Димитър Гърдев: Ударите в Черно море целят оказване на натиск, без да се задействат механизмите на НАТО

България не е закъсняла с предприемането на мерки за сигурност в Черно море, а действията на държавата са резултат от решенията на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). Това заяви бившият депутат от „Има такъв народ“ и бивш председател на Комисията по европейски въпроси в Народното събрание Димитър Гърдев в предаването „Тази събота и неделя“ на bTV.
По думите му атаките срещу търговски кораби в Черно море са част от по-широка стратегия, която цели не само да застраши корабоплаването, но и да създаде напрежение и разделение в обществата на засегнатите държави.
Гърдев обясни, че ударите се извършват в изключителните икономически зони на черноморските държави, където правата им са свързани основно с проучването и използването на природните ресурси. Според него това е част от подход, при който се цели да се окаже натиск, без да се стигне до задействане на колективните механизми за отбрана на НАТО.
Той припомни, че президентът Илияна Йотова е поставила въпроса за значението на Черноморския регион в контекста на глобалната сигурност по време на Общото събрание на ООН. Гърдев подчерта, че регионът има ключова роля за международната търговия, включително за доставките на енергийни ресурси и храни, от които зависят и държави в Африка и Близкия изток.
България търси подкрепа от НАТО и ЕС
Според Гърдев не е вярно, че държавата не предприема действия за защита на корабоплаването. Той посочи, че след заседанието на КСНС са последвали мерки и дипломатически действия, насочени към съюзниците на България.
По думите му страната е потърсила подкрепа от НАТО и Европейския съюз, а въпросът за сигурността в Черно море е бил поставен и на европейско равнище. Гърдев посочи като знак за подкрепа реакциите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте и на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Той съобщи още, че България получава съдействие от Европейския център за сателитно наблюдение, а мерките за наблюдение на въздушното пространство и морската обстановка предстои да бъдат разширявани.
Според него действията трябва да бъдат съобразени с международните договорености, включително с Конвенцията от Монтрьо, която урежда режима на преминаване през турските проливи.
Има ли смисъл от ново задействане на член 4 от НАТО?
По въпроса за евентуално ново задействане на член 4 от Северноатлантическия договор Гърдев заяви, че България вече е използвала този механизъм във връзка със сигурността в контекста на войната в Украйна, заедно с други съюзници.
Член 4 предвижда консултации между държавите членки, когато някоя от тях смята, че териториалната ѝ цялост, политическата независимост или сигурността ѝ са застрашени.
Според Гърдев на заседанието на КСНС е преценено, че повторното задействане на механизма няма да има необходимия ефект, тъй като вече е бил използван. Вместо това България е разширила действията си чрез европейските институции и пряко взаимодействие със съюзниците.
Бившият депутат отхвърли и критиките, че страната не прави достатъчно за сигурността в Черно море. По думите му предприетите действия са по-активни в сравнение с тези на други черноморски държави.
Ескорт на търговските кораби и дипломатически мерки
По повод предложенията търговските кораби да бъдат ескортирани от български военни Гърдев подчерта, че мерките за защита трябва да се разглеждат в контекста на съществуващите международни договорености и възможностите за съюзническо съдействие.
Той коментира и дипломатическите действия спрямо Русия. Според него срещата на руския посланик с министър-председателя е показател за високото ниво, на което България е поставила въпроса.
По думите му обявяването на посланик за персона нон грата е крайна дипломатическа мярка, която трябва да бъде предприемана при ясни основания и след внимателна преценка на последствията.
Гърдев подчерта, че при подобни действия е важно да има добре аргументирана позиция, тъй като решенията в международните отношения могат да доведат до сериозни последици за двустранните отношения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
12:51 18.10.2026
2 Я па тоя!
Тук не ти е Раша.
12:52 18.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Жълтопаветните мисирки
Коментиран от #13, #15
13:00 18.10.2026
5 Хаха
13:11 18.10.2026
6 Дрън-дрън
13:24 18.10.2026
7 В Русия съм
13:39 18.10.2026
8 Гост
13:48 18.10.2026
9 Сатана Z
13:53 18.10.2026
10 Бай той Толстой
13:58 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Макробиолог
14:00 18.10.2026
13 Бивша България
До коментар #4 от "Жълтопаветните мисирки":Тъпоъгълните комунисти никога не щяха да назоват истинските причини, че ако българите бяха тръгнали срещу Хитлер, сега даже и в историческите книги нямаше да ги има. И за какво? За кефа на англичани, гърци, сърби и болшевики ли?
Коментиран от #17
14:01 18.10.2026
14 Истината
14:03 18.10.2026
15 Бивша България
До коментар #4 от "Жълтопаветните мисирки":Вместо загубените 30-40 000 души да бяхме загубили 3-4 милиона, мечтата на московциге - да избият българите и да населят тук украинци, грузинци, татари, таджики, якути.
14:04 18.10.2026
16 ?????????
До коментар #11 от "Бивша България":Пълни глупости плещиш! Истината е,че нито България нито нато могат да направят каквото и да било по отношение на потопените кораби! Това ще продължава въпреки празните приказки на атлантически "разбирачи"!Няма никакво значение за руснаците в какви териториални води се намират корабите,пренасят ли оръжие, озовават се на дъното!
14:06 18.10.2026
17 Макробиолог
До коментар #13 от "Бивша България":Разбираш я ти политиката.Ако Борис сакскобурготский имаше два грама мозък щеше да обяви неутралитет и прибере войниците по казармите, да минава вермахта на където е тръгнал.
14:09 18.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.