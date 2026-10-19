Доц. Св. Божилова: Големият отсъстващ и губещ в тази кампания са младите хора

Големият отсъстващ и губещ в тази кампания са младите хора.

Това каза пред БНР доц. д-р Светлана Божилова, медиен експерт и преподавател във Факултета по журналистика и масови комуникации в Софийския университет "Св. Кл. Охридски", и прогнозира, че младите хора не се припознават в посланията на кандидатите за президент и затова много от тях няма да гласуват.

"Младите хора напълниха площадите на протестите, но те искаха промени, те вярваха, че тези промени ще се случат бързо, не с магическа пръчка, разбира се... Младите не ги канят в медиите, за да изразят позиция към посланията на кандидатите. В инициативните комитети средната възраст е 55+. Ние си живеем в едно друго време. Аз общувам с много млади хора и знам колко скептично и иронично се отнасят към кампанията и част от посланията в нея".

Според нея кандидатите използват за реклама комуникационните канали, в които са младите хора, но те липсват "не просто като обект, а и като форма на идентификация, да чуем техния глас какво искат - младите хора не като обект, а като носител на позиция в мрежата, включително и в Тик Ток".

Дебати трябва да има и преди първия, и преди втория тур на президентските избори, подчерта медийният експерт:

"Смисълът на дебатите е на едни и същи въпроси да отговарят всички кандидати и аудиторията да може да сравнява. ... Не мога да разбера защо разглеждаме дебатите в колизия кандидатите - те са там, за да могат да информират аудиторията. Защото негово величество зрителят, слушателят, читателят е този, които решава и за него се правят и дебатите, и предаванията, и интервютата. В България май всичко е неадекватно преобърнато".

Трябва да има сериозни промени в Изборния кодекс, приет през 2013 г. по инициатива на Мая Манолова, смята доц. Божилова:

"Промени и то особено в раздела за обществените медии, те са ощетени, защото трябва да бъдат начело, а не да вървят след всички други търговски медии. ... Интелигентни, знаещи и можещи журналисти нямат възможност да се държат като журналисти и хабят енергия и човешки ресурс за нещо, което е абсолютно неефективно, безсмислено и самоцелно. Те трябва да изслушват глупотевините на говорещите. Тази практика трябва да бъде преодоляна. ... Изборният кодекс е неадекватен към днешните реалности".

Има изискване да се прави мониторинг по време на предизборния период за присъствието на изпълнителната власт и на президента, за да не се наместват индиректно по силата на своята институционална роля, това е и в първата, и във втората препоръка на Съвета на Европа, посочи тя и добави, че евронаблюдателите ще проследят това:

"Медиите трябва да бъдат по-внимателни и адекватни. Препоръките са подписани от външните министри и си действат в България, но няма кой да ги чете. ... 14 пъти повече са участията в информационния поток на действащия президент, то ще си дойде от количествените натрупвания и ще ги кажат евронаблюдателите".