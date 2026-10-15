Александър Николов: Предстои тежък тест през зимата, сметката ще е за гражданите

Предстои тежък тест през зимата заради поскъпването на енергийните ресурси в Европа и натрупаните проблеми в българската енергетика. За това предупреди бившият енергиен министър Александър Николов в предаването „Лице в лице“ по bTV.
Според него повишаването на цените на природния газ създава натиск върху електроенергията и отоплението и води до допълнителна инфлация. На този фон финансовото състояние на „Топлофикация София“ и „Булгаргаз“ ще затрудни решенията на регулатора за цените след 1 януари.
Николов очерта два основни сценария – задържане на цените за крайните потребители за сметка на нови дългове и загуби в дружествата или поскъпване, което допълнително ще ускори инфлацията.
„И двата сценария идват накрая на гърба на населението“, заяви той и предупреди, че особено засегнати ще бъдат социално уязвимите групи.
По повод прогнозата за 25% поскъпване на парното, Николов не потвърди конкретния размер. По думите му при нормални пазарни механизми и без решенията на КЕВР, които според него изкуствено смекчават цената за потребителите на „Топлофикация София“, увеличението би могло да бъде и по-голямо.
Бившият министър подчерта, че проблемите на столичното дружество се отлагат от години. Според него концесията не е единственото възможно решение. Той смята, че активите и потенциалът на „Топлофикация София“ позволяват инвестиции, които да се изплатят чрез бъдещите приходи, но за това са необходими съвместни действия на държавата и общината.
Николов изрази и съмнение, че част от средствата в системата се използват за „политически инженеринг“. Той обвърза липсата на трайно решение с политически зависимости, слаб контрол и недостиг на експертен потенциал.
В интервюто бившият министър коментира и бъдещето на „Лукойл“. Според него държавата трябва да участва в разговорите за стратегическия актив или поне да бъде надлежно информирана. Той припомни, че България разполага със „златна акция“ и законови механизми за контрол, които администрацията трябва да използва ефективно.
Николов разкритикува начина, по който е била въведена фигурата на особения управител, като определи правомощията ѝ като прекалено широки. По думите му забраната за износ на горива също е била необоснована, влошила е финансовите резултати на дружеството и е ощетила държавния бюджет.
Той посочи, че премахването на ограничението е било необходимо, но според него само по себе си не отстранява риска от евентуални арбитражни претенции. Николов настоя, че е трябвало да бъдат проведени и директни разговори за уреждането на този въпрос.
Според бившия министър оценката за управлението на рафинерията не трябва да се изчерпва с това дали доставките са непрекъснати. Необходимо е да има яснота как се формират крайните цени на горивата, какви разходи се признават, как се разпределят приходите и какъв е ефектът за бюджета.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #11
18:47 15.10.2026
2 Луд
18:51 15.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Това Е !
Работа !
Коментиран от #5
18:52 15.10.2026
5 Да Туриш !
До коментар #4 от "Това Е !":Фатмак !
Начело !
На Държавата !
18:53 15.10.2026
6 Чапай
18:55 15.10.2026
7 Гражданка
Я си плащайте за бакиите, няма кой да ви трае!
18:56 15.10.2026
8 тиквата съм
18:59 15.10.2026
9 Милен
19:06 15.10.2026
10 Айде
19:08 15.10.2026
11 Овчар си
До коментар #1 от "Овчар":не от,а през Черно Море!
19:10 15.10.2026
12 Сатана Z
19:12 15.10.2026
13 Половин
19:12 15.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 За повече
19:13 15.10.2026
16 Горски
Коментиран от #19
19:15 15.10.2026
17 Калинов
19:18 15.10.2026
18 Българин 🇧🇬
19:19 15.10.2026
19 Момчето
До коментар #16 от "Горски":за мен казаха,че съм в Дубай!
19:30 15.10.2026
20 Търновец
Коментиран от #21
19:35 15.10.2026
21 Русенец
До коментар #20 от "Търновец":Имате подкрепата ни.
19:40 15.10.2026
22 дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА
Коментиран от #24
19:45 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА
До коментар #22 от "дЕМОКРАЦИЯТА СЕГА, Е СКРИТА ДИКТАТУРА":Слави, Кирчо и Кокорчо, и Величие, стопиха напрежението и енергията на народа, докато статуквото е готово с новият си кон - Румен. Такава роля има и Възраждане, народа да се отпусне - да повярва - че има надежда срещу ЕС-НАТО и еврото. БСП - че нещо социално ще се върне. Многото кандидати са на служба да карикатурят опозиционното очакване, и да са опорна завеса - че има честни избори и резултатът е такъв за опозицията защото е разделена, едни малки армиики с цар без генерали. КУХИ ПАРТИИ И КАНДИДАТИ, хем не могат да управляват нямат никого и вадят изведнъж стари лица за депутати и спуснати неизвестни.. Хем да не са компактни. Цар Ивелич МахалоВ, без генерали.. (бкп е на власт, партизаните, четете края на оруеловия роман за животните фермери) Да няма ясни министри 20 стойностни, и поне 100 000 членове, е ЦИРК - ЦИРКЪТ НА иВЕЛИЧ
19:46 15.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Абе
19:46 15.10.2026