Земетресение с магнитуд 3,0 е регистрирано край Сливен

Земетресение с магнитуд 3,0 е регистрирано в района на Сливен. Трусът е отчетен на 11 октомври 2026 г. в 12:47 ч., съобщи Националният сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.
Епицентърът се намира на 15 километра от Ямбол, на 65 километра от Стара Загора и на 250 километра от София. Земетресението е описано като трус в района на град Сливен.
Източници: btvnovinite.bg, nova.bg
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1 Дрд
18:28 11.10.2026
2 Интересно
18:35 11.10.2026