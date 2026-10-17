Удареният „Челси 3“ е изтеглен до пристанище Бургас

Удареният кораб „Челси 3“ е изтеглен до пристанище Бургас след продължила цяла нощ сложна операция. Акцията е проведена при лошо време и реален риск от потъване на плавателния съд.
„Операцията беше извършена при лошо време и реален риск от потъване на плавателния съд“, каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.
Корабът плава под малтийски флаг и беше атакуван близо до Бяла. Всички 15 души от екипажа са спасени.
Прокуратурата започна разследване
Военно-окръжната прокуратура в София е образувала досъдебно производство по постъпил сигнал с твърдения за престъпление в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
Производството е свързано с кораба „Челси 3“. На този етап прокуратурата разследва сигнала, без да са посочени обвиняеми или конкретни лица, привлечени към наказателна отговорност.
След изтеглянето до Бургас плавателният съд е на място, където предстои да бъдат извършени необходимите действия по разследването.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЯКОЙ ДА НЕ НАСТЪПИ САПУН В ТРЮМОВЕТЕ НА КОРАБА И ДА СЕ ВЗРИВИ
09:08 17.10.2026
2 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #6
09:09 17.10.2026
3 Интересно
09:09 17.10.2026
4 Пич
Около дупките от руските дронове, винаги остава надпис - Made in Russia"!
Снимайте, да не се излагате после - Не може да докажем че са руснаците!
09:09 17.10.2026
5 Военната прокуратура
09:10 17.10.2026
6 Интересно
До коментар #2 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":И двамата правят пари от войната. Печелят от смъртта на млади хора.
09:10 17.10.2026
7 Дзак
09:10 17.10.2026
8 айде бе
09:11 17.10.2026
9 Извън Сценария
09:17 17.10.2026