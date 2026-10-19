Христо Папукчиев: България да поиска от ЕС конкретен план за защита на Черно море

България трябва да поиска от Европейския съюз конкретен план за защита на търговското корабоплаване и защита на черноморското пространство. Трябва да има ранно предупреждение и ограничаване на доказаните икономически загуби. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ експертът по морска сигурност Христо Папукчиев.

Този план трябва да включва система за морско наблюдение и ранно предупреждение. Трябва да се свържат националните, европейските и натовските структури с ясно разпределение на функциите и без дублиране на функциите, заяви Папукчиев.

Трябва да е ясно кой следи обстановката, кой оценява заплахата, кой предупреждава търговските кораби, трябва да се създаде стройна организация за създаване на охрана на морските ни граници. Защото всеки от институциите у нас започна да предава топката на другия, а така нещата няма да се оправят, подчерта експертът.

По думите му планът трябва да включва още европейско финансиране за защита на гражданското корабоплаване, както и механизъм за достъпно застраховане на военен риск.

Трябва да има финансов механизъм за доказани загуби и план за непрекъсваемост на търговията, добави Христо Папукчиев.

Очакваме от Европейската комисия не просто политическа декларация, а конкретен план. Трябва да се разпределят и отговорностите. Не можем да премахнем всички рискове, но можем да премахнем опасността и да ограничим последиците, каза още той.