Искаме да задържим децата на България тук. Какво се случва? Насилие, полицейски произвол. Защо? Кому е нужно?”, каза Сабри.

„Това, че имаш баща, който е началник на ОДМВР, позволява ли ти по този начин да се отнасяш с децата и младежите на Кърджали? Защо? Кому е нужно? И защо трябва да продължаваме да репресираме нашите хора и да ги е страх да излязат?”, каза Сабри.

„Аз апелирам към министър Демерджиев незабавно да поиска оставката на господин Щерьо Милчев”, каза още Сабри.

Хамид Хамид каза, че сигнали са подадени от адвокатката на Николай Николов, а ден по-късно тя получила намеци и директни заплахи „да внимава къде ходи по улицата, да не ѝ се случи нещо”.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Симпатизантите

    3 0 Отговор
    на ДПС винаги са репресирани невинни. Ни лук яли, ни лук мирисали.

    11:56 15.10.2026

  • 2 Що така такъв страх

    2 1 Отговор
    Друг да вади горещите картофи които печат цял живот
    Уж са силни, напъват за власт
    Що така става

    11:58 15.10.2026

  • 3 Голяма новина

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    11:59 15.10.2026

  • 4 Овчар

    1 1 Отговор
    Български еничари в рурска партия..! Очевадно е че ще бъдат заличени първо от правителството после от народа..! СГАН АЛЧНА..!

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  • 5 Бюджетът 2027

    1 0 Отговор
    е важен, а не подлайване по някой си да искал нечия оставка?

    12:04 15.10.2026

  • 6 МВР

    0 0 Отговор
    Всиките трябва да ги опандизят, гамени и текезесари крадливи.

    12:08 15.10.2026

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