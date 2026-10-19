Доц. Св. Божилова: Големият отсъстващ и губещ в тази кампания са младите хора

Големият отсъстващ и губещ в тази кампания са младите хора.
Това каза пред БНР доц. д-р Светлана Божилова, медиен експерт и преподавател във Факултета по журналистика и масови комуникации в Софийския университет "Св. Кл. Охридски", и прогнозира, че младите хора не се припознават в посланията на кандидатите за президент и затова много от тях няма да гласуват.
"Младите хора напълниха площадите на протестите, но те искаха промени, те вярваха, че тези промени ще се случат бързо, не с магическа пръчка, разбира се... Младите не ги канят в медиите, за да изразят позиция към посланията на кандидатите. В инициативните комитети средната възраст е 55+. Ние си живеем в едно друго време. Аз общувам с много млади хора и знам колко скептично и иронично се отнасят към кампанията и част от посланията в нея".
Според нея кандидатите използват за реклама комуникационните канали, в които са младите хора, но те липсват "не просто като обект, а и като форма на идентификация, да чуем техния глас какво искат - младите хора не като обект, а като носител на позиция в мрежата, включително и в Тик Ток".
Дебати трябва да има и преди първия, и преди втория тур на президентските избори, подчерта медийният експерт:
"Смисълът на дебатите е на едни и същи въпроси да отговарят всички кандидати и аудиторията да може да сравнява. ... Не мога да разбера защо разглеждаме дебатите в колизия кандидатите - те са там, за да могат да информират аудиторията. Защото негово величество зрителят, слушателят, читателят е този, които решава и за него се правят и дебатите, и предаванията, и интервютата. В България май всичко е неадекватно преобърнато".
Трябва да има сериозни промени в Изборния кодекс, приет през 2013 г. по инициатива на Мая Манолова, смята доц. Божилова:
"Промени и то особено в раздела за обществените медии, те са ощетени, защото трябва да бъдат начело, а не да вървят след всички други търговски медии. ... Интелигентни, знаещи и можещи журналисти нямат възможност да се държат като журналисти и хабят енергия и човешки ресурс за нещо, което е абсолютно неефективно, безсмислено и самоцелно. Те трябва да изслушват глупотевините на говорещите. Тази практика трябва да бъде преодоляна. ... Изборният кодекс е неадекватен към днешните реалности".
Има изискване да се прави мониторинг по време на предизборния период за присъствието на изпълнителната власт и на президента, за да не се наместват индиректно по силата на своята институционална роля, това е и в първата, и във втората препоръка на Съвета на Европа, посочи тя и добави, че евронаблюдателите ще проследят това:
"Медиите трябва да бъдат по-внимателни и адекватни. Препоръките са подписани от външните министри и си действат в България, но няма кой да ги чете. ... 14 пъти повече са участията в информационния поток на действащия президент, то ще си дойде от количествените натрупвания и ще ги кажат евронаблюдателите".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ???
16:09 19.10.2026
2 Цялата Тая Работа е ЕДНА ЩУРОТИЯ !
Та Сега Ли !
За Да грабнат Идеите !
И Да Започнат !
Да Лъжат Народа ?
Коментиран от #3
16:10 19.10.2026
3 Чорапа ?
До коментар #2 от "Цялата Тая Работа е ЕДНА ЩУРОТИЯ !":Как Дойде ?
На Власт ?
Коментиран от #4
16:10 19.10.2026
4 Трябва Ти Партия !
До коментар #3 от "Чорапа ?":В Парламента !
Коментиран от #6
16:11 19.10.2026
5 Факт
Коментиран от #21
16:13 19.10.2026
6 Която Да Е !
До коментар #4 от "Трябва Ти Партия !":Твоето АЗ !
16:14 19.10.2026
7 Изчезни жено, Помним много добре че
Коментиран от #12
16:15 19.10.2026
8 Време е
16:19 19.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Kaлпазанин
16:25 19.10.2026
11 За това че
16:28 19.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сър Пичук
16:47 19.10.2026
15 Любопитен
16:48 19.10.2026
16 хайде де
16:49 19.10.2026
17 Много доценти
16:49 19.10.2026
18 Сатана Z
16:49 19.10.2026
19 Младите лумпени
16:58 19.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 И още
До коментар #5 от "Факт":Радев е кукувица. Винаги се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.
17:01 19.10.2026