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„Chelsea-3“ се очаква да акостира в Бургас около 7:00 ч
  Тема: Трафик

„Chelsea-3“ се очаква да акостира в Бургас около 7:00 ч

17 Октомври, 2026 06:23 466 1

  • chelsea-3-
  • пристанище бургас-
  • морска администрация-
  • дронова атака-
  • буксировка

Поразеният от дронове кораб беше поет на буксир след подновяване на операцията край Лозенец. След пристигането му предстоят проверки от пристанищните и компетентните органи

„Chelsea-3“ се очаква да акостира в Бургас около 7:00 ч - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Моторният кораб „Chelsea-3“ се очаква да акостира в пристанище Бургас около 7:00 часа, след като през нощта започна същинската фаза на операцията по изтеглянето му. В 20:25 часа на 16 октомври влекачът „Алиот“ е започнал буксировката на плавателния съд.

Операцията се ръководи от Министерството на транспорта и съобщенията и Изпълнителна агенция „Морска администрация“. След пристигането капитанът на пристанище Бургас Живко Петров и компетентните органи ще извършат задължителните проверки и действия.

„Очаква се корабът да акостира около 7:00 часа в пристанище Бургас“, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията.

Операцията беше подновена след прекъсване заради лошото време

Изтеглянето е възобновено, след като предишният опит беше временно прекратен заради рязко влошаване на метеорологичните условия и силно морско вълнение. Тогава „Алиот“ достигна до кораба, но прехвърлянето на аварийна група не беше извършено заради риска за екипите.

При подновяването „Chelsea-3“ се намира на 12,5 морски мили южно от Маслен нос и на 10,7 морски мили източно от Лозенец. Котвата му е захванала морското дъно и е осигурила устойчивост на плавателния съд. В операцията е предвидено да участва и втори кораб на същия собственик – „Chelsea-2“.

Корабът беше поразен от дронове край Бяла

„Chelsea-3“ плава под малтийски флаг и е пътувал без товар от турското пристанище Гиресун към Джурджулещ в Молдова. На 13 октомври плавателният съд е бил поразен от дронове на около 17 морски мили източно от Бяла.

Всичките 15 членове на екипажа са спасени. След инцидента корабът е останал без хора на борда в открито море, а впоследствие е започнал да дрейфува на юг заради влошената морска обстановка.

Източници: bta.bg, dariknews.bg, bgonair.bg


Бургас / България
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