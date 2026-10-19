Движение по график между Смолян и Пампорово по аварийния път

Представители на бизнеса настояват за спешно асфалтиране на целия авариен път над свлачището, което отнесе част от основното трасе между Смолян и Пампорово. Те предупреждават, че без настилка временният маршрут няма да може да се използва през зимата, което застрашава работата на туристическите обекти.

Аварийният път е единствената пряка връзка на курорта с областния град. По него се снабдяват хотелите и заведенията и се превозва персонал. Заради ситуацията кметът на Смолян Николай Мелемов свика спешна среща.

От 1 декември по трасето се въвежда еднопосочно движение по график. Между 06:00 и 13:00 ч. автомобилите ще се пропускат от Смолян към Пампорово, а от 13:00 до 06:00 ч. на следващия ден – в обратната посока.

„Ще асфалтираме най-тежкия участък от 20-30 метра, но за целия път нямаме тези пари”, заяви Мелемов.

Според бизнеса частичното асфалтиране няма да реши проблема, тъй като снегопочистващите фирми няма да могат да поддържат трасето през зимните месеци, ако то остане на чакъл.

„Ако този път не бъде асфалтиран цялостно, а остане на чакъл, е невъзможно да се използва при зимни условия”, заяви изпълнителният директор на „Пампорово” АД Стефан Присадов.

Собственикът на комплекс Костадин Узунов предупреди, че липсата на нормален достъп вече е довела до затваряне на туристически обекти и поставя под въпрос работата им през зимния сезон.

„В този район има над 400 апартамента и 100 къщи. В момента всички тези комплекси са затворени. Не работим и няма да работим и през зимата. Реално фалираме заради един път, който общината или държавата не може да асфалтира в рамките на 300 метра. Това е смешно”, посочи Узунов.