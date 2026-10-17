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Пътната обстановка: трафик, ремонти и ограничения у нас
  Тема: Трафик

Пътната обстановка: трафик, ремонти и ограничения у нас

17 Октомври, 2026 07:22 618 4

  • пътна обстановка-
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Най-интензивен е трафикът за камиони на „Капитан Андреево“ и „Лесово“. АПИ предупреждава за ремонти, мъгли и затворени планински проходи

Пътната обстановка: трафик, ремонти и ограничения у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка в страната остава усложнена от ремонти по основни направления, временни ограничения по проходите и мъгли в равнинните райони. Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждава водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

По АМ „Тракия“ движението между 33-и и 39-и километър в посока Бургас е с ограничение до 100 км/ч заради полагане на пътна маркировка. При Мухово се извършва обезопасяване на участък в аварийната лента. В област Пазарджик между 55-и и 60-и километър в посока София също е въведено ограничение до 100 км/ч заради маркировъчни дейности.

По АМ „Марица“ между 110-и и 111-и километър в посока ГКПП „Капитан Андреево“ движението се осъществява в една лента заради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Скоростта е ограничена до 50 км/ч. По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Затворени проходи и ремонти по първокласните пътища

За всички превозни средства са затворени или забранени проходите „Върбишки“, „Златишки“, „Дюлински“ и „Пампорово“. „Котленски“, „Печински“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

По „Петрохан“ не се допускат превозни средства над 12 тона, ремаркета и превозни средства с дължина над 12 метра. Ограничения за тежкотоварни автомобили действат още по проходите „Айтоски“, „Вратник“, „Твърдишки“ и „Шипка“.

Ремонтни дейности продължават по направленията Враца–Мездра, гара Яна–Ботевград, Карнобат–Айтос и Пловдив–Харманли. В отделни участъци движението е в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч.

Трафикът по границите

„Гранична полиция“ отчита силно интензивен трафик за товарни автомобили на изход от България към Турция през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. На пунктовете с Гърция, Сърбия, Румъния и Република Северна Македония движението е нормално.

При Дунав мост при Русе ще има временна организация заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Дясната лента ще бъде затворена между 19 и 22 октомври, а лявата – между 26 и 29 октомври. Превозването ще се извършва двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути.

Условия за туризъм и данни от КАТ

В планините условията са зимни по високите части. На връх Ботев са отчетени минус 5 градуса, мъгла, слаб вятър и 6 сантиметра снежна покривка. На хижа „Васил Левски“ температурата е 3 градуса, времето е облачно, а вятърът е тих.

За последното отчетено денонощие са регистрирани 21 тежки катастрофи с 18 ранени и без загинали. От началото на октомври жертвите са 26, а ранените – 430. От началото на годината при пътни инциденти са загинали 392 души, а 6832 са ранени.

В рамките на полицейската операция за периода 9–15 октомври са проверени 107 473 моторни превозни средства и 134 892 водачи и пътници. Съставени са 33 681 фиша и 2770 акта. Установени са 147 водачи, шофирали след употреба на алкохол, както и 40 водачи, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

Пожарната е реагирала на 75 сигнала

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщава за 75 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 42 пожара, девет от които са причинили преки материални щети. Пожарникарите са извършили 26 спасителни дейности и помощни операции, а при пожарите е загинал един човек.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Пътищата още са мокри и кални.

    07:42 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цондьо

    0 0 Отговор
    И нито дума за магистрала "Хемус"! Явно е тайна, че между тунелите "Витиня" и "Топли дол" има огромно задръстване и в двете посоки, поради поредния ремонт! Аооо, журналята, събудете се!

    08:26 17.10.2026

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    И защо Витиня е затворена, нищоправници?
    А? Има ли някой в АПИ с повече от 8 клас?

    08:34 17.10.2026

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