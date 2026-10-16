74 изследователи от БАН са в световна класация за топ учени

64 учени, свързани с Българската академия на науките, са сред първите два процента топ учени в света, показва тазгодишната класация за цялостно кариерно развитие на учените (известна като Станфордска класация).

20 от тези учени са академици и член-кореспонденти на БАН, а останалите са професори в институти на Академията. В Станфордската класация тази година са включени имената на общо 102 български изследователи.

Класацията се изготвя ежегодно въз основа на анализ на наукометричните показатели на над 12 милиона учени, които имат публикации, реферирани в Scopus, и отразява влиянието, което всеки отделен изследовател е оказал върху развитието на науката.

Друга класация е изготвена за влиянието върху научното развитие през предходната година. Тя включва още 10 учени и членове на БАН, които не фигурират в класацията за цялостно развитие. Така в двете класации общият брой на учените, свързани с БАН, е 74.

Списък на учените:

Красимир Атанасов

Константин Хаджииванов

Сергей Петков

Вася Банкова

Николай Денков

Димо Кашчиев

Николай Витанов

Дечко Павлов

Станислав Василев

Петър Кралчевски

Стойчо Язаджиев

Андрей Милчев

Румяна Койнова

Йорданка Златанова

Георги Вайсилов

Красимир Д. Данов

Милен Георгиев

Виолета Великова

Исак Аврамов

Николай К. Витанов

Людмил Антонов

Александър Милчев

Донка Андреева

Владимир Божинов

Дора Карагьозова

Виржиния Кирякова

Ивайло Христов

Димитър Л. Цалев

Борис Тенчов

Бойко Иванов

Алберт Кръстанов

Татяна Табакова

Никола Д. Йорданов

Стоян Стоянов

Владимир Добрев

Александър Петров

Аглика Едрева

Александър Рачев

Страхил Берков

Веселин Илиев

Иван Гуцов

Кольо Троев

Александър Караманов

Христо Нанев

Весела Цакова

Красимир Панайотов

Юлия Серкеджиева

Ирина Караджова

Цонко Колев

Стефан Армянов

Боряна Николова-Дамянова

Павел Пешев

Радостина Стоянова

Димитър Стойчев

Здравко Стойнов

Христина Г. Василева

Екатерина Жечева

Иван Димов

Стефка Фиданова

Милена Попова

Атанас Павлов

Олимпия Роева

Людмила Николова

Цветан Дачев

Емилия Апостолова

Вера Бутова

Златинка Димитрова

Петър Христов

Стефан Иванов

Михаил Михайлов

Ваньо Митев

Елена Николова