Земетресение с магнитуд 3,0 е регистрирано край Сливен

Земетресение с магнитуд 3,0 е регистрирано в района на Сливен. Трусът е отчетен на 11 октомври 2026 г. в 12:47 ч., съобщи Националният сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Епицентърът се намира на 15 километра от Ямбол, на 65 километра от Стара Загора и на 250 километра от София. Земетресението е описано като трус в района на град Сливен.

Източници: btvnovinite.bg, nova.bg