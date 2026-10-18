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Димитър Гърдев: Ударите в Черно море целят оказване на натиск, без да се задействат механизмите на НАТО

Димитър Гърдев: Ударите в Черно море целят оказване на натиск, без да се задействат механизмите на НАТО

18 Октомври, 2026 12:43 743 18

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Според бившия депутат от ИТН атаките срещу търговски кораби в Черно море са част от по-широка стратегия, която цели не само да застраши корабоплаването, но и да създаде напрежение и разделение в обществата на засегнатите държави.

Димитър Гърдев: Ударите в Черно море целят оказване на натиск, без да се задействат механизмите на НАТО - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България не е закъсняла с предприемането на мерки за сигурност в Черно море, а действията на държавата са резултат от решенията на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Това заяви бившият депутат от „Има такъв народ“ и бивш председател на Комисията по европейски въпроси в Народното събрание Димитър Гърдев в предаването „Тази събота и неделя“ на bTV.

По думите му атаките срещу търговски кораби в Черно море са част от по-широка стратегия, която цели не само да застраши корабоплаването, но и да създаде напрежение и разделение в обществата на засегнатите държави.

Гърдев обясни, че ударите се извършват в изключителните икономически зони на черноморските държави, където правата им са свързани основно с проучването и използването на природните ресурси. Според него това е част от подход, при който се цели да се окаже натиск, без да се стигне до задействане на колективните механизми за отбрана на НАТО.

Той припомни, че президентът Илияна Йотова е поставила въпроса за значението на Черноморския регион в контекста на глобалната сигурност по време на Общото събрание на ООН. Гърдев подчерта, че регионът има ключова роля за международната търговия, включително за доставките на енергийни ресурси и храни, от които зависят и държави в Африка и Близкия изток.

България търси подкрепа от НАТО и ЕС
Според Гърдев не е вярно, че държавата не предприема действия за защита на корабоплаването. Той посочи, че след заседанието на КСНС са последвали мерки и дипломатически действия, насочени към съюзниците на България.

По думите му страната е потърсила подкрепа от НАТО и Европейския съюз, а въпросът за сигурността в Черно море е бил поставен и на европейско равнище. Гърдев посочи като знак за подкрепа реакциите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте и на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Той съобщи още, че България получава съдействие от Европейския център за сателитно наблюдение, а мерките за наблюдение на въздушното пространство и морската обстановка предстои да бъдат разширявани.

Според него действията трябва да бъдат съобразени с международните договорености, включително с Конвенцията от Монтрьо, която урежда режима на преминаване през турските проливи.

Има ли смисъл от ново задействане на член 4 от НАТО?
По въпроса за евентуално ново задействане на член 4 от Северноатлантическия договор Гърдев заяви, че България вече е използвала този механизъм във връзка със сигурността в контекста на войната в Украйна, заедно с други съюзници.

Член 4 предвижда консултации между държавите членки, когато някоя от тях смята, че териториалната ѝ цялост, политическата независимост или сигурността ѝ са застрашени.

Според Гърдев на заседанието на КСНС е преценено, че повторното задействане на механизма няма да има необходимия ефект, тъй като вече е бил използван. Вместо това България е разширила действията си чрез европейските институции и пряко взаимодействие със съюзниците.

Бившият депутат отхвърли и критиките, че страната не прави достатъчно за сигурността в Черно море. По думите му предприетите действия са по-активни в сравнение с тези на други черноморски държави.

Ескорт на търговските кораби и дипломатически мерки
По повод предложенията търговските кораби да бъдат ескортирани от български военни Гърдев подчерта, че мерките за защита трябва да се разглеждат в контекста на съществуващите международни договорености и възможностите за съюзническо съдействие.

Той коментира и дипломатическите действия спрямо Русия. Според него срещата на руския посланик с министър-председателя е показател за високото ниво, на което България е поставила въпроса.

По думите му обявяването на посланик за персона нон грата е крайна дипломатическа мярка, която трябва да бъде предприемана при ясни основания и след внимателна преценка на последствията.

Гърдев подчерта, че при подобни действия е важно да има добре аргументирана позиция, тъй като решенията в международните отношения могат да доведат до сериозни последици за двустранните отношения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    5 1 Отговор
    Ударите в черно море и европейския гняв на народите показват че е време за промяна , ако не бъдат чути няма да показват а ще заповядват..!

    12:51 18.10.2026

  • 2 Я па тоя!

    1 11 Отговор
    Бой по руските дронове до дупка!
    Тук не ти е Раша.

    12:52 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жълтопаветните мисирки

    9 0 Отговор
    с по два гр. мозък в бТВ искат да знаят защо България още не е обявила война на Русия, така както депутатите умници от 13.12.1941 г. обявиха "символична" война на САЩ и Великобритания...

    Коментиран от #13, #15

    13:00 18.10.2026

  • 5 Хаха

    10 0 Отговор
    Корабите пълни с оръжие са на дъното.

    13:11 18.10.2026

  • 6 Дрън-дрън

    3 0 Отговор
    Колко дрона паднаха в Полша? България граничи с тази война по море.

    13:24 18.10.2026

  • 7 В Русия съм

    2 0 Отговор
    в Русия съм, това е разработка на военните.

    13:39 18.10.2026

  • 8 Гост

    3 0 Отговор
    Натрапваните по медиите пишман аналлизатори като апостоли на истината в същност са жреци на демагогията срещу съответното заплащане!

    13:48 18.10.2026

  • 9 Сатана Z

    1 0 Отговор
    И тоя Гърдев е същият тъпанар като учиндолския му господар

    13:53 18.10.2026

  • 10 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Кой е тоя смешник бе?😁Ако Русия реши да ни натиска,ще издъхнем за секунди!😁😁😁.

    13:58 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Я глей,цъ цъ цъ.Ощипаха ни в навалицата,що рев що со$поли.Сега остава да почнем да ескортираме търговския и не толкова търговски поток от и към Украйна. Или да поканим корабля от кралския флот ,да ни пазят.Опичайте си акъла господа.

    14:00 18.10.2026

  • 13 Бивша България

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жълтопаветните мисирки":

    Тъпоъгълните комунисти никога не щяха да назоват истинските причини, че ако българите бяха тръгнали срещу Хитлер, сега даже и в историческите книги нямаше да ги има. И за какво? За кефа на англичани, гърци, сърби и болшевики ли?

    Коментиран от #17

    14:01 18.10.2026

  • 14 Истината

    0 0 Отговор
    Докато бяхме под руско робство много се опростачиха наричат се русофили,пионки на Кремъл

    14:03 18.10.2026

  • 15 Бивша България

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жълтопаветните мисирки":

    Вместо загубените 30-40 000 души да бяхме загубили 3-4 милиона, мечтата на московциге - да избият българите и да населят тук украинци, грузинци, татари, таджики, якути.

    14:04 18.10.2026

  • 16 ?????????

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бивша България":

    Пълни глупости плещиш! Истината е,че нито България нито нато могат да направят каквото и да било по отношение на потопените кораби! Това ще продължава въпреки празните приказки на атлантически "разбирачи"!Няма никакво значение за руснаците в какви териториални води се намират корабите,пренасят ли оръжие, озовават се на дъното!

    14:06 18.10.2026

  • 17 Макробиолог

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бивша България":

    Разбираш я ти политиката.Ако Борис сакскобурготский имаше два грама мозък щеше да обяви неутралитет и прибере войниците по казармите, да минава вермахта на където е тръгнал.

    14:09 18.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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