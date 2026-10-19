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Мирчев: Обвиняемите за палежа на Starlink са избягали
  Тема: Киберсигурност

Мирчев: Обвиняемите за палежа на Starlink са избягали

19 Октомври, 2026 14:46 1 090 37

  • ивайло мирчев-
  • starlink-
  • палеж-
  • софия-
  • европейска заповед за арест

Прокуратурата е поискала европейски заповеди за арест, а Софийският градски съд трябва да разгледа искането

Мирчев: Обвиняемите за палежа на Starlink са избягали - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Двамата обвиняеми за палежа на антени Starlink край София са напуснали България, а местонахождението им не е известно. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

По думите му прокуратурата е поискала издаването на европейски заповеди за арест. Софийският градски съд трябва да разгледа искането в 15:00 часа. Имената на двамата обвиняеми не са оповестени публично.

„Пет дни по-късно прокуратурата иска европейска заповед за арест, а двамата обвиняеми са напуснали България и местонахождението им е неизвестно“, заяви Мирчев.

Депутатът поиска от премиера Румен Радев да обясни кога двамата са напуснали страната, кога службите са разбрали за това и каква информация е имал той, когато е заявил, че разследването е под контрол.

Палежът е извършен край село Плана

Инцидентът е станал през нощта на 9 срещу 10 октомври в охраняван обект край село Плана. При палежа са унищожени 11 от общо 18 антени, използвани за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX. На охранителни записи се виждат двама маскирани мъже.

Информацията за случая беше съобщена публично от Мирчев на 12 октомври. Според данни, публикувани от „Булевард България“, двамата обвиняеми са на 20 и 21 години, притежават германски паспорти и са влезли законно в България през граничния пункт „Кулата“.

На 15 октомври изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че по случая има заподозрени, но отказа подробности с мотив, че това може да навреди на разследването.

Премиерът обяви, че ще има резултат

На 14 октомври Румен Радев заяви пред парламента, че по случая се води разследване и призова за търпение.

„Още малко търпение, ще имате резултат“, каза тогава премиерът.

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че са предприети допълнителни мерки за охрана на подобни обекти в страната. Председателят на ДАНС Пламен Тончев посочи, че при конкретния обект част от оградата е била премахната, което е улеснило достъпа.

Мотивът за палежа и евентуалната поръчителска връзка не са обявени публично. Към момента твърденията за напускането на страната са представени от Мирчев и медийни публикации, докато съдът предстои да се произнесе по искането за европейски заповеди за арест.

Източници: bgnes.bg, boulevardbulgaria.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сандо

    35 12 Отговор
    За бягството им е виновен Мирчев,който пред цялата държава изнесе секретната информация за палежа на секретен обект.Досега той вече трябваше да бъде разследван и наказан.Но може би е агент на Путин и ще му се размине?

    14:48 19.10.2026

  • 4 Мирчев има маймунско лице

    38 7 Отговор
    Външността издава същността.

    14:48 19.10.2026

  • 5 Зеления

    37 5 Отговор
    Е...Мирчев ти защо не застана с тЕло пред колата им и да звъннеш на 112 и на техния работодател, за да ги спреш и да не бягат от страната?

    14:49 19.10.2026

  • 6 604

    20 1 Отговор
    Тоъ многу запознат брех....

    14:50 19.10.2026

  • 7 За да видят хората

    29 3 Отговор

    До коментар #2 от "Петроханска Лама":

    какви маймунски индивиди са в ДБ.

    Коментиран от #25

    14:51 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И Киев е Руски

    27 8 Отговор
    Послушайте ниско челия той има завършено трето отделение и не е ходил войник защото е дюстабанлия

    14:55 19.10.2026

  • 10 Браво

    13 1 Отговор
    все от някъде трябва да се започне национална съпротива

    14:59 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 койдазнай

    11 7 Отговор
    Избягали или са ги пуснали?!? Да не се обадили от едно посолство, и да са му обяснили на Радев.

    14:59 19.10.2026

  • 13 Казуар

    11 12 Отговор
    Преди години в министерството на отбраната бяха заснети служители които фотографират секретни документи и съпругата на един от тях рускиня ги носела в руското посолство. За тях нищо не се разбра вероятно са потупани по рамото.

    Коментиран от #19

    15:01 19.10.2026

  • 14 Шекелкин нискочел

    6 1 Отговор
    Дано ме потърсят да им nycна.

    15:04 19.10.2026

  • 15 каунь

    6 0 Отговор
    тоя явно знае на кого са платили!

    15:04 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анджо

    7 8 Отговор
    Егати тъпите русофили сте.

    15:06 19.10.2026

  • 18 Казуар

    5 6 Отговор
    Преди години беше заловен българин руски шпионин на входа на руското посолство с шпионски материали и го вкараха в затвора и когато на власт дойде Станишев го освободи.

    15:07 19.10.2026

  • 19 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Казуар":

    Как да разбрали, че тя ги носи? Той може просто е натопил жената да й вземе наследство!

    15:10 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Кочо

    5 0 Отговор
    Сигурно работят като куриери или разносвачи на пица. Нормално е да избягат, ако се чувстват застрашени.....

    15:14 19.10.2026

  • 22 Машалах !

    3 3 Отговор
    На Фатмака !

    15:14 19.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пазителят

    5 3 Отговор
    Очевидно Мирчев в желанието си да се хареса вече и на Илон е готов да се прави на пазител на собствеността на частна американска компания. Това определено не е негова работа, но научиш ли се веднъж да бъдеш блюдолизец повтаряш наученото във всички сфери. Илон е на страната на Тръмп за войната в Украйна, а Мирчев на страната на Урси. Слуга на двама господари се опитва да го играе нагаждачът.

    15:16 19.10.2026

  • 25 Комай !

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "За да видят хората":

    Всичките !

    От Онези Редици !

    Са Такива !

    Коментиран от #26

    15:16 19.10.2026

  • 26 Защото !

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Комай !":

    Аз Не Виждам !

    Промяна !

    15:17 19.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Гост

    2 0 Отговор
    Мирчев, сой иска повече от 72 часа? Радев, прокуратурата ли или ламите. Питам само.

    15:26 19.10.2026

  • 30 А бе

    3 1 Отговор
    голям блоклук е тоя смирчев

    15:29 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Историк

    2 1 Отговор
    В Полша Туск веднага обяви за саботажа,назова виновните,арестуваха ги и сега ще ги осъдят.Познай разликите- Румен Радев 4 дни не съобщи на обществото за инцидента, после излъга,че всичко е под контрол, сега се оказа че не само нищо не е под контрол, ами са съдействали на виновните, които прикриват за да избягат. Националната сигурност на България е поставена в опасност от Радев, който обслужва интереса на агресора Путин. Йотова е присъдружник. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    15:39 19.10.2026

  • 34 ШЕФА

    2 1 Отговор
    мирчев,абе защо не ги настигна с колата,да ги засечеш,вече имаш опит и да кажеш че си депутат,щяха да се предадат ?

    15:40 19.10.2026

  • 35 ...

    0 0 Отговор
    аз не съм виждал друга държава, в която местните да бъдат системно тормозени от полицията, а чужденци да влизат да си правят, каквото си поискат да си тръгват след арест

    15:43 19.10.2026

  • 36 1488

    0 0 Отговор
    побойника поне го фанаха
    ама е депутат с имунитет от закона

    15:45 19.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

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