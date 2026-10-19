Хаосът на централна гара София става още по-голям от ноември

От 2 ноември се спират още коловози на централна гара София. С това ще се затрудни придвижването на пътуващите в източно направление, научи fakti.bg.

Без електрическо напрежение ще бъдат коловози от 1 до 11, като повечето влакове от Бургас, Пловдив и другите източни дестинации ще тръгват и пристигат в гарите Искър и Подуяне пътническа. За някои от тях ще бъде осигурен трансфер между тези гари и гара София с дизелова тяга и прекачване.

В момента ситуацията е същата и към северното направление и гара София Север, между която също се правят прекачвания.

Централна гара ще работи с коловози:

- 2 челен, 4 челен и 6 челен за влаковете в направленията Волуяк и Захарна фабрика

- 12 коловоз за влаковете в направление Подуяне пътническа

- 13 коловоз за пътнически влаковете в направление София север.