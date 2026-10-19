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Доц. Св. Божилова: Големият отсъстващ и губещ в тази кампания са младите хора

Доц. Св. Божилова: Големият отсъстващ и губещ в тази кампания са младите хора

19 Октомври, 2026 16:05 683 21

  • светлана божилова-
  • президент-
  • избори-
  • млади хора

Младите хора напълниха площадите на протестите, но те искаха промени, те вярваха, че тези промени ще се случат бързо, не с магическа пръчка, разбира се

Доц. Св. Божилова: Големият отсъстващ и губещ в тази кампания са младите хора - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големият отсъстващ и губещ в тази кампания са младите хора.

Това каза пред БНР доц. д-р Светлана Божилова, медиен експерт и преподавател във Факултета по журналистика и масови комуникации в Софийския университет "Св. Кл. Охридски", и прогнозира, че младите хора не се припознават в посланията на кандидатите за президент и затова много от тях няма да гласуват.

"Младите хора напълниха площадите на протестите, но те искаха промени, те вярваха, че тези промени ще се случат бързо, не с магическа пръчка, разбира се... Младите не ги канят в медиите, за да изразят позиция към посланията на кандидатите. В инициативните комитети средната възраст е 55+. Ние си живеем в едно друго време. Аз общувам с много млади хора и знам колко скептично и иронично се отнасят към кампанията и част от посланията в нея".

Според нея кандидатите използват за реклама комуникационните канали, в които са младите хора, но те липсват "не просто като обект, а и като форма на идентификация, да чуем техния глас какво искат - младите хора не като обект, а като носител на позиция в мрежата, включително и в Тик Ток".

Дебати трябва да има и преди първия, и преди втория тур на президентските избори, подчерта медийният експерт:

"Смисълът на дебатите е на едни и същи въпроси да отговарят всички кандидати и аудиторията да може да сравнява. ... Не мога да разбера защо разглеждаме дебатите в колизия кандидатите - те са там, за да могат да информират аудиторията. Защото негово величество зрителят, слушателят, читателят е този, които решава и за него се правят и дебатите, и предаванията, и интервютата. В България май всичко е неадекватно преобърнато".

Трябва да има сериозни промени в Изборния кодекс, приет през 2013 г. по инициатива на Мая Манолова, смята доц. Божилова:

"Промени и то особено в раздела за обществените медии, те са ощетени, защото трябва да бъдат начело, а не да вървят след всички други търговски медии. ... Интелигентни, знаещи и можещи журналисти нямат възможност да се държат като журналисти и хабят енергия и човешки ресурс за нещо, което е абсолютно неефективно, безсмислено и самоцелно. Те трябва да изслушват глупотевините на говорещите. Тази практика трябва да бъде преодоляна. ... Изборният кодекс е неадекватен към днешните реалности".

Има изискване да се прави мониторинг по време на предизборния период за присъствието на изпълнителната власт и на президента, за да не се наместват индиректно по силата на своята институционална роля, това е и в първата, и във втората препоръка на Съвета на Европа, посочи тя и добави, че евронаблюдателите ще проследят това:

"Медиите трябва да бъдат по-внимателни и адекватни. Препоръките са подписани от външните министри и си действат в България, но няма кой да ги чете. ... 14 пъти повече са участията в информационния поток на действащия президент, то ще си дойде от количествените натрупвания и ще ги кажат евронаблюдателите".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ???

    9 6 Отговор
    Младите не се интересували от политика, леле.....какво откритие, какъв задълбочен анализ. Направете я професор веднага.

    16:09 19.10.2026

  • 2 Цялата Тая Работа е ЕДНА ЩУРОТИЯ !

    4 3 Отговор
    Ако До Сега Не си Видял За Кого Да Гласуваш !

    Та Сега Ли !

    За Да грабнат Идеите !

    И Да Започнат !

    Да Лъжат Народа ?

    Коментиран от #3

    16:10 19.10.2026

  • 3 Чорапа ?

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Цялата Тая Работа е ЕДНА ЩУРОТИЯ !":

    Как Дойде ?

    На Власт ?

    Коментиран от #4

    16:10 19.10.2026

  • 4 Трябва Ти Партия !

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Чорапа ?":

    В Парламента !

    Коментиран от #6

    16:11 19.10.2026

  • 5 Факт

    5 5 Отговор
    Радев излъга и тях и останалата част от народа!

    Коментиран от #21

    16:13 19.10.2026

  • 6 Която Да Е !

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трябва Ти Партия !":

    Твоето АЗ !

    16:14 19.10.2026

  • 7 Изчезни жено, Помним много добре че

    12 5 Отговор
    Младите хора напълниха площадите на протестите защото са толкова кухи лейки че не били искали данък девидент да плащат нищо че девиденти не получават... Ей тва сте вие преподавателите в СУ . Създавате лумпени и сте за уволнение

    Коментиран от #12

    16:15 19.10.2026

  • 8 Време е

    5 1 Отговор
    за ефекта на доминото и у нас !

    16:19 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Kaлпазанин

    5 3 Отговор
    Докато стигна до медиен експерт и спрях да чета ,,тези медийни експерти са разковничето ,там докъдето медиите не са обективни ,и от тях много зависи как да се дресират оФцете ,и тези всички са на хранилка на ония с кипутатата

    16:25 19.10.2026

  • 11 За това че

    3 2 Отговор
    14 пъти повече са участията в информационния поток на действащия президент Йотова са виновни медиите че я отразяват и нарушават етиката и закона. А защо го правят всички се досещаме. Защото има договореност със соросоидните структури. Ей за това. И това е още от началотп на лятото а не от вчера и днес. Още когато присъства Йотова на летният морски лагер на Америка за България и Отворено общество беше ясно каква позиция ще вземат продажните ни медии. Целта е отново хората да бъдат излъгани с прокси а не да влезе реален русофил във сблъсъка като единствен представител на хората който ясно е как щеше да завърши. С погром за атлантиците с едноцифрен резултат под 10% . Сега ще вкарат едно подло атланте маскирано като човек ..

    16:28 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сър Пичук

    7 2 Отговор
    На бас, че плюещите Божилова са на възраст 70+! Има ли смисъл да уточнявам, че са копейки или и така е ясно?

    16:47 19.10.2026

  • 15 Любопитен

    2 3 Отговор
    Нормално, на това правителство и президент приоритет са им пенсиите, а това кой ще ги плаща им е все едно. Държавата с най-малко млади хора 18-30 вдига най-много пенсиите. Заслужаваме съдбата си без съмнение и последния да загаси след се махне от тук…

    16:48 19.10.2026

  • 16 хайде де

    2 1 Отговор
    като знам така наречените джей З или младите какви ги надробиха на последните избори за парламент, по-добре да не участват много активно, че току виж другарката Мир са избрали

    16:49 19.10.2026

  • 17 Много доценти

    2 4 Отговор
    Професори, Академици айде стига бе писна ни от вас всеки ден по двама трима дават изявления те станаха повече от хлебарките в София остана ли някой да работи в тая държава

    16:49 19.10.2026

  • 18 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Т.нар." млади хора" са на площадите във Франция,а тукашните пушат "коз" в някой кенеф или търси пари от баба си да си напомпа джуките.

    16:49 19.10.2026

  • 19 Младите лумпени

    3 3 Отговор
    Въобще не трябва да ги интересува политиката. 5 евро на продукт в малка пратка от до 150 евро трябваше на улицата да ги изкара и ред други атлантически дивотии. Срещу политиките на ЕК би трябвало гнева си да насочат ако мозък имаха естествено

    16:58 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 И още

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Радев е кукувица. Винаги се възползва от протестите без да ги е организирал или участвал в тях.

    17:01 19.10.2026

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