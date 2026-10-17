Удареният „Челси 3“ е изтеглен до пристанище Бургас

Удареният кораб „Челси 3“ е изтеглен до пристанище Бургас след продължила цяла нощ сложна операция. Акцията е проведена при лошо време и реален риск от потъване на плавателния съд.

„Операцията беше извършена при лошо време и реален риск от потъване на плавателния съд“, каза министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Корабът плава под малтийски флаг и беше атакуван близо до Бяла. Всички 15 души от екипажа са спасени.

Прокуратурата започна разследване

Военно-окръжната прокуратура в София е образувала досъдебно производство по постъпил сигнал с твърдения за престъпление в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Производството е свързано с кораба „Челси 3“. На този етап прокуратурата разследва сигнала, без да са посочени обвиняеми или конкретни лица, привлечени към наказателна отговорност.

След изтеглянето до Бургас плавателният съд е на място, където предстои да бъдат извършени необходимите действия по разследването.

Източници: bnrnews.bg