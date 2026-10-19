Мирчев: Обвиняемите за палежа на Starlink са избягали

Двамата обвиняеми за палежа на антени Starlink край София са напуснали България, а местонахождението им не е известно. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

По думите му прокуратурата е поискала издаването на европейски заповеди за арест. Софийският градски съд трябва да разгледа искането в 15:00 часа. Имената на двамата обвиняеми не са оповестени публично.

„Пет дни по-късно прокуратурата иска европейска заповед за арест, а двамата обвиняеми са напуснали България и местонахождението им е неизвестно“, заяви Мирчев.

Депутатът поиска от премиера Румен Радев да обясни кога двамата са напуснали страната, кога службите са разбрали за това и каква информация е имал той, когато е заявил, че разследването е под контрол.

Палежът е извършен край село Плана

Инцидентът е станал през нощта на 9 срещу 10 октомври в охраняван обект край село Плана. При палежа са унищожени 11 от общо 18 антени, използвани за комуникация със сателитната система Starlink на SpaceX. На охранителни записи се виждат двама маскирани мъже.

Информацията за случая беше съобщена публично от Мирчев на 12 октомври. Според данни, публикувани от „Булевард България“, двамата обвиняеми са на 20 и 21 години, притежават германски паспорти и са влезли законно в България през граничния пункт „Кулата“.

На 15 октомври изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че по случая има заподозрени, но отказа подробности с мотив, че това може да навреди на разследването.

Премиерът обяви, че ще има резултат

На 14 октомври Румен Радев заяви пред парламента, че по случая се води разследване и призова за търпение.

„Още малко търпение, ще имате резултат“, каза тогава премиерът.

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че са предприети допълнителни мерки за охрана на подобни обекти в страната. Председателят на ДАНС Пламен Тончев посочи, че при конкретния обект част от оградата е била премахната, което е улеснило достъпа.

Мотивът за палежа и евентуалната поръчителска връзка не са обявени публично. Към момента твърденията за напускането на страната са представени от Мирчев и медийни публикации, докато съдът предстои да се произнесе по искането за европейски заповеди за арест.

Източници: bgnes.bg, boulevardbulgaria.bg, nova.bg