Полицейска акция в Бургас: Има петима задържани, проверяват се и сигнали за купуване на гласове

Петима души са задържани при специализиране полицейска операция в Бургас, насочена срещу битовата престъпност и евентуални случаи на купуване на гласове, предаде репортер на ФОКУС.

Повечето от арестуваните са свързани с дейност за производство на наркотици. Също така е разбита и една лаборатория.

Има подадени сигнали за купуване на гласове, които към този момент се проверяват.

Действията на полицията са на територията на кв. "Победа", където традиционно през годините се извършват изборни нарушения.

"Целта е една – да се гарантират честен вот и да могат гражданите спокойно в деня на изборите да гласуват по съвест и както желаят. Към момента тече паралелна акция и в Айтос. От началото на октомври контролът е засилен в област Бургас. Акциите ще продължат до приключването на изборния ден“, каза гл. инспектор Ивайло Инджов, началник "Охранителна полиция“ към Първо РУ-Бургас.