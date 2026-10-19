Къща изгоря при пожар в пловдивския квартал „Коматево“. Сигналът за огъня е подаден около 21:00 часа, а на място са изпратени пет екипа на пожарната, съобщи БНТ.

Пламъците са изпепелили покрива и са нанесли тежки щети по сградата. Няма информация за пострадали хора или за жители, които са били евакуирани от къщата. Причината за пожара все още не е установена.

Заради огъня и гъстия дим движението по Околовръстния път на Пловдив е било спряно за часове в района на светофара по посока село Първенец.

Първоначално очевидци са съобщили пред Plovdiv24.bg за три пожарни автомобила, линейка и полицейски екипи. По техни данни сградата е започнала да се срутва заради пораженията от пламъците. Тази информация не е потвърдена с официални данни.

Източници: bntnews.bg, plovdiv24.bg