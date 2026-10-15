Пътник скочи на релсите на метростанция „Александър Малинов“

Пътник е скочил на релсите на метростанция „Александър Малинов“ в столичния квартал „Младост“.

Инцидентът е станал днес около 16:00 ч. и е довел до временно забавяне на движението по линия 1 на софийското метро, съобщиха от „Метрополитен“ в официална позиция.

Пътникът е жив, в рамките на няколко минути е бил изведен от релсовия път с помощта на служители на дружеството и полицейски служители.

След бързата им намеса движението на влаковете е възстановено. Към момента мотрисите се движат по нормален график.

От „Метрополитен“ умоляват пътниците да спазват правилата за безопасност в метрото.

От дружеството подчертават, че бързата реакция на служителите при подобни ситуации е от ключово значение за ограничаване на риска и предотвратяване на по-сериозни последствия.