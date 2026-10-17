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Живко Петров: Лошото време усложни провлачването на „CHELSEA 3“

Живко Петров: Лошото време усложни провлачването на „CHELSEA 3“

17 Октомври, 2026 09:06 440 5

  • chelsea 3-
  • пристанище бургас-
  • дронова атака-
  • черно море-
  • морска администрация

Корабът е с видими три пробойни и ще бъде подложен на експертизи в Бургас. Всички 15 души от екипажа са спасени след дроновата атака

Живко Петров: Лошото време усложни провлачването на „CHELSEA 3“ - 1
Снимка: Архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лошото време и тежките повреди по моторния кораб „CHELSEA 3“ са били най-голямото предизвикателство при провлачването му до пристанище Бургас. Това каза капитанът на порта Живко Петров, който посрещна плавателния съд заедно с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

По думите на Петров основният риск е бил да не се стигне до допълнителни конструктивни повреди и потъване на кораба при буксировката и заставането му на кей.

„Визуално корабът има три пробойни – една в левия борд, една в десния борд и една на кърмата. Това е, което се вижда отвън. Всичко останало експертизите трябва да го покажат“, каза Живко Петров.

Екипите се качили на борда след подобряване на времето

Най-сложна и опасна е била операцията по качването на екипите на борда на повредения плавателен съд. Тя не е успяла да бъде извършена на 16 октомври заради метеорологичните условия. След подобряване на времето екипите са се качили на „CHELSEA 3“.

В операцията са участвали два гранично-полицейски кораба, влекач на буксирната компания на пристанище Бургас, служители на „Морска администрация“ и Военноморските сили. Живко Петров благодари на всички участници и специално на капитан Тодор Корунчев, управлявал влекача.

Предстоят експертизи на кораба

„CHELSEA 3“ ще бъде поставен на кей на пристанище Запад. След това ще бъдат извършени експертизи, които трябва да установят състоянието на плавателния съд и размера на пораженията.

Операцията по изтеглянето е навлязла в същинската си фаза в 20:25 часа на 16 октомври, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията.

Корабът под малтийски флаг беше атакуван с дронове на 17 морски мили източно от Бяла. Всички 15 души от екипажа бяха спасени. По същото време корабът „HS Dignity“, плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше поразен и потъна на 17 морски мили източно от Шабла.

Военно-окръжната прокуратура - София е образувала досъдебно производство по сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на България в Черно море, свързано с „CHELSEA 3“.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg, dariknews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Език мой, враг мой

    0 1 Отговор
    Същият автор, в предната си статия изписва името на кораба на кирилица. Защо смени на латиница?

    Коментиран от #4

    09:15 17.10.2026

  • 2 Крокодила Гена

    1 1 Отговор
    Ами вижте какво има в трюма?

    09:15 17.10.2026

  • 3 Интересно

    1 1 Отговор
    Защо кораби от и за Украйна минават през български води, като знаят, че са руски цели?

    09:17 17.10.2026

  • 4 чел си

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Език мой, враг мой":

    Руснаците не потапят търговски кораби. Но този изглежда е бил ударен точно, за да потъне, три пъти. Пък уж бил празен?!

    09:23 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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