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Удареният „Челси 3“ е изтеглен до пристанище Бургас

Удареният „Челси 3“ е изтеглен до пристанище Бургас

17 Октомври, 2026 09:03, обновена 17 Октомври, 2026 09:05 566 9

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  • черно море-
  • морски инцидент

Операцията е продължила цяла нощ при лошо време и риск от потъване на плавателния съд. Всички 15 души от екипажа са спасени

Удареният „Челси 3“ е изтеглен до пристанище Бургас - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Удареният кораб „Челси 3“ е изтеглен до пристанище Бургас след продължила цяла нощ сложна операция. Акцията е проведена при лошо време и реален риск от потъване на плавателния съд.

„Операцията беше извършена при лошо време и реален риск от потъване на плавателния съд“, каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Корабът плава под малтийски флаг и беше атакуван близо до Бяла. Всички 15 души от екипажа са спасени.

Прокуратурата започна разследване

Военно-окръжната прокуратура в София е образувала досъдебно производство по постъпил сигнал с твърдения за престъпление в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Производството е свързано с кораба „Челси 3“. На този етап прокуратурата разследва сигнала, без да са посочени обвиняеми или конкретни лица, привлечени към наказателна отговорност.

След изтеглянето до Бургас плавателният съд е на място, където предстои да бъдат извършени необходимите действия по разследването.

Източници: bnrnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ДА ВНИМАВАТ НАШИТЕ МОМЧЕТА
    НЯКОЙ ДА НЕ НАСТЪПИ САПУН В ТРЮМОВЕТЕ НА КОРАБА И ДА СЕ ВЗРИВИ

    09:08 17.10.2026

  • 2 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    7 0 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че спрели старлинка у фабриката на жена му.

    Коментиран от #6

    09:09 17.10.2026

  • 3 Интересно

    4 0 Отговор
    Защо кораби от и за Украйна минават през български води, като знаят, че са руски цели?

    09:09 17.10.2026

  • 4 Пич

    4 0 Отговор
    Гледайте внимателно дупките!!!
    Около дупките от руските дронове, винаги остава надпис - Made in Russia"!
    Снимайте, да не се излагате после - Не може да докажем че са руснаците!

    09:09 17.10.2026

  • 5 Военната прокуратура

    5 0 Отговор
    Не може проститутка да намери в публичен дом ама ще търси неизвестен извършител. Бравос бе!

    09:10 17.10.2026

  • 6 Интересно

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    И двамата правят пари от войната. Печелят от смъртта на млади хора.

    09:10 17.10.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Трябва да забранят достъпа!

    09:10 17.10.2026

  • 8 айде бе

    3 0 Отговор
    А кой ще плати сметката? Айде да си взимат коритата, ние не трябва да се ангажираме. Струва пари!!!

    09:11 17.10.2026

  • 9 Извън Сценария

    1 0 Отговор
    Всичко му е лъжа. Иска да заграби имуществото на Челси. Затова са всичките му комбинации!

    09:17 17.10.2026

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