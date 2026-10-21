КЗП, НАП и БАБХ влизат в складовете на веригите

Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна. Контролът ще обхване цените, произхода и безопасността на храните, както и движението на стоките от доставчика до крайния получател.

Българската агенция по безопасност на храните ще проверява документите за произход, проследимостта на продуктите, качеството и условията за съхранение. Инспекторите ще вземат и проби за лабораторни изследвания.

Комисията за защита на потребителите ще търси нелоялни търговски практики, невярна или заблуждаваща информация за произхода и характеристиките на стоките, както и необосновано повишаване на цените. Националната агенция за приходите ще сравнява декларираните стоки с наличностите в складовете, придружаващите документи и данните за получаването и последващото им движение.

Проверки след данни за високи надценки

Съвместната акция започва след обявени от КЗП резултати от проверки в търговските вериги. Комисията е започнала 11 производства за заблуждаващи търговски практики и необосновано повишаване на цените при стоки от първа необходимост.

Сред посочените данни са надценка от 135 процента при един вид краве масло, между 53 и 95 процента при различни видове бяло саламурено сирене и между 75 и 88 процента при кашкавал. За отделни видове прясно мляко са отчетени надценки между 68 и 99 процента, а при кисело мляко от 400 грама - между 31 и 80 процента.

„Надценки от 135 процента в Европа няма“, заяви председателят на КЗП Мая Манолова. По думите ѝ целта на проверките е цените да се върнат към справедливи стойности, а надценките да бъдат около 20-30 процента според категорията.

Какви санкции са възможни

Търговските вериги ще имат възможност да представят доказателства за обосноваността на повишените цени. При установени нарушения КЗП може да наложи санкции от 10 000 до 100 000 евро на продукт. Комисията е сезирала и Комисията за защита на конкуренцията, която разполага с правомощия да налага глоби, изчислени като процент от оборота на съответната компания.

На 21 октомври от 11:30 часа председателят на КЗП Мая Манолова, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и директорите на НАП и БАБХ ще се запознаят с хода на проверка в складова база на една от търговските вериги.

Източници: investor.bg, business.dir.bg