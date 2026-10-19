Иван Христанов: Като президент бих бил адвокат за развитието на въоръжените ни сили

„Още по-мотивиран съм да стана президент, отколкото в началото на кампанията, защото обиколките и залите вдъхват надежда и енергия. Виждаме как убеждението в каузата най-накрая България да има нов президент и да вкараме свеж въздух в президентството все повече набира разпознаваемост и популярност.“

Това каза в предаването „Лице в лице“ кандидатът за президент Иван Христанов.

На въпрос с какво превъзхожда другите кандидати той отговори, че у тях не може да намери тази категоричност в отстояването на ключовите каузи на България.

„Първото е демографският срив, а второто – тежката корупционна среда на завладяната държава. Гледайки останалите кандидатпрезидентски двойки, не виждаме години на устойчива работа в което и да е от тези две направления“, каза Христанов.

По думите му не сме видели никакво държавническо отношение спрямо въоръжението сили на България.

„Като президент на България бих бил адвокат за развитието на въоръжените сили. Не чухме нито веднъж нито дума за това какво е участието или бъдещето участие на въоръжените сили да предпазят териториалните води и изключителната икономическа зона“, посочи Иван Христанов.

„С голямо огорчение ние поискахме оставката на този кабинет именно във връзка с ракетите земя-въздух, които са на стойност 1,1 милиарда евро. Това са ракети, които Швейцария купува за 107 милиона евро комплекса, а ние купуваме за 185 милиона евро – отново необяснимо завишение. 400 милиона евро завишение, което никой не излезе, поне пред парламента, да го обясни“, каза той.

„Първо бих направил по-голям фокус върху ефектите за българската икономика, защото имаме блокиране на целия износ. 20% от износа на България минава през Черно море – руди, метали, зърно, азотни торове. Не чухме нито една дума за това какво ще правим при влошаващ се търговски баланс, тежко отрицателно салдо, което ще рефлектира и върху загубата на работни места“, заяви Иван Христанов.

По думите му, от друга страна, застраховките за танкерите, които трябва да дойдат до рафинерията, са скочили от 200 000 евро на 2,5 милиона евро.

„Само от застраховката на колонка ще имаме отражение около 2 евроцента на литър дизел. И когато имаме толкова тежка криза, искаме да видим по-голяма ангажимента на парламента и кабинета“, каза кандидатът за президент.

На въпрос, ако е президент, кое правомощие би използвал най-активно, Христанов отговори: „Ветото и сезирането на Конституционния съд.“