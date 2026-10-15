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Доц. Пламен Ралчев очаква още удари в Черно море през следващите дни

Доц. Пламен Ралчев очаква още удари в Черно море през следващите дни

15 Октомври, 2026 22:17 479 22

  • доц. пламен ралчев-
  • удари-
  • кораби-
  • черно море

"Те са много добре премерени - да са под ръба на войната, на военната ескалация, но все пак създаващи достатъчно проблеми и напрежение за крайбрежните държави"

Доц. Пламен Ралчев очаква още удари в Черно море през следващите дни - 1
СНИМКА: БНР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Тези атаки с дронове са много добре премерени - да са под ръба на войната, на военната ескалация, но все пак създаващи достатъчно проблеми и напрежение за крайбрежните държави. Това е политика на натиск, както и опит за разширяване на зоната на военните действия в Черно море – нещо, което е изключително тревожно".

Това обясни пред БНР доц. Пламен Ралчев, преподавател по "Международни отношения" в УНСС.

Днес и утре заседават лидерите на страните от ЕС по темите на сигурността и отбраната. Страната ни е представена от министър-председателя Румен Радев. "НАТО наблюдава внимателно ситуацията и е в готовност да помогне на България и Румъния да укрепят антидроновата защита и наблюдението на водното пространство след неотдавнашните атаки по търговски кораби. България призовава за колективни усилия за безопасно корабоплаване в Черно море", написа в "Х" премиерът Румен Радев след срещата му с генералния секретар на Алианса Марк Рюте и президента на Румъния Никушор Дан.

През следващите дни могат да се очакват още подобни удари, прогнозира доц. Ралчев в предаването "Нещо повече".

"И опити за ескалация. Много е важна скоростта на реакция на страните членки на НАТО. Една от възможните цели на подобни атаки е да се създаде напрежение и разделение между страните от Алианса".

Ще ни се наложи да си партнираме много по-активно с Турция и Румъния, за да търсим решение на ситуацията, която се влошава все повече и повече, отбеляза още той.

Бих се отнесъл много предпазливо към идеята за мораториум върху ударите по търговското корабоплаване в Черно море, коментира обаче преподавателят по "Международно право".

"На пръв поглед това е инициативата, която изглежда най-разумна, най-лесна да се направи, но в дългосрочен план интерпретацията в Украйна и ползите, които Русия може да извлече от този мораториум, могат да бъдат не особено полезни за нас. Превръщането на Черно море в сива зона за сигурността, дори в замразен конфликт, няма да донесе стратегически ползи".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    3 0 Отговор
    Заглавието е вярно.... Докато минават кораби за Украйна с оръжие такива удари ще има и не дай си боже и в наши териториални води....

    Коментиран от #9, #18

    22:19 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кина

    0 0 Отговор
    Нато са наблюдатели за това им плащаме..!

    22:21 15.10.2026

  • 4 Гост

    1 0 Отговор
    Жената е завършила Международни отношения, и нямам спомен да са учили нещо което ги прави експерти по военно дело, еле пък военноморско дело!

    22:22 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Операция Тихи води

    1 2 Отговор
    България и Румъния, заедно с Турция и подкрепата на НАТО могат да спрат всяка агресия в черно море. Искам активиране на член 4 от НАТО.

    НАТО да започне да сваля дроновете на Русия в черно море и да осъществи пълен контрол във водите, които не са руски. България, Румъния и Турция да приложат операция "Тихи води" със съдействието на НАТО и ЕС. Черно море не е руска собственост.

    Коментиран от #10

    22:22 15.10.2026

  • 7 Егати

    1 0 Отговор
    И тоя кого стана до,,цент" бре?
    Май след леврото Сите само до,,центи" ще бараме из джобовете си...

    22:23 15.10.2026

  • 8 Много експерти сме имали

    1 0 Отговор
    Поредния експерт със шампанско възможности
    Всеки бърза да се излага по медиите

    22:24 15.10.2026

  • 9 оня с коня

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Нещо не си наясно с темата на Статията- не става въпрос с какво са натоварени корабите извършващи Търг. дейност в Ч.море,а ЗАЩО Русия стреля по Изключителната ни Икономическа зона!

    Коментиран от #17

    22:28 15.10.2026

  • 10 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Операция Тихи води":

    Внимавай какво си пожелаваш, защото после може всички да ревем заедно.... Черно море не е море на НАТО, Черно море е море на крайбрежните държави.....

    22:29 15.10.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    много добре премерени.... под ръба на войната, на военната ескалация

    УДАРИ САМАРА, ДА СЕ СЕТИ МАГАРЕТО!

    А, ако няма близките дни още "удари" този ДО ЦЕНТ ще си скъсали купешката диплома?

    22:31 15.10.2026

  • 12 1488

    2 0 Отговор
    а аз очаквам още говорещи глави в костюми на народна хранилка да му обясняват колко хубав му бил живота (неговия, не на народа)

    22:31 15.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 То Бива Алчност !

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Нека Има !":

    Бива !

    Ама това !

    На Нищо Не Прилича !

    22:36 15.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Кой е наясно И кой не е на ясно е видно... Моля се да не започна да стреля по териториалните води, а това ще се случи ако хитрите украинци продължават да карат корабите не е направо от Истанбул до Одеса или Констанца.... Икономическата зона за която говориш имаме права върху нея само да търсим природни ресурси, а иначе си е зона за международно корабоплаване.. нямам нищо против руснаците да решават проблемите в тая икономическа зона отколкото в български териториални води....

    22:41 15.10.2026

  • 18 Рибар

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Казват че кораба бил пълен с пшеница значи е лодка за захранка.

    22:44 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1488

    1 0 Отговор
    от еСС до края на годината ще са останали само легенди, а с вещицата Мьрсульнь ще се плашат непослушните русначета нощем, докато са се събрани около лагерния огьн в помземията на сринатия европарламент, и забитото руско знаме на някогашния покрив се вее от ураганните ветрове на ядрената зима, покрито изцяло в радиоактивен прax

    22:45 15.10.2026

  • 21 1488

    1 0 Отговор
    от еСС до края на годината ще са останали само легенди, а с вещицата Мьрсульнь ще се плашат непослушните русначета нощем, докато са се събрани около лагерния огьн в помземията на сринатия европарламент, и забитото руско знаме на някогашния покрив се вее от ураганните ветрове на ядрената зима, покрито изцяло в радиоактивен прax

    22:46 15.10.2026

  • 22 Пич

    0 0 Отговор
    Майко, майкооо.....
    Требе ли да си доцент, за да го очакваш това...?!
    Отпайващи тъпанари са титулувани за да се симулира някакъв авторитет, когато облъчват с малоумщини!!!

    22:50 15.10.2026

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