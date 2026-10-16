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Нито партия, нито комитет изпрати представител за кода
  Тема: Избори

Нито партия, нито комитет изпрати представител за кода

16 Октомври, 2026 17:12 347 7

  • избори 2026-
  • цик-
  • изходен код-
  • информационно обслужване-
  • машинно гласуване

На демонстрацията в Народното събрание беше показана системата за обработка на резултатите от президентските избори на 25 октомври

Нито партия, нито комитет изпрати представител за кода - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Нито един представител на партия, коалиция или инициативен комитет не се отзова на поканата за публичен преглед на изходния код на системите, които ще обработват данните от гласуването на президентските избори на 25 октомври. Демонстрацията на Централната избирателна комисия и „Информационно обслужване“ се проведе в Народното събрание.

Показани бяха системите на районните избирателни комисии и на ЦИК, както и процесите, през които ще преминат данните от изборния ден. Демонстрацията беше ръководена от Александър Станев, ръководител на проекта за компютърна обработка на изборните резултати.

„Идеята беше да присъстват представители на различни политически сили и подкрепящи кандидати, за да се запознаят с изходния код“, каза Александър Станев.

На събитието присъстваха председателят на ЦИК Георги Хорозов и изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов. Представители на граждански организации и наблюдатели могат да прегледат софтуера, да проследят алгоритмите за изчисляване на резултатите и да повторят изчисленията.

Как ще се обработват резултатите

Данните от районните избирателни комисии се събират в системата, а оригиналните протоколи се въвеждат повторно в ЦИК. Крайният резултат се определя чрез сравнение на въведените данни. Според представената технология изчислителните пунктове работят в изолирана среда, без външна комуникация.

„Информационно обслужване“ показа и начина, по който данните от машинното гласуване се прехвърлят от флаш паметите. Представена беше и работата на софтуера при гласуването и преброяването на резултатите.

Публичен хеш код преди изборите

Ден по-рано ЦИК публично генерира хеш кода на софтуера за машинното гласуване. Той представлява цифров идентификатор, чрез който може да се провери дали използваният в устройствата софтуер е идентичен с този, получен при довереното изграждане.

ЦИК съобщи, че са създадени три пълни комплекта на изпълнимия софтуер. Всеки от тях съдържа по четири флаш памети за инсталиране, отключване, извличане на логове и извличане на хеш стойности. Комплектите ще се съхраняват в ЦИК при установен режим на сигурност и контрол.

Предстоящите избори за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г.

Източници: novini.bg, burgasmedia.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уикендът

    1 0 Отговор
    им е започнал !

    17:15 16.10.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор
    Кво да пращат ???
    То се знае.!!!
    Вече сме неандерталци, заради само една тяхна представителка

    17:15 16.10.2026

  • 3 За да имат

    0 2 Отговор
    възможност да обявят изборите за невалидни.

    Коментиран от #6

    17:16 16.10.2026

  • 4 Явно

    1 0 Отговор
    никой не е.@.@ тия избори !

    17:18 16.10.2026

  • 5 Да бяха изпратили генерал НАско

    0 0 Отговор
    Той разбира от код. Едно време е писал софтуера за управление на лопата за въглища.

    17:19 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    АМА ТОВА СА НЕЗАКОННИ ДИКТАТОРСКИ КОРУПЦИОНИ ФАЛШИФИКАЦИИ ИИСКАМ ЕВРОПЕЙСКИ СЪД НАЙ СЕТНЕ ДА РАЗСЛЕДВА ЧЕРВЕНИТЕ РАДЕВИ

    17:32 16.10.2026

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