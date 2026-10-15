Александър Николов: Предстои тежък тест през зимата, сметката ще е за гражданите

Предстои тежък тест през зимата заради поскъпването на енергийните ресурси в Европа и натрупаните проблеми в българската енергетика. За това предупреди бившият енергиен министър Александър Николов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Според него повишаването на цените на природния газ създава натиск върху електроенергията и отоплението и води до допълнителна инфлация. На този фон финансовото състояние на „Топлофикация София“ и „Булгаргаз“ ще затрудни решенията на регулатора за цените след 1 януари.

Николов очерта два основни сценария – задържане на цените за крайните потребители за сметка на нови дългове и загуби в дружествата или поскъпване, което допълнително ще ускори инфлацията.

„И двата сценария идват накрая на гърба на населението“, заяви той и предупреди, че особено засегнати ще бъдат социално уязвимите групи.

По повод прогнозата за 25% поскъпване на парното, Николов не потвърди конкретния размер. По думите му при нормални пазарни механизми и без решенията на КЕВР, които според него изкуствено смекчават цената за потребителите на „Топлофикация София“, увеличението би могло да бъде и по-голямо.

Бившият министър подчерта, че проблемите на столичното дружество се отлагат от години. Според него концесията не е единственото възможно решение. Той смята, че активите и потенциалът на „Топлофикация София“ позволяват инвестиции, които да се изплатят чрез бъдещите приходи, но за това са необходими съвместни действия на държавата и общината.

Николов изрази и съмнение, че част от средствата в системата се използват за „политически инженеринг“. Той обвърза липсата на трайно решение с политически зависимости, слаб контрол и недостиг на експертен потенциал.

В интервюто бившият министър коментира и бъдещето на „Лукойл“. Според него държавата трябва да участва в разговорите за стратегическия актив или поне да бъде надлежно информирана. Той припомни, че България разполага със „златна акция“ и законови механизми за контрол, които администрацията трябва да използва ефективно.

Николов разкритикува начина, по който е била въведена фигурата на особения управител, като определи правомощията ѝ като прекалено широки. По думите му забраната за износ на горива също е била необоснована, влошила е финансовите резултати на дружеството и е ощетила държавния бюджет.

Той посочи, че премахването на ограничението е било необходимо, но според него само по себе си не отстранява риска от евентуални арбитражни претенции. Николов настоя, че е трябвало да бъдат проведени и директни разговори за уреждането на този въпрос.

Според бившия министър оценката за управлението на рафинерията не трябва да се изчерпва с това дали доставките са непрекъснати. Необходимо е да има яснота как се формират крайните цени на горивата, какви разходи се признават, как се разпределят приходите и какъв е ефектът за бюджета.