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Христо Папукчиев: България да поиска от ЕС конкретен план за защита на Черно море

Христо Папукчиев: България да поиска от ЕС конкретен план за защита на Черно море

19 Октомври, 2026 18:16 473 21

  • христо папукчиев-
  • ес-
  • план-
  • защита-
  • черно море

Този план трябва да включва система за морско наблюдение и ранно предупреждение. Трябва да се свържат националните, европейските и натовските структури с ясно разпределение на функциите и без дублиране на функциите

Христо Папукчиев: България да поиска от ЕС конкретен план за защита на Черно море - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България трябва да поиска от Европейския съюз конкретен план за защита на търговското корабоплаване и защита на черноморското пространство. Трябва да има ранно предупреждение и ограничаване на доказаните икономически загуби. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ експертът по морска сигурност Христо Папукчиев.

Този план трябва да включва система за морско наблюдение и ранно предупреждение. Трябва да се свържат националните, европейските и натовските структури с ясно разпределение на функциите и без дублиране на функциите, заяви Папукчиев.

Трябва да е ясно кой следи обстановката, кой оценява заплахата, кой предупреждава търговските кораби, трябва да се създаде стройна организация за създаване на охрана на морските ни граници. Защото всеки от институциите у нас започна да предава топката на другия, а така нещата няма да се оправят, подчерта експертът.

По думите му планът трябва да включва още европейско финансиране за защита на гражданското корабоплаване, както и механизъм за достъпно застраховане на военен риск.

Трябва да има финансов механизъм за доказани загуби и план за непрекъсваемост на търговията, добави Христо Папукчиев.

Очакваме от Европейската комисия не просто политическа декларация, а конкретен план. Трябва да се разпределят и отговорностите. Не можем да премахнем всички рискове, но можем да премахнем опасността и да ограничим последиците, каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фейк - либераст

    11 0 Отговор
    България - страна на експертите и аналлизаторите! Приказки народ не хранят!

    18:19 19.10.2026

  • 3 честен ционист

    5 0 Отговор
    България да поиска пояси и спасителни жилетки.

    18:19 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Какви теменца !

    2 0 Отговор
    Какво Нещо !

    Коментиран от #7

    18:20 19.10.2026

  • 6 Орешник

    5 0 Отговор
    Къв е тоя недоправен.............? Къде ги копате тия бе?

    18:22 19.10.2026

  • 7 Да Те Е Срам !

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Какви теменца !":

    Да Четеш !

    Този !

    Бюлетин !

    18:22 19.10.2026

  • 8 Инженер

    6 0 Отговор
    Никоя държава няма такава защита ,защото дроновете може да се пускат и от километър разтояние, скрити кой къде реши.

    18:23 19.10.2026

  • 9 "Експерти"

    5 0 Отговор
    в бг колкото искаш,всеки се пробва!Само с говорене не става! То,ако имаше такава възможност,Сащ отдавна щяха да владеят Ормуз! Но,нищо,продължавайте да се пробвате,може пък и да родите нещо!

    18:30 19.10.2026

  • 10 Бай той Толстой

    3 0 Отговор
    Кой е този немощен старец,БЕ?😁

    18:33 19.10.2026

  • 11 Точно така

    2 0 Отговор
    България да поиска от ЕС конкретен план.. иначе санкции за ЕК

    18:34 19.10.2026

  • 12 Па Много Важни !

    1 0 Отговор
    Станаха !

    Тия !

    18:36 19.10.2026

  • 13 СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ

    0 0 Отговор
    ШАНС НЯМА НИКОЙ !!! ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПИЛЯНОТО НАТО И САЩ ОТ ИРАН,КОИТО СЪС ХИПЕРЗВУКОВИТЕ СИ РАКЕТИ "FATTAH"-2 УНИЩОЖИ 20 АМЕРИКАНСКИ БАЗИ ЗА 3 ДНИ.

    18:36 19.10.2026

  • 14 Точно така

    1 1 Отговор
    Бай Урсулай да слага каската и да ни брани водата че не се търпи. Рибите избягаха даже. И от Дунава също избягаха от атлантическата мръсотия.

    18:36 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Къде Бяха ?

    1 0 Отговор
    Стражарите ?

    С Винтовките ?

    18:38 19.10.2026

  • 17 ЕК на ЕС

    0 0 Отговор
    Пепи,Коце и Цони ще патрулират с гумена лодка!

    18:41 19.10.2026

  • 18 Дебела сянка и кьорсофра

    0 0 Отговор
    Не копаеш кладенец когато ожаднееш

    18:44 19.10.2026

  • 19 Може план за защита на Черно море

    0 0 Отговор
    Но защита на Черно море не може

    18:44 19.10.2026

  • 20 7676

    1 0 Отговор
    Добре е да се пази тишина когато няма какво да се направи реално. Много прилича на ситуация като на циганка хваната да краде и се защитава като кряка и вика колкото и глас държи. Интересно стана като всички изведнъж почнчха да рзбират от дипломация и национална сигурност, а от гатдероба на политическите скелети също се обадиха няколко гласа.

    18:50 19.10.2026

  • 21 България

    1 0 Отговор
    трябва да има конкретен план, а не да става най-жалкия неможач в ЕС!

    18:51 19.10.2026

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