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Харалан Александров: Страховете от войната се интерпретират безмилостно в предизборната кампания

Харалан Александров: Страховете от войната се интерпретират безмилостно в предизборната кампания

19 Октомври, 2026 21:24 441 8

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  • страх-
  • война-
  • интерпретиране-
  • предизборна кампания

"Основните кандидати от една страна доста активно се предлагат и се опитва да се възползват от ситуацията, а от друга страна, не забелязвам особено желание да са на власт и да се ангажирани с управлението", коментира социалният антрополог

Харалан Александров: Страховете от войната се интерпретират безмилостно в предизборната кампания - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Страховете от войната се интерпретират яростно и безмилостно в предизборната кампания. Тъй като за голямо съжаление страховете и тяхната експлоатация са основен инструмент в пропагандата и манипулацията на населението особено в предизборни условия. Това е, което мога да кажа на кратко. А иначе има поне две интерпретация, ако това ви интересува. Едната е тази на управляващите - съответно на водещият кандидат Илияна Йотова и тя е, че колкото по-страшно е, толкова по-важно е да настане мир и любов и да не дразним Русия, защото ще пострадаме и тази интерпретация се радва на широка подкрепа. Тя апелира към травматичната идентичност, добре позната в България, който скача и се репчи на силният - бива наказан. Това каза социалният антрополог Харалан Александров в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио ФОКУС.

И допълни: "Мисля, че ако тази интерпретация бъде наложена или успее да доминира, ще мобилизира подкрепа около властта. Винаги става така колкото по-страшно е, толкова по-бързо се събират хората около тези, които са на власт. И разбира се, това ще гарантира безпроблемно спечелване на президентските избори. Другата интерпретация е точно в противоположна посока и тя е, че покорното поведение спрямо агресора ще доведе до повече агресия".

Според него това е основният конфликт, като нито една от двете интерпретации не решава проблема, защото от нея не произтича някакво действие: "В двата случая става дума за употреба на страховете за целите на предизборната битка, а не за разумно стратегическо и дългосрочно опозициониране, което напълно отсъства в момента в българският политически клас".

На въпрос какви ще са последствията след изборите, ако един от едната от двете интерпретации надделее.

"Това, което е съвсем сигурно, че казусът няма да се реши от българската позиция, ще се реши от сили и интереси, които далеч надхвърлят България за съжаление. Мисля, че това е основното усещане в момента и че каквото и да правим, много малко зависи от нас и за жалост сме играчка в някаква партия, не сме автори на събитията. Тоест, много вероятно е да бъдем в пасивна позиция и да бъде използвана, употребена и най-вероятно злоупотребена България за цели, които са отвъд нас. От тук е истеризирането на този казус. На всичкото отгоре е съвършено ясно, че който и да вземе властта ще бъде изключително трудна позиция. Да се управлява в такава ситуация е много тежко и е много неблагодарно.

И в този смисъл основните кандидати от една страна доста активно се предлагат и се опитва да се възползват от ситуацията, а от друга страна, не забелязвам особено желание да са на власт и да се ангажирани с управлението".

Относно това как може да бъде злоупотребено с България, той споделя:

"Разбира се, че може да бъде злоупотребено. Това е най-големият страх, че България може да бъде вкарана в конфликт без нейното желание и да бъде разсипана. Това, което виждаме, че се случва с Украйна. Това е масовото преживяване и това, между другото, е причината да бъде подкрепен Румен Радев толкова мощно на парламентарни избори. Той изпрати такова послание, че знаем какво да прави в тази ситуация, бидейки едновременно военен и миролюбец, както виждаме и че е в състояние да ни опази, да държи войната далеч от страната и да държи страната извън войната. Това е основната теза, която се повтаря от целия пропаганден апарат на това управление. И точно тук се пропуква това усещане за всемогъщество, защото очевидно, че войната приближава".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йотова радев

    4 2 Отговор
    Спрете да вдигате цените на горивата и храните. Народа изнемогва вече

    Коментиран от #6

    21:30 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Цвете

    1 1 Отговор
    КАКВА Е ЙОТОВА, ВОДЕЩА НИ НА КЪДЕ? А ТИ СИ НА ВСЯКА МАНДЖА МЕРУДИЯ.СТИГА ,ВТЪСНАЛ СИ ДОРИ И НА СЕБЕ СИ, МАЙ.🤫🙃🤥

    21:47 19.10.2026

  • 5 Вкус и стил

    0 0 Отговор
    Хараканпиев много ме дразни като се показва в национален ефир с тези домашни суйчъри. Язък ,че живее с прехвалена манекенка , грам вкус и стил не му наля в главата тази прехвалена миска.

    21:47 19.10.2026

  • 6 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Йотова радев":

    Явно Харалан не го е страх от война или пък като всеки човек го е страх, ама така съм му платили и да говори....

    21:54 19.10.2026

  • 7 Горски

    0 0 Отговор
    Даебациреите ви долни!

    21:58 19.10.2026

  • 8 Точен

    1 0 Отговор
    Харалане, Харалане.... кой те хване...

    21:59 19.10.2026

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