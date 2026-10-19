Христо Папукчиев: България да поиска от ЕС конкретен план за защита на Черно море

България трябва да поиска от Европейския съюз конкретен план за защита на търговското корабоплаване и защита на черноморското пространство. Трябва да има ранно предупреждение и ограничаване на доказаните икономически загуби. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ експертът по морска сигурност Христо Папукчиев.
Този план трябва да включва система за морско наблюдение и ранно предупреждение. Трябва да се свържат националните, европейските и натовските структури с ясно разпределение на функциите и без дублиране на функциите, заяви Папукчиев.
Трябва да е ясно кой следи обстановката, кой оценява заплахата, кой предупреждава търговските кораби, трябва да се създаде стройна организация за създаване на охрана на морските ни граници. Защото всеки от институциите у нас започна да предава топката на другия, а така нещата няма да се оправят, подчерта експертът.
По думите му планът трябва да включва още европейско финансиране за защита на гражданското корабоплаване, както и механизъм за достъпно застраховане на военен риск.
Трябва да има финансов механизъм за доказани загуби и план за непрекъсваемост на търговията, добави Христо Папукчиев.
Очакваме от Европейската комисия не просто политическа декларация, а конкретен план. Трябва да се разпределят и отговорностите. Не можем да премахнем всички рискове, но можем да премахнем опасността и да ограничим последиците, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фейк - либераст
18:19 19.10.2026
3 честен ционист
18:19 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Какви теменца !
Коментиран от #7
18:20 19.10.2026
6 Орешник
18:22 19.10.2026
7 Да Те Е Срам !
До коментар #5 от "Какви теменца !":Да Четеш !
Този !
Бюлетин !
18:22 19.10.2026
8 Инженер
18:23 19.10.2026
9 "Експерти"
18:30 19.10.2026
10 Бай той Толстой
18:33 19.10.2026
11 Точно така
18:34 19.10.2026
12 Па Много Важни !
Тия !
18:36 19.10.2026
13 СРЕЩУ 🇷🇺 РУСИЯ
18:36 19.10.2026
14 Точно така
18:36 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Къде Бяха ?
С Винтовките ?
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