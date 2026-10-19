Мирчев: Обвиняемите за палежа на Starlink са избягали

Двамата обвиняеми за палежа на антени Starlink край София са напуснали България, а местонахождението им не е известно. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.
По думите му прокуратурата е поискала издаването на европейски заповеди за арест. Софийският градски съд трябва да разгледа искането в 15:00 часа. Имената на двамата обвиняеми не са оповестени публично.„Пет дни по-късно прокуратурата иска европейска заповед за арест, а двамата обвиняеми са напуснали България и местонахождението им е неизвестно“, заяви Мирчев.
Депутатът поиска от премиера Румен Радев да обясни кога двамата са напуснали страната, кога службите са разбрали за това и каква информация е имал той, когато е заявил, че разследването е под контрол.
Палежът е извършен край село Плана
Инцидентът е станал през нощта на 9 срещу 10 октомври в охраняван обект край село Плана. При палежа са унищожени 11 от общо 18 антени, използвани за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX. На охранителни записи се виждат двама маскирани мъже.
Информацията за случая беше съобщена публично от Мирчев на 12 октомври. Според данни, публикувани от „Булевард България“, двамата обвиняеми са на 20 и 21 години, притежават германски паспорти и са влезли законно в България през граничния пункт „Кулата“.
На 15 октомври изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че по случая има заподозрени, но отказа подробности с мотив, че това може да навреди на разследването.
Премиерът обяви, че ще има резултат
На 14 октомври Румен Радев заяви пред парламента, че по случая се води разследване и призова за търпение.„Още малко търпение, ще имате резултат“, каза тогава премиерът.
Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че са предприети допълнителни мерки за охрана на подобни обекти в страната. Председателят на ДАНС Пламен Тончев посочи, че при конкретния обект част от оградата е била премахната, което е улеснило достъпа.
Мотивът за палежа и евентуалната поръчителска връзка не са обявени публично. Към момента твърденията за напускането на страната са представени от Мирчев и медийни публикации, докато съдът предстои да се произнесе по искането за европейски заповеди за арест.
Източници: bgnes.bg, boulevardbulgaria.bg, nova.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сандо
14:48 19.10.2026
4 Мирчев има маймунско лице
14:48 19.10.2026
5 Зеления
14:49 19.10.2026
6 604
14:50 19.10.2026
7 За да видят хората
До коментар #2 от "Петроханска Лама":какви маймунски индивиди са в ДБ.
Коментиран от #25
14:51 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И Киев е Руски
14:55 19.10.2026
10 Браво
14:59 19.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 койдазнай
14:59 19.10.2026
13 Казуар
Коментиран от #19
15:01 19.10.2026
14 Шекелкин нискочел
15:04 19.10.2026
15 каунь
15:04 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анджо
15:06 19.10.2026
18 Казуар
15:07 19.10.2026
19 Дзак
До коментар #13 от "Казуар":Как да разбрали, че тя ги носи? Той може просто е натопил жената да й вземе наследство!
15:10 19.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Кочо
15:14 19.10.2026
22 Машалах !
15:14 19.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Пазителят
15:16 19.10.2026
25 Комай !
До коментар #7 от "За да видят хората":Всичките !
От Онези Редици !
Са Такива !
Коментиран от #26
15:16 19.10.2026
26 Защото !
До коментар #25 от "Комай !":Аз Не Виждам !
Промяна !
15:17 19.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Гост
15:26 19.10.2026
30 А бе
15:29 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Историк
15:39 19.10.2026
34 ШЕФА
15:40 19.10.2026
35 ...
15:43 19.10.2026
36 1488
ама е депутат с имунитет от закона
15:45 19.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.