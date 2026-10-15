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Пътник скочи на релсите на метростанция „Александър Малинов“

Пътник скочи на релсите на метростанция „Александър Малинов“

15 Октомври, 2026 17:21 804 10

  • пътник-
  • релси-
  • метро

Пътникът е жив, в рамките на няколко минути е бил изведен от релсовия път с помощта на служители на дружеството и полицейски служители

Пътник скочи на релсите на метростанция „Александър Малинов“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътник е скочил на релсите на метростанция „Александър Малинов“ в столичния квартал „Младост“.

Инцидентът е станал днес около 16:00 ч. и е довел до временно забавяне на движението по линия 1 на софийското метро, съобщиха от „Метрополитен“ в официална позиция.

Пътникът е жив, в рамките на няколко минути е бил изведен от релсовия път с помощта на служители на дружеството и полицейски служители.

След бързата им намеса движението на влаковете е възстановено. Към момента мотрисите се движат по нормален график.

От „Метрополитен“ умоляват пътниците да спазват правилата за безопасност в метрото.

От дружеството подчертават, че бързата реакция на служителите при подобни ситуации е от ключово значение за ограничаване на риска и предотвратяване на по-сериозни последствия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    6 0 Отговор
    Дрогата и алкохола не прощават никому

    Коментиран от #7

    17:24 15.10.2026

  • 2 Костадинов

    5 8 Отговор
    Еиии моите полудяха

    Коментиран от #5, #8

    17:25 15.10.2026

  • 3 Наблюдател

    10 5 Отговор
    От както на власт дойдоха отново шумкарите, се наблюдава нарастване на престъпността, отчаяни хора крадат, изнервени от безизходицата посягат на живота на другите .

    17:26 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Костадинов":

    Те са с каруци и в рейсовете , в метрото хич ги няма защото се плаща да се возиш на него ....

    17:30 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Перник":

    Като си имаме дрОгарка, която да помилва международни наркобарони ще е така.

    17:35 15.10.2026

  • 8 не коце

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Костадинов":

    не е от твоите дет намаляха от 14% на 4%
    а от на тиквата
    от разбралите че ги е лъгал яко и крал

    17:39 15.10.2026

  • 9 Цвете

    1 1 Отговор
    А КАК Е СКОЧИЛ, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ,ЧЕ ВРАТИТЕ СЕ ЗАТВАРЯТ АВТОМАТИЧНО ? ПРОТИВОПОЛОЖНАТА СТРАНА ЛИ? 👎🛌🚑

    17:42 15.10.2026

  • 10 Тик-Ток

    2 0 Отговор
    Дотегнало му е на човека от юрото

    18:08 15.10.2026

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