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74 изследователи от БАН са в световна класация за топ учени

74 изследователи от БАН са в световна класация за топ учени

16 Октомври, 2026 11:45 603 6

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Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на над 12 милиона учени, които имат публикации

74 изследователи от БАН са в световна класация за топ учени - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

64 учени, свързани с Българската академия на науките, са сред първите два процента топ учени в света, показва тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените (известна като Станфордска класация).

20 от тези учени са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институти на Академията. В Станфордската класация тази година са включени имената на общо 102 български изследователи.

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на над 12 милиона учени, които имат публикации, реферирани в Scopus, и отразява влиянието, което всеки отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.

Друга класация е изготвена за влиянието върху научното развитие през предходната година. Тя включва още 10 учени и членове на БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие. Така в двете класации общият брой на учените, свързани с БАН, е 74.

Списък на учените:

Красимир Атанасов

Константин Хаджииванов

Сергей Петков

Вася Банкова

Николай Денков

Димо Кашчиев

Николай Витанов

Дечко Павлов

Станислав Василев

Петър Кралчевски

Стойчо Язаджиев

Андрей Милчев

Румяна Койнова

Йорданка Златанова

Георги Вайсилов

Красимир Д. Данов

Милен Георгиев

Виолета Великова

Исак Аврамов

Николай К. Витанов

Людмил Антонов

Александър Милчев

Донка Андреева

Владимир Божинов

Дора Карагьозова

Виржиния Кирякова

Ивайло Христов

Димитър Л. Цалев

Борис Тенчов

Бойко Иванов

Алберт Кръстанов

Татяна Табакова

Никола Д. Йорданов

Стоян Стоянов

Владимир Добрев

Александър Петров

Аглика Едрева

Александър Рачев

Страхил Берков

Веселин Илиев

Иван Гуцов

Кольо Троев

Александър Караманов

Христо Нанев

Весела Цакова

Красимир Панайотов

Юлия Серкеджиева

Ирина Караджова

Цонко Колев

Стефан Армянов

Боряна Николова-Дамянова

Павел Пешев

Радостина Стоянова

Димитър Стойчев

Здравко Стойнов

Христина Г. Василева

Екатерина Жечева

Иван Димов

Стефка Фиданова

Милена Попова

Атанас Павлов

Олимпия Роева

Людмила Николова

Цветан Дачев

Емилия Апостолова

Вера Бутова

Златинка Димитрова

Петър Христов

Стефан Иванов

Михаил Михайлов

Ваньо Митев

Елена Николова


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ученото си е учено

    5 0 Отговор
    И как учените осребриха наученото и помогнаха на държавата.Колко открития продадоха и колко държавна пара потрошиха?

    11:51 16.10.2026

  • 3 Колко?

    8 0 Отговор
    Плагиати на държавна хранилка има в БАН.

    11:53 16.10.2026

  • 4 Плъхока Денков Сапунов

    8 1 Отговор
    Там ли е?

    Коментиран от #5

    11:54 16.10.2026

  • 5 спомням си,

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Плъхока Денков Сапунов":

    че по едно време от нАЦИД излезе информация, че трудно биха произвели Денков за професор, защото имал само колективни публикации, в които той е пети или шексти автор. Но после лесно стана, та дори и академик, защото беше Министър на образованието и науката и той подписваше.

    12:02 16.10.2026

  • 6 видех

    2 0 Отговор
    Николай Денков и ми замириса на пране. Поредната класация, която прогресивно девалвира. Нищо ново под слънцето, щом превърнаха раздаването на Нобел в цирк, то какво да очакваме тук.
    Жалко за истински достойните учени (без значение от коя държава са), но намесят ли се медии, стане ли въпрос за престиж и пропагандиране на предимства и развитие, то покрай сухото гори и мокрото.

    12:31 16.10.2026

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