Пътник скочи на релсите на метростанция „Александър Малинов“

Пътник е скочил на релсите на метростанция „Александър Малинов“ в столичния квартал „Младост“.
Инцидентът е станал днес около 16:00 ч. и е довел до временно забавяне на движението по линия 1 на софийското метро, съобщиха от „Метрополитен“ в официална позиция.
Пътникът е жив, в рамките на няколко минути е бил изведен от релсовия път с помощта на служители на дружеството и полицейски служители.
След бързата им намеса движението на влаковете е възстановено. Към момента мотрисите се движат по нормален график.
От „Метрополитен“ умоляват пътниците да спазват правилата за безопасност в метрото.
От дружеството подчертават, че бързата реакция на служителите при подобни ситуации е от ключово значение за ограничаване на риска и предотвратяване на по-сериозни последствия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перник
Коментиран от #7
17:24 15.10.2026
2 Костадинов
Коментиран от #5, #8
17:25 15.10.2026
3 Наблюдател
17:26 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сила
До коментар #2 от "Костадинов":Те са с каруци и в рейсовете , в метрото хич ги няма защото се плаща да се возиш на него ....
17:30 15.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Така е
До коментар #1 от "Перник":Като си имаме дрОгарка, която да помилва международни наркобарони ще е така.
17:35 15.10.2026
8 не коце
До коментар #2 от "Костадинов":не е от твоите дет намаляха от 14% на 4%
а от на тиквата
от разбралите че ги е лъгал яко и крал
17:39 15.10.2026
9 Цвете
17:42 15.10.2026
10 Тик-Ток
18:08 15.10.2026