Хаосът на централна гара София става още по-голям от ноември

От 2 ноември се спират още коловози на централна гара София. С това ще се затрудни придвижването на пътуващите в източно направление, научи fakti.bg.
Без електрическо напрежение ще бъдат коловози от 1 до 11, като повечето влакове от Бургас, Пловдив и другите източни дестинации ще тръгват и пристигат в гарите Искър и Подуяне пътническа. За някои от тях ще бъде осигурен трансфер между тези гари и гара София с дизелова тяга и прекачване.
В момента ситуацията е същата и към северното направление и гара София Север, между която също се правят прекачвания.
Централна гара ще работи с коловози:
- 2 челен, 4 челен и 6 челен за влаковете в направленията Волуяк и Захарна фабрика
- 12 коловоз за влаковете в направление Подуяне пътническа
- 13 коловоз за пътнически влаковете в направление София север.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХалаПенйо
Не СТАВА, а ЩЕ СТАНЕ, евентуално.
СТАВА това което в момента става.
Усещаш ли разликата?
Коментиран от #3
17:18 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Жбръц
17:56 19.10.2026