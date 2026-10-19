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Пътна обстановка: ремонти, граници и ограничения в страната
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: ремонти, граници и ограничения в страната

19 Октомври, 2026 06:27 555 0

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Най-интензивен остава товарният трафик към Турция, а по Дунав мост при Русе започва нов етап от ремонта. В планините се очакват дъжд и сняг над 2000 метра

Пътна обстановка: ремонти, граници и ограничения в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ремонти и временна организация на движението затрудняват пътуването по няколко основни направления в страната. Най-съществените ограничения са по автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Струма“ и „Марица“, както и по пътища в Родопите и Североизточна България.

По АМ „Хемус“ движението остава двупосочно в платното към Варна при тунел „Топли дол“, между 350-и и 363-и километър край Шумен и между 419-и и 422-и километър край Игнатиево. Ограниченията са свързани с ремонтни и укрепителни дейности. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

По АМ „Тракия“ скоростта е ограничена до 100 км/ч в участъци между 34-и и 39-и километър към Бургас, между 56-и и 61-и километър към София и между 208-и и 229-и километър към столицата. При Мухово се работи в аварийната лента, а между 342-и и 348-и километър към Бургас ограничението е 80 км/ч.

Нови ограничения при „Зимница“ и Русе

От 9 часа започва временна организация на движението при пътен възел „Зимница“. По път I-7 в зоната на съоръжението автомобилите ще преминават двупосочно в една лента, като скоростта ще бъде ограничена до 30 км/ч. Мярката е предвидена до 9 часа на 23 октомври заради ремонт на дилатационните фуги. Движението ще се регулира със светофар.

По Дунав мост при Русе от 9 часа дясната лента е затворена заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Превозните средства преминават двупосочно през свободната лента на интервали от 20 минути. Ограничението ще бъде в сила до 17 часа на 22 октомври, а вторият етап, със затваряне на лявата лента, е планиран от 26 до 29 октомври.

„Преминаването на МПС ще се осъществява двупосочно в свободната лента на интервали от 20 минути в посока и ще бъде регулирано“, съобщава МВР.

По границата с Турция е силно интензивен трафикът за товарни автомобили на изход през „Капитан Андреево“ и „Лесово“. Движението по пунктовете с Гърция, Сърбия и Република Северна Македония е нормално. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ – и автобуси и товарни автомобили. Фериботите Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са спрени заради ниското ниво на Дунав.

Затворени пътища и условия в планините

Затворен за всички автомобили остава път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна. Ограничено е движението по път III-8641 между Пампорово и Смолян при Райковски ливади заради пропадане на платното, като обходът е през Стойките или прохода „Рожен“. По път III-868 между Рудозем и Смолян не се допускат автомобили с ремаркета и полуремаркета.

В планините облачността ще бъде значителна, а най-високите върхове ще останат в облачния слой. Преди обяд на места ще превали дъжд, над 2000 метра – сняг. Вятърът ще бъде умерен от северозапад, а температурата на 2000 метра ще достигне около 5 градуса.

Сводки от пожарната и КАТ

За последното отчетено денонощие Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е реагирала на 89 сигнала. Ликвидирани са 58 пожара, като 14 са били с преки материални щети. Пожарникарите са извършили 28 спасителни дейности и помощни операции, а при пожарите са загинали двама души.

В рамките на полицейската операция за контрол по Закона за движението по пътищата са проверени 15 267 моторни превозни средства и 18 882 водачи и пътници. Съставени са 4386 фиша и 385 акта. Установени са 36 водачи, шофирали след употреба на алкохол, четирима под въздействие на наркотични вещества, а двама са отказали тест.

По данни на МВР през 17 октомври са регистрирани 11 пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали. Двама души са загинали, а 14 са ранени. От началото на годината тежките катастрофи са 5533, загиналите са 394, а ранените – 6862.

Източници: taralej.bg, plovdiv24.bg, actualno.com


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