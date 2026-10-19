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Кая Гербер проговори за смъртта на брат си Пресли
  Тема: Известни личности

Кая Гербер проговори за смъртта на брат си Пресли

19 Октомври, 2026 07:42 458 2

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Моделът публикува емоционално послание към 27-годишния си брат, починал през септември в рехабилитационно заведение

Кая Гербер проговори за смъртта на брат си Пресли - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кая Гербер проговори публично за смъртта на брат си Пресли Гербер, който почина на 27 години. Моделът публикува емоционално послание, придружено от снимки и видеозаписи от детството им, близо месец след кончината му.

„През целия си живот съм обичала да бъда твоя сестра. Това винаги е било и завинаги ще бъде любимата ми част от самата мен“, написа Кая в писмото си.

Тя призна, че не намира достатъчно думи, с които да опише загубата. „Родена съм да те обичам. Ще умра, обичайки те“, написа още Гербер и добави, че се учи да поддържа връзката с брат си, без да може да му се обади или да бъде физически близо до него.


„Иска ми се този път да не беше тръгнал пръв“

В един от най-личните моменти в посланието си Кая си спомня как Пресли често е поемал първата крачка вместо нея. Тя пише, че когато е видяла негова вещ след смъртта му, е осъзнала колко необратима е загубата.

„Наистина ми се иска този път да не беше тръгнал пръв“, написа тя.

Пресли Гербер почина на 20 септември в рехабилитационно заведение в Санта Моника, Калифорния. Службата на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис съобщи, че причината за смъртта не е установена публично и са необходими допълнителни изследвания. Полицията в Санта Моника разследва случая като предполагаема свръхдоза, без да съобщава за данни за насилствена смърт.

Семейството публикува общо послание

Синди Крофорд, Ранде Гербер и Кая Гербер публикуваха и общо изявление в памет на Пресли. „Чувстваме се благословени, че го имахме в живота си в продължение на 27 години“, написаха те. В посланието си семейството определи Пресли като човек с доброта и уязвимост и благодари за подкрепата от близки, познати и непознати.

Пресли беше единственият син на Синди Крофорд и Ранде Гербер и по-големият брат на Каия. Той работеше като модел, а през 2018 г. се появи заедно с майка си в пресъздаване на нейната известна реклама на „Пепси“ от 1992 г. Пресли и Кая участваха и в общи модни кампании.

До този момент семейството не е обявило допълнителни подробности за причината за смъртта му.

Източник: pagesix.com


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