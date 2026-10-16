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Полицейска акция в Бургас: Има петима задържани, проверяват се и сигнали за купуване на гласове

Полицейска акция в Бургас: Има петима задържани, проверяват се и сигнали за купуване на гласове

16 Октомври, 2026 08:35 553 14

  • полицейска акция-
  • бургас-
  • задържани-
  • сигнали за купуване на гласове

Повечето от арестуваните са свързани с дейност за производство на наркотици. Също така е разбита и една лаборатория. Действията на полицията са на територията на кв. "Победа"

Полицейска акция в Бургас: Има петима задържани, проверяват се и сигнали за купуване на гласове - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Петима души са задържани при специализиране полицейска операция в Бургас, насочена срещу битовата престъпност и евентуални случаи на купуване на гласове, предаде репортер на ФОКУС.

Повечето от арестуваните са свързани с дейност за производство на наркотици. Също така е разбита и една лаборатория.

Има подадени сигнали за купуване на гласове, които към този момент се проверяват.

Действията на полицията са на територията на кв. "Победа", където традиционно през годините се извършват изборни нарушения.

"Целта е една – да се гарантират честен вот и да могат гражданите спокойно в деня на изборите да гласуват по съвест и както желаят. Към момента тече паралелна акция и в Айтос. От началото на октомври контролът е засилен в област Бургас. Акциите ще продължат до приключването на изборния ден“, каза гл. инспектор Ивайло Инджов, началник "Охранителна полиция“ към Първо РУ-Бургас.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Защо Преследвате Хората ?

    3 0 Отговор
    Нали Бизнеса !

    Е На Първо Място !

    08:39 16.10.2026

  • 3 Саймън Маккокиндейл

    4 0 Отговор
    На кой пък му трябва да купува гласове за президент?!

    08:39 16.10.2026

  • 4 Хайде пак Бургас

    0 0 Отговор
    Ами другите градове. Тях никой не ги закача. Само Варна Бургас и Пловдив. Останалите градове всичко е цветя и рози.

    08:41 16.10.2026

  • 5 Ели Енчева

    0 0 Отговор
    Аз не си давам гласа да го купуват,защото говоря с него.Ако нямам наличен глас,с какво ще говоря и ще пея?!

    Коментиран от #8

    08:42 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 муцунка

    0 0 Отговор
    Не ме друса,ще ходя до Мелбоурне.

    08:48 16.10.2026

  • 8 Ми тогава трябва да се казваш

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ели Енчева":

    Чичо Пейчева , Славейчева или нещо такова.

    08:49 16.10.2026

  • 9 Да бе!

    1 1 Отговор
    Като има задържани, да се провери кой стои зад тези престъпления и да се произнесат присъди, всичко друго е "мижи да те лажем".

    08:57 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    0 0 Отговор
    Някой лъже, та се пука!!!
    Нали целокупното стадо блееше, че с Мадуровките гласове не могат да се купуват и продават!!!
    Какви са тогава тези безмислени акции на сред контрагенти, които дори не могат да четат.....???!!!

    09:03 16.10.2026

  • 13 Анонимен

    1 0 Отговор
    Хахаха купуване на какво егати лъжите хахаха радев с мадуровките вече купи назначението на Драгойчева проверете радев хахаха и счупените мадуровки използвани само от диктаторихахаха

    09:16 16.10.2026

  • 14 хех

    0 0 Отговор
    Пак ли ГЕРБ и ДПС купуват гласове, като дори не участват в изборите? Кого ще обвиним този път за всички злини в държавата?

    09:29 16.10.2026

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