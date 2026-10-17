Промени в трамваи 11 и 12 заради ремонт на бул. „Рожен“

Временни промени в движението на трамвайни линии 11 и 12 се въвеждат в София на 17 и 18 октомври заради ремонт на релсовия път по бул. „Рожен“. Работата ще бъде в участъка от надлеза при железопътната линия до трамвайното обръщателно колело „Илиянци“.

„На 17 и 18 октомври ще се извършат ремонтни дейности по трамвайния релсов път на бул. „Рожен““, съобщиха от Столичната община. Ремонтът ще се извършва между 08:00 и 16:00 часа, като ще бъдат заети и двата коловоза. Предвидено е изравняване на релсовия път по ос и ниво с траверсоподбивна машина „Пласер“.

Как ще се движат трамваите

От 04:30 до 16:00 часа на двата дни трамвайна линия 11 ще се движи от кв. „Княжево“ до ж.к. „Връбница 1“. Линия 12 ще обслужва маршрута между пл. „Журналист“ и гара „София север“.

След 16:00 часа на 17 и 18 октомври движението на двете линии ще бъде възстановено по постоянните им маршрути.

Временен автобус между гарата и Илиянци

За обслужване на засегнатия участък ще бъде разкрита временна автобусна линия 12ТМ между гара „София север“ и кв. „Илиянци“. В посока „Илиянци“ автобусите ще преминават през булевардите „Княгиня Мария Луиза“ и „Рожен“, транспортния надлез „Надежда“, ул. „Илиянско шосе“ и ул. „Петър Панайотов“, преди да достигнат спирка „Центъра кв. Илиянци – по желание“.

В обратна посока линията ще тръгва от същата спирка в кв. „Илиянци“, ще преминава по бул. „Рожен“, ул. „Петър Панайотов“, ул. „Илиянско шосе“ и надлез „Надежда“, а крайната спирка ще бъде при бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Автобусите ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута, с изключение на спирка „Централна гара“ за линии 21 и 22 и спирка „Бул. Княгиня Мария Луиза“ за линия 60.

Ограничение за движението по надлез „Надежда“

До 30 октомври се забранява влизането на пътни превозни средства по южната пътна връзка на надлез „Надежда“ в посока от бул. „Илиенци“ към бул. „История славянобългарска“.

Източници: bta.bg