Александър Пулев в Балтимор: Българските компании имат потенциал за стратегически партньорства с американския бизнес

България е отворена за американски инвестиции и има силна политическа воля да изведе двустранните отношения на следващо ниво чрез дългосрочни партньорства и индустриално сътрудничество в области от взаимен интерес. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, който посети Балтимор, щата Мериленд, САЩ.

В рамките на посещението си министър Пулев откри двустранен бизнес форум, посветен на възможностите за партньорства между български и американски компании в областта на отбраната, космическите технологии и иновациите. Той проведе среща с Хари Кокър-младши, секретар по търговията на щата Мериленд и посети водещи компании в региона, работещи в сферата на отбранителната индустрия.

По думите му политическата стабилност трябва да се превърне в реални бизнес възможности и по-предвидима среда за инвеститорите. България разполага с необходимите финансови инструменти и политическа воля за изграждането на дългосрочна визия за индустриално развитие и привличане на стратегически инвестиции. „Тук сме, защото искаме да изграждаме партньорства. Вярвам, че можем да положим основите на изключително ползотворно сътрудничество занапред. Искаме да използваме тази възможност, за да изградим дългосрочни връзки и стратегическо индустриално сътрудничество в различни области“, заяви министърът.

Сред основните направления за задълбочаване на двустранните отношения бяха откроени отбранителната индустрия, космическите технологии, иновациите, киберсигурността, изкуственият интелект и др.

Пулев подчерта, че възможностите за сътрудничество не трябва да се ограничават единствено до отбраната, а да обхващат по-широк спектър от високотехнологични производства и съвместни проекти.

Икономическият министър акцентира и върху потенциала на българските компании в областта на космическите технологии, безпилотните системи и иновативните производства като основа за изграждане на устойчиви партньорства с американския бизнес. „Споделяме общи ценности, принципи и цели за развитието на индустриалното ни сътрудничество. Както виждате, предлагаме широк спектър от възможности за сътрудничество“, посочи Пулев.

Той припомни и подписаното стратегическо споразумение със САЩ в областта на изкуствения интелект, което създава допълнителни възможности за развитие на технологичното партньорство и укрепване на връзките между бизнеса от двете държави.

В заключение Александър Пулев подчерта, че българското правителство е готово да съдейства за реализирането на конкретни инвестиционни намерения и съвместни индустриални проекти. „Българското правителство може да осигури всякаква необходима подкрепа. Тук сме, за да премахваме административните пречки и да посрещаме инвеститорите с отворени врати“, заяви той.

Министър Пулев е на официална визита в САЩ, начело на бизнес делегация, в която влизат 30 представители на бизнеса от 20 компании, организирани от Американската търговска камара в България.