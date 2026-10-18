Пътна обстановка: ремонти, ограничения и трафик по границите

Ремонти и временни ограничения затрудняват движението по няколко основни магистрали и пътни направления. По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ сутринта на места в котловините на Западна България видимостта е намалена. Очакват се температури между 2° и 7° сутринта и до 18° през деня.

На АМ „Тракия“ движението между км 33+850 и км 39+450 в посока Бургас е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км/ч заради полагане на пътна маркировка. При Мухово, между км 44+400 и км 46+480, се извършва обезопасяване на участък в аварийната лента. В област Пазарджик между км 55+627 и км 60+600 също е въведено ограничение до 100 км/ч, като дейностите са планирани до 20 октомври.

Сериозни ограничения остават в сила по АМ „Хемус“. Тунел „Топли дол“ в посока София е затворен заради ремонт и движението се извършва двупосочно в тръбата за Варна. Максималната допустима височина е 4,50 метра, а широчината – 3,75 метра. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат превозни средства над 12,5 тона. В района на Шумен движението в посока София също е прехвърлено в платното за Варна.

По АМ „Марица“ в посока ГКПП „Капитан Андреево“ има няколко участъка с движение в една лента заради ремонт на дилатационни фуги. В тях скоростта е ограничена до 50 км/ч. По АМ „Струма“ в посока София се работи по откоси, като в отделни участъци е затворена активна лента. АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ са без въведени ограничения в последната сводка на АПИ.

Ограничения по проходите

Затворени или забранени за движение са проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“. „Айтоски“ е забранен за превозни средства над 12 тона в участъка между Ябълчево и Айтос. Ограничения за тежки автомобили има още по проходите „Вратник“, „Петрохан“, „Твърдишки“ и „Шипка“.

На Калотина към ранните часове се отчита кратко изчакване без голяма опашка. За останалите гранични пунктове няма данни за извънредно натоварване в наличната сутрешна информация.

Планини, пожарна и контрол на пътя

Планинската спасителна служба определя условията за туризъм като подходящи, но предупреждава за студ във високите части. Данните за планинските курорти показват отрицателни температури на връх Мусала, връх Тодорка, връх Ботев и Черни връх. Сняг има на връх Ботев и Черни връх, съответно 6 и 4 сантиметра.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщава за 75 сигнала за произшествия за едно денонощие. Ликвидирани са 42 пожара, девет от които с преки материални щети. Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, а при пожарите е загинал един гражданин.

МВР отчита 17 993 проверени моторни превозни средства и контрол на 20 009 водачи и пътници. Съставени са 4497 фиша и 507 акта. „Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози“, посочва МВР. Установени са 26 водачи след употреба на алкохол, деветима под въздействие на наркотични вещества или техни аналози, а други са отказали тестване.

Източници: bta.bg