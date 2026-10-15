Доц. Пламен Ралчев очаква още удари в Черно море през следващите дни

"Тези атаки с дронове са много добре премерени - да са под ръба на войната, на военната ескалация, но все пак създаващи достатъчно проблеми и напрежение за крайбрежните държави. Това е политика на натиск, както и опит за разширяване на зоната на военните действия в Черно море – нещо, което е изключително тревожно".

Това обясни пред БНР доц. Пламен Ралчев, преподавател по "Международни отношения" в УНСС.

Днес и утре заседават лидерите на страните от ЕС по темите на сигурността и отбраната. Страната ни е представена от министър-председателя Румен Радев. "НАТО наблюдава внимателно ситуацията и е в готовност да помогне на България и Румъния да укрепят антидроновата защита и наблюдението на водното пространство след неотдавнашните атаки по търговски кораби. България призовава за колективни усилия за безопасно корабоплаване в Черно море", написа в "Х" премиерът Румен Радев след срещата му с генералния секретар на Алианса Марк Рюте и президента на Румъния Никушор Дан.

През следващите дни могат да се очакват още подобни удари, прогнозира доц. Ралчев в предаването "Нещо повече".

"И опити за ескалация. Много е важна скоростта на реакция на страните членки на НАТО. Една от възможните цели на подобни атаки е да се създаде напрежение и разделение между страните от Алианса".

Ще ни се наложи да си партнираме много по-активно с Турция и Румъния, за да търсим решение на ситуацията, която се влошава все повече и повече, отбеляза още той.

Бих се отнесъл много предпазливо към идеята за мораториум върху ударите по търговското корабоплаване в Черно море, коментира обаче преподавателят по "Международно право".

"На пръв поглед това е инициативата, която изглежда най-разумна, най-лесна да се направи, но в дългосрочен план интерпретацията в Украйна и ползите, които Русия може да извлече от този мораториум, могат да бъдат не особено полезни за нас. Превръщането на Черно море в сива зона за сигурността, дори в замразен конфликт, няма да донесе стратегически ползи".