Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Хаосът на централна гара София става още по-голям от ноември

Хаосът на централна гара София става още по-голям от ноември

19 Октомври, 2026 17:16 1 268 4

  • влак-
  • гара-
  • софия-
  • централна гара-
  • искър-
  • софия север-
  • бдж-
  • нкжи-
  • подуяне-
  • ремонт

Без електрическо напрежение ще бъдат коловози от 1 до 11

Хаосът на централна гара София става още по-голям от ноември - 1
Снимка: Факти.БГ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От 2 ноември се спират още коловози на централна гара София. С това ще се затрудни придвижването на пътуващите в източно направление, научи fakti.bg.

Без електрическо напрежение ще бъдат коловози от 1 до 11, като повечето влакове от Бургас, Пловдив и другите източни дестинации ще тръгват и пристигат в гарите Искър и Подуяне пътническа. За някои от тях ще бъде осигурен трансфер между тези гари и гара София с дизелова тяга и прекачване.

В момента ситуацията е същата и към северното направление и гара София Север, между която също се правят прекачвания.

Централна гара ще работи с коловози:

- 2 челен, 4 челен и 6 челен за влаковете в направленията Волуяк и Захарна фабрика

- 12 коловоз за влаковете в направление Подуяне пътническа

- 13 коловоз за пътнически влаковете в направление София север.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХалаПенйо

    13 0 Отговор
    Марийкеееее, Марийке....
    Не СТАВА, а ЩЕ СТАНЕ, евентуално.
    СТАВА това което в момента става.
    Усещаш ли разликата?

    Коментиран от #3

    17:18 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жбръц

    3 0 Отговор
    Важното е,че 1 Януари,и двете направления са на кинто цесия.Айде хаирлия ,да ви е честито! През лятото цените нагоре,заради дронове в черно море,жегата, цените на дизела ,на картофите и чесъна.

    17:56 19.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове