Удостовериха машините за президентските избори на 25 октомври

Приключи удостоверяването на типа технически устройства за машинно гласуване, които ще се използват на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. Докладът и решението от процедурата са изпратени в Централната избирателна комисия, съобщи Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Процедурата е част от организационно-техническата подготовка на вота. На 6 октомври публично и на случаен принцип бяха изтеглени серийните номера на 10 машини, които преминаха през удостоверяване за съответствие. Три дни по-късно към екипите на министерството се присъединиха осем външни експерти с опит в информационната сигурност, проверката на изходен софтуерен код и тестването на софтуер.

Правителството възложи на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев координацията на организационно-техническата подготовка на изборите. В рамките на тази подготовка министерството отговаря и за удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване съвместно с Българския институт по метрология и Българския институт за стандартизация.

След приключването на удостоверяването документите са предадени на ЦИК, която организира следващите етапи от подготовката на машинното гласуване за президентския вот.

Източници: bnrnews.bg