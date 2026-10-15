Доц. Пламен Ралчев очаква още удари в Черно море през следващите дни

"Тези атаки с дронове са много добре премерени - да са под ръба на войната, на военната ескалация, но все пак създаващи достатъчно проблеми и напрежение за крайбрежните държави. Това е политика на натиск, както и опит за разширяване на зоната на военните действия в Черно море – нещо, което е изключително тревожно".
Това обясни пред БНР доц. Пламен Ралчев, преподавател по "Международни отношения" в УНСС.
Днес и утре заседават лидерите на страните от ЕС по темите на сигурността и отбраната. Страната ни е представена от министър-председателя Румен Радев. "НАТО наблюдава внимателно ситуацията и е в готовност да помогне на България и Румъния да укрепят антидроновата защита и наблюдението на водното пространство след неотдавнашните атаки по търговски кораби. България призовава за колективни усилия за безопасно корабоплаване в Черно море", написа в "Х" премиерът Румен Радев след срещата му с генералния секретар на Алианса Марк Рюте и президента на Румъния Никушор Дан.
През следващите дни могат да се очакват още подобни удари, прогнозира доц. Ралчев в предаването "Нещо повече".
"И опити за ескалация. Много е важна скоростта на реакция на страните членки на НАТО. Една от възможните цели на подобни атаки е да се създаде напрежение и разделение между страните от Алианса".
Ще ни се наложи да си партнираме много по-активно с Турция и Румъния, за да търсим решение на ситуацията, която се влошава все повече и повече, отбеляза още той.
Бих се отнесъл много предпазливо към идеята за мораториум върху ударите по търговското корабоплаване в Черно море, коментира обаче преподавателят по "Международно право".
"На пръв поглед това е инициативата, която изглежда най-разумна, най-лесна да се направи, но в дългосрочен план интерпретацията в Украйна и ползите, които Русия може да извлече от този мораториум, могат да бъдат не особено полезни за нас. Превръщането на Черно море в сива зона за сигурността, дори в замразен конфликт, няма да донесе стратегически ползи".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #9, #18
22:19 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кина
22:21 15.10.2026
4 Гост
22:22 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Операция Тихи води
НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.
Коментиран от #10
22:22 15.10.2026
7 Егати
Май след леврото Сите само до,,центи" ще бараме из джобовете си...
22:23 15.10.2026
8 Много експерти сме имали
Всеки бърза да се излага по медиите
22:24 15.10.2026
9 оня с коня
До коментар #1 от "Европеец":Нещо не си наясно с темата на Статията- не става въпрос с какво са натоварени корабите извършващи Търг. дейност в Ч.море,а ЗАЩО Русия стреля по Изключителната ни Икономическа зона!
Коментиран от #17
22:28 15.10.2026
10 Европеец
До коментар #6 от "Операция Тихи води":Внимавай какво си пожелаваш, защото после може всички да ревем заедно.... Черно море не е море на НАТО, Черно море е море на крайбрежните държави.....
22:29 15.10.2026
11 ДрайвингПлежър
УДАРИ САМАРА, ДА СЕ СЕТИ МАГАРЕТО!
А, ако няма близките дни още "удари" този ДО ЦЕНТ ще си скъсали купешката диплома?
22:31 15.10.2026
12 1488
22:31 15.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 То Бива Алчност !
До коментар #14 от "Нека Има !":Бива !
Ама това !
На Нищо Не Прилича !
22:36 15.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Европеец
До коментар #9 от "оня с коня":Кой е наясно И кой не е на ясно е видно... Моля се да не започна да стреля по териториалните води, а това ще се случи ако хитрите украинци продължават да карат корабите не е направо от Истанбул до Одеса или Констанца.... Икономическата зона за която говориш имаме права върху нея само да търсим природни ресурси, а иначе си е зона за международно корабоплаване.. нямам нищо против руснаците да решават проблемите в тая икономическа зона отколкото в български териториални води....
22:41 15.10.2026
18 Рибар
До коментар #1 от "Европеец":Казват че кораба бил пълен с пшеница значи е лодка за захранка.
22:44 15.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 1488
22:45 15.10.2026
21 1488
22:46 15.10.2026
22 Пич
Требе ли да си доцент, за да го очакваш това...?!
Отпайващи тъпанари са титулувани за да се симулира някакъв авторитет, когато облъчват с малоумщини!!!
22:50 15.10.2026