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„Спаси София“ предлага единна система за транспорта
  Тема: Градски транспорт

„Спаси София“ предлага единна система за транспорта

19 Октомври, 2026 12:11 351 3

  • спаси софия-
  • градски транспорт-
  • метро-
  • столичен общински съвет-
  • гергин борисов

Предложението предвижда автоматично обновяване на разписанията, маршрутите и съобщенията в превозните средства и метрото

„Спаси София“ предлага единна система за транспорта - 1
Снимка: Спаси София
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Спаси София“ предлага внедряването на единна система за управление и разпространение на информацията за градския транспорт и метрото в София. Докладът е внесен в Столичния общински съвет и предвижда автоматично генериране на разписания, маршрутни материали и съобщения за промени в движението.

Идеята е информацията за ремонти, временни маршрути и нови линии да се обновява едновременно на различни места – по спирките, в превозните средства и на метростанциите. От „Спаси София“ посочват, че това ще намали зависимостта от ръчната подготовка на отделни стикери, листове и схеми.

Промените да стигат до пътниците в реално време

Системата трябва да използва GTFS емисията на Центъра за градска мобилност. Това е структуриран цифров формат, който съдържа данни за маршрутите, спирките и разписанията. Според вносителите използването му ще позволи една промяна да се отразява едновременно в различните информационни канали и да се насочва към конкретни линии и превозни средства.

„В момента стикерите с маршрути и разписания по спирките, както и листите с разписанията на метрото и схемите на връзките с наземния транспорт се подготвят ръчно, един по един“, заяви общинският съветник Гергин Борисов. По думите му при ремонти това изисква актуализиране на информацията на десетки или стотици места.

„Представете си, че трамвай 27 ви информира, че от утре ще е с различен маршрут заради ремонт, вместо да го научите утре, когато той не дойде на спирката.“

Предвиждат използване на готови софтуерни решения

Предложението не изисква задължително разработване на изцяло нова платформа. В него е записана възможност да бъдат внедрени вече съществуващи софтуерни решения, които да се свържат с данните на Центъра за градска мобилност.

Друг акцент е по-пълното използване на информационните екрани в превозните средства и метрото. От „Спаси София“ посочват, че когато екраните са налични, те трябва да показват на първо място съобщения за транспортни промени, а не само рекламно съдържание.

Като очакван резултат вносителите посочват по-бързо обновяване на информацията, по-малко ръчна работа за общинските транспортни дружества и по-лесно ориентиране на пътниците. В предложението не е посочен конкретен срок за внедряване на системата, нито стойност за реализацията ѝ.

Източници: news.bg, paragrafa.com


София / България
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  • 3 Евроджендър

    0 0 Отговор
    Тия парази да не дават повече акъл, а с комунистическта си дружка Васко да тръгват към Петрохан

    12:36 19.10.2026

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