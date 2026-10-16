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Удостовериха машините за президентските избори на 25 октомври
  Тема: Избори

Удостовериха машините за президентските избори на 25 октомври

16 Октомври, 2026 23:08 384 3

  • президентски избори-
  • машинно гласуване-
  • цик-
  • изборни машини-
  • иван василев

Докладът и решението от процедурата са изпратени в Централната избирателна комисия

Удостовериха машините за президентските избори на 25 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приключи удостоверяването на типа технически устройства за машинно гласуване, които ще се използват на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Докладът и решението от процедурата са изпратени в Централната избирателна комисия, съобщи Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Процедурата е част от организационно-техническата подготовка на вота. На 6 октомври публично и на случаен принцип бяха изтеглени серийните номера на 10 машини, които преминаха през удостоверяване за съответствие. Три дни по-късно към екипите на министерството се присъединиха осем външни експерти с опит в информационната сигурност, проверката на изходен софтуерен код и тестването на софтуер.

Правителството възложи на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев координацията на организационно-техническата подготовка на изборите. В рамките на тази подготовка министерството отговаря и за удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация.

След приключването на удостоверяването документите са предадени на ЦИК, която организира следващите етапи от подготовката на машинното гласуване за президентския вот.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    0 0 Отговор
    Да ида да гласувам за президент, но на балотажа ще ида да гласувам срещу Йотова.

    23:16 16.10.2026

  • 2 Голям П раз !

    1 0 Отговор
    Мошеническа Сган !

    Коментиран от #3

    23:16 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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