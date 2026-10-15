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Александър Николов: Предстои тежък тест през зимата, сметката ще е за гражданите

Александър Николов: Предстои тежък тест през зимата, сметката ще е за гражданите

15 Октомври, 2026 18:45 854 26

  • александър николов-
  • отопление-
  • сметки-
  • граждани

Николов очерта два основни сценария – задържане на цените за крайните потребители за сметка на нови дългове и загуби в дружествата или поскъпване, което допълнително ще ускори инфлацият

Александър Николов: Предстои тежък тест през зимата, сметката ще е за гражданите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои тежък тест през зимата заради поскъпването на енергийните ресурси в Европа и натрупаните проблеми в българската енергетика. За това предупреди бившият енергиен министър Александър Николов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Според него повишаването на цените на природния газ създава натиск върху електроенергията и отоплението и води до допълнителна инфлация. На този фон финансовото състояние на „Топлофикация София“ и „Булгаргаз“ ще затрудни решенията на регулатора за цените след 1 януари.

Николов очерта два основни сценария – задържане на цените за крайните потребители за сметка на нови дългове и загуби в дружествата или поскъпване, което допълнително ще ускори инфлацията.

„И двата сценария идват накрая на гърба на населението“, заяви той и предупреди, че особено засегнати ще бъдат социално уязвимите групи.

По повод прогнозата за 25% поскъпване на парното, Николов не потвърди конкретния размер. По думите му при нормални пазарни механизми и без решенията на КЕВР, които според него изкуствено смекчават цената за потребителите на „Топлофикация София“, увеличението би могло да бъде и по-голямо.

Бившият министър подчерта, че проблемите на столичното дружество се отлагат от години. Според него концесията не е единственото възможно решение. Той смята, че активите и потенциалът на „Топлофикация София“ позволяват инвестиции, които да се изплатят чрез бъдещите приходи, но за това са необходими съвместни действия на държавата и общината.

Николов изрази и съмнение, че част от средствата в системата се използват за „политически инженеринг“. Той обвърза липсата на трайно решение с политически зависимости, слаб контрол и недостиг на експертен потенциал.

В интервюто бившият министър коментира и бъдещето на „Лукойл“. Според него държавата трябва да участва в разговорите за стратегическия актив или поне да бъде надлежно информирана. Той припомни, че България разполага със „златна акция“ и законови механизми за контрол, които администрацията трябва да използва ефективно.

Николов разкритикува начина, по който е била въведена фигурата на особения управител, като определи правомощията ѝ като прекалено широки. По думите му забраната за износ на горива също е била необоснована, влошила е финансовите резултати на дружеството и е ощетила държавния бюджет.

Той посочи, че премахването на ограничението е било необходимо, но според него само по себе си не отстранява риска от евентуални арбитражни претенции. Николов настоя, че е трябвало да бъдат проведени и директни разговори за уреждането на този въпрос.

Според бившия министър оценката за управлението на рафинерията не трябва да се изчерпва с това дали доставките са непрекъснати. Необходимо е да има яснота как се формират крайните цени на горивата, какви разходи се признават, как се разпределят приходите и какъв е ефектът за бюджета.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    10 3 Отговор
    България внася ОСНОВНО петрол от черно море .Това вече е трудно възможно заради нашите политически търтеи които продължават да залагат на грешния кон..

    Коментиран от #11

    18:47 15.10.2026

  • 2 Луд

    11 0 Отговор
    Не всеки разбира от Арбитражи,,Но че винаги сметката я плаща народа го знае всеки.Независимо кои пие и яде сметката ни я дават на нас данъкоплатците.

    18:51 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Това Е !

    6 3 Отговор
    Прлогресивна !

    Работа !

    Коментиран от #5

    18:52 15.10.2026

  • 5 Да Туриш !

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Това Е !":

    Фатмак !

    Начело !

    На Държавата !

    18:53 15.10.2026

  • 6 Чапай

    6 0 Отговор
    Е за кой да е ,ако бяхме като в непал..сметката щеше да бъде за вас

    18:55 15.10.2026

  • 7 Гражданка

    7 0 Отговор
    Като ви запуам!
    Я си плащайте за бакиите, няма кой да ви трае!

    18:56 15.10.2026

  • 8 тиквата съм

    8 1 Отговор
    сметката от надутите общ поръчки ще е за гражданите които гласуваха като побъркани за нас

    18:59 15.10.2026

  • 9 Милен

    7 0 Отговор
    ,,Според него повишаването на цените на природния газ създава натиск върху електроенергията" на практика българската енергетика не е зависима от цената на природният газ, но благодарение на ,,зелената сделка" и ,,свободният пазар" цената му определя и цената на Ел. енергията. Извода, е че ,,зелената сделка" и ,,либерализацията" на пазара на ел. енергия са скъпо удоволствие и някой трябва да плаща за тях, а кой е по-подходящ за това от обикновеният данъкоплатец

    19:06 15.10.2026

  • 10 Айде

    4 2 Отговор
    пак тоя ментор!До сега нищо не е познал!

    19:08 15.10.2026

  • 11 Овчар си

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    не от,а през Черно Море!

    19:10 15.10.2026

  • 12 Сатана Z

    3 1 Отговор
    За отклоняване на вниманието ППБДрастите ще организират нов Петрохан и така ще минат зимните месеци

    19:12 15.10.2026

  • 13 Половин

    2 1 Отговор
    България се отоплява на дърва през зимата.

    19:12 15.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 За повече

    2 1 Отговор
    информация се свържете с рецепцията на европейската комисия в Брюксел. Благодарим за вашето търпение. Разговорът се записва.

    19:13 15.10.2026

  • 16 Горски

    2 1 Отговор
    Снощи в новините на БНТ се изнесе информация, че цените в супермаркет във Видин са по-високи от цените на същите продукти в супермаркет на същата верига в София. При почти два пъти по-висока средна заплата в София. "Кашилски заяви, че търговците работят с до 5% надценка, което се равнява на около 3-4 евроцента печалба на литър за бензиностанциите. Искам някой да ми каже някога нещо което се е увеличило като цена , да е да е намаляла драстично, няма тъкв прецедент. На месец по един милярд се теглят бързи кредити от правителството, кой ще ги връща се пита в задачата? Този неграмотен и крадлив шапкар с финансов министър гугутков ни чакат високи цени, инфлация и мизерия, а забравих кражбата и лъжите.

    Коментиран от #19

    19:15 15.10.2026

  • 17 Калинов

    1 0 Отговор
    Прогресивно сте тръгнали след желаните от Радев по 30-40 % върху всичко и върху вече грабежа от 100 % получен от смяната на парите , към 50 % олекотяване на електората Ви и 99 % стачки и масови недоволства още до март месец. А данъци и сметки ще плаща само който има и е потребявал нещо. За въздух и балони с лъжи няма да видите пари от хората .

    19:18 15.10.2026

  • 18 Българин 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Честит ви ЕС е техните санкции срещу Русия

    19:19 15.10.2026

  • 19 Момчето

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    за мен казаха,че съм в Дубай!

    19:30 15.10.2026

  • 20 Търновец

    2 0 Отговор
    Гражданин Николов не беше ли близък до Цветелина Бориславова а тя? Най накрая дълговете на Топлофикация София ще станат държавни. Може би ни трябва нова столица и то не Пловдив.

    Коментиран от #21

    19:35 15.10.2026

  • 21 Русенец

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Търновец":

    Имате подкрепата ни.

    19:40 15.10.2026

  • 22 дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА

    1 0 Отговор
    дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА. Която е лукава - лицемерна, играе театъра демокрация - куклата демокрация - която размърдва добре, за да внушава и убеждава - че не е кукла, че политиците не са марионетки на несменяемо статукво и програма. Големият индикатор е фабрикуваните политици и опозиции, партии, без програма и без членска маса която да се стремят да увеличат и да бъдат силни с членска маса и членски внос. Опозицията създадена да окарикатури опозиционното действие. Самото говорене за политика 24 часа всеки ден е окарикатуряване на политиката и нейната обезценка. За да има демокрация и либерална република, не е необходимо да се окарикатуряват политиците, а статуквото умишлено го прави за да обезсмисли политиката и да внуши свобода - която е само поза. Религията на тази диктатура е свободата, както кръстоносците са развявали знамето с кръстът. То и Римската империя е обещавала свобода и справедливост, виждаме го в съдът над Исус. България и нато-ес-страните, са с елит фарисеи и садукеи и Ирод, а Пилат е САЩ - НОВАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ. Слави, Кирчо и Кокорчо, и Величие, стопиха напрежението и енергията на народа, докато статуквото е готово с новият си кон - Румен. Такава роля има и Възраждане, народа да се отпусне - да повярва - че има надежда срещу ЕС-НАТО и еврото. БСП - че нещо социално ще се върне. Многото кандидати са на служба да карикатурят опозиционното очакване, и да са опорна завеса - че има честни избори и резултатът е такъв за опозицията

    Коментиран от #24

    19:45 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА":

    Слави, Кирчо и Кокорчо, и Величие, стопиха напрежението и енергията на народа, докато статуквото е готово с новият си кон - Румен. Такава роля има и Възраждане, народа да се отпусне - да повярва - че има надежда срещу ЕС-НАТО и еврото. БСП - че нещо социално ще се върне. Многото кандидати са на служба да карикатурят опозиционното очакване, и да са опорна завеса - че има честни избори и резултатът е такъв за опозицията защото е разделена, едни малки армиики с цар без генерали. КУХИ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ, хем не могат да управляват нямат никого и вадят изведнъж стари лица за депутати и спуснати неизвестни.. Хем да не са компактни. Цар Ивелич МахалоВ, без генерали.. (бкп е на власт, партизаните, четете края на оруеловия роман за животните фермери) Да няма ясни министри 20 стойностни, и поне 100 000 членове, е ЦИРК - ЦИРКЪТ НА иВЕЛИЧ

    19:46 15.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Абе

    0 0 Отговор
    После ни се явява ей този тупан да се мазни за нов пост щото виждаш ли не може да поддържа това дето е купил с краденото докато и бил на власт...същия костюмиран капут при който горивата поскъпнаха

    19:46 15.10.2026

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