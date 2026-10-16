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Костадин Костадинов: Направете различен избор в името на България, на нейната свобода и независимост
  Тема: Избори

Костадин Костадинов: Направете различен избор в името на България, на нейната свобода и независимост

16 Октомври, 2026 17:21, обновена 16 Октомври, 2026 17:29 1 216

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Кандидатът за президент на „Възраждане“ посети Плевен за срещна с граждани

Костадин Костадинов: Направете различен избор в името на България, на нейната свобода и независимост - 1
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Кандидатът за президент на „Възраждане“, Костадин Костадинов, посети Плевен за срещна с граждани, състояла се на предизборен пункт, разположен пред Параклис-мавзолея в центъра на града. Той сподели, че предизборната кампания на кандидатпрезидентската двойка Костадинов - Волгин протича със срещи не в зали, а на открито на площадите в много населени места.

“Така повече българи имат възможност да дойдат да поговорят с нас, а ние да се вслушаме в техните желания и очаквания. Спокойно и открито да водим разговори дори с тези, които не ни харесват”- каза Костадинов пред граждани.

На въпрос какви са приоритетите на „Възраждане“ в кампанията и какво ще промени, ако бъде избран за президент, Костадинов отговори: “Президентът олицетворява българската нация. Президентът трябва да представлява всички граждани, да обедини разединения ни народ. За съжаление българската нация се е разпаднала на лагери и фракции, които не само че не си говорят, а се ненавиждат и мразят. Това е много сериозен проблем. Една разделена нация е мъртва нация. Хората очакват, а ние можем, да обединим нацията, да възстановим независимостта. Хората искат мир и сигурност, искат добро здравеопазване, добро образование, искат сигурна работа и сигурни доходи, искат благоденствие. Ние ще защитим тези искания. През последната седмица най-често ме питат ще има ли война и ще бъдем ли гарант за мира. Действително нашата страна е в ситуация, в която военните конфликти са близо до нас. За да запазим мира, държавата ни трябва да е силна и независима. В днешно време са нужни действия в името на мира, нужни са държавници, които действително да могат да гарантират сигурност и спокойствие ", каза Костадинов.

Той заяви ясно и категорично, че ако бъде избран, ще гарантира неутралитета и неучастието на България в какъвто и да е военен конфликт.

“България няма да участва във военен конфликт за чужди интереси, подчерта кандидатът за президент. България не смята Русия за враг. Българските граждани, с които се срещаме из цялата страна, искат сигурност, спокоен живот, нормални доходи. Но за да имаме всичко това, трябва да бъдем независими. А за да бъдем независими, са нужни независими управляващи, които да поставят националния интерес над всичко и да го отстояват с цената на всичко.”

Срещите с гражданите показват, че има изключително силен интерес към теми, които са част от платформата за управление на кандидатпрезидентската двойка. Подкрепата за "Възраждане" видно е голяма, защото дори забързани в ежедневието си, много хора намириха време и бяха дошли на площада в Плевен, за да се срещнат и чуят Костадин Костадинов.

В словото си кандидатът за президент на "Възраждане" поиска подкрепа и призова присъстващите:

“Направете различен избор този път в името на българската свобода и независимост. Гласувайте с бюлетина № 11 !”

В края на срещата Костадинов отдаде почит на загиналите воини за освобождението на Плевен пред Параклис-мавзолей "Свети Георги Победоносец", като от "Възраждане", граждани и симпатизанти поднесоха венец и цветя. Костадинов подари на присъстващите учебник по “Родинознание”, на който е автор. Този учебник за 1-4 клас той създава преди години с ясна цел - да съхрани българската история за поколения напред. Много граждани, с които разговаря, го поздравиха и пожелаха автограф.

Утре, 17.10.2026 г., в 13:00 ч. Костадин Костадинов ще се срещне с гражданите на Варна на предизборен пункт, разположен в центъра на града, на входа на Морската градина, ако времето е дъждовно - в Зала 2 на Фестивалния комплекс.

Костадинов и Волгин - различният избор с номер 11!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!


Плевен / България
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