Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Иван Христанов: Като президент бих бил адвокат за развитието на въоръжените ни сили

Иван Христанов: Като президент бих бил адвокат за развитието на въоръжените ни сили

19 Октомври, 2026 18:43 375 12

  • иван христанов-
  • избори-
  • президент

На въпрос с какво превъзхожда другите кандидати той отговори, че у тях не вижда категоричност в отстояването на ключовите каузи на България - демографският срив и тежката корупционна среда

Иван Христанов: Като президент бих бил адвокат за развитието на въоръжените ни сили - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Още по-мотивиран съм да стана президент, отколкото в началото на кампанията, защото обиколките и залите вдъхват надежда и енергия. Виждаме как убеждението в каузата най-накрая България да има нов президент и да вкараме свеж въздух в президентството все повече набира разпознаваемост и популярност.“

Това каза в предаването „Лице в лице“ кандидатът за президент Иван Христанов.

На въпрос с какво превъзхожда другите кандидати той отговори, че у тях не може да намери тази категоричност в отстояването на ключовите каузи на България.

„Първото е демографският срив, а второто – тежката корупционна среда на завладяната държава. Гледайки останалите кандидатпрезидентски двойки, не виждаме години на устойчива работа в което и да е от тези две направления“, каза Христанов.

По думите му не сме видели никакво държавническо отношение спрямо въоръжението сили на България.

„Като президент на България бих бил адвокат за развитието на въоръжените сили. Не чухме нито веднъж нито дума за това какво е участието или бъдещето участие на въоръжените сили да предпазят териториалните води и изключителната икономическа зона“, посочи Иван Христанов.

„С голямо огорчение ние поискахме оставката на този кабинет именно във връзка с ракетите земя-въздух, които са на стойност 1,1 милиарда евро. Това са ракети, които Швейцария купува за 107 милиона евро комплекса, а ние купуваме за 185 милиона евро – отново необяснимо завишение. 400 милиона евро завишение, което никой не излезе, поне пред парламента, да го обясни“, каза той.

„Първо бих направил по-голям фокус върху ефектите за българската икономика, защото имаме блокиране на целия износ. 20% от износа на България минава през Черно море – руди, метали, зърно, азотни торове. Не чухме нито една дума за това какво ще правим при влошаващ се търговски баланс, тежко отрицателно салдо, което ще рефлектира и върху загубата на работни места“, заяви Иван Христанов.

По думите му, от друга страна, застраховките за танкерите, които трябва да дойдат до рафинерията, са скочили от 200 000 евро на 2,5 милиона евро.

„Само от застраховката на колонка ще имаме отражение около 2 евроцента на литър дизел. И когато имаме толкова тежка криза, искаме да видим по-голяма ангажимента на парламента и кабинета“, каза кандидатът за президент.

На въпрос, ако е президент, кое правомощие би използвал най-активно, Христанов отговори: „Ветото и сезирането на Конституционния съд.“


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И на 26

    3 1 Отговор
    като се събудиш?

    18:44 19.10.2026

  • 2 Гост

    4 3 Отговор
    Още един военолюбец. Щял да раздава парите ни за стари оръжия.
    Аман вече!

    18:45 19.10.2026

  • 3 честен ционист

    2 3 Отговор
    Този между другото би бил идеалния президент за радевисти. Ще събира месо за резерва и ще помпа военните разходи.

    18:45 19.10.2026

  • 4 ХалаПенйо

    5 3 Отговор
    Лъже.
    Каквото накупят с нашите пари ще го подарят на един терористичен режим наблизо.
    Така прави слугинажа колониален.

    18:45 19.10.2026

  • 5 Ако се чудите защо

    4 2 Отговор
    Тез повечето са неизбераеми , но борбата е занапред някой да ги забележи за софрата.

    18:47 19.10.2026

  • 6 Румелиана

    4 2 Отговор
    Още един военолюбец!

    18:48 19.10.2026

  • 7 Дай ама откъде

    5 2 Отговор
    Кой ще издържа шапкарите и техните играчки като националният доход спада Да икономиката расте номпечелбите заминават за акционерите в чужбина Скоро и пенсии на узбеки и непалци ще се плащат.

    18:48 19.10.2026

  • 8 Калоян

    4 2 Отговор
    Тоя овцете на бай Рибан не можа да оправи, тръгнал да оправя демографския срив.
    Хубави думички е заучил , но на дела е айрян без кисело мляко .

    18:52 19.10.2026

  • 9 Тъкмо се чудех

    2 2 Отговор
    За кого да не гласувам.

    18:54 19.10.2026

  • 10 Звездоброец

    3 1 Отговор
    Помня го този покрай огъня при бай Рибан как се пенеше , че чумата била в парламента и после .....Никоя медия вчера не показа голямото задръстване при Велинград и бай Рибан как си носеше катетъра в торбичка .....плача ....никой властимащ не се показа човек ...Йотова пък каза , че не е чувала за случая ....плача ....

    18:56 19.10.2026

  • 11 Аре черта , приключи

    2 1 Отговор
    С "развитието на въоръжените ни сили" беше до тук пуяк нещастен ... записвай се в армията а не за президент циркове да ни играеш

    18:56 19.10.2026

  • 12 Лозето

    2 1 Отговор
    не иска молитва, а мотика. Така че "развитието на въоръжените сили", което е безмислен израз, не му трябва адвокат!

    18:58 19.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове