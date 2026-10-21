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КЗП, НАП и БАБХ влизат в складовете на веригите
  Тема: Икономика

КЗП, НАП и БАБХ влизат в складовете на веригите

21 Октомври, 2026 06:03 524 6

  • търговски вериги-
  • кзп-
  • нап-
  • бабх-
  • цени на храните

Инспекторите ще проверяват цени, произход и движение на стоките. При доказани нарушения санкциите могат да достигнат 100 000 евро на продукт

КЗП, НАП и БАБХ влизат в складовете на веригите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите и Българската агенция по безопасност на храните започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна. Контролът ще обхване цените, произхода и безопасността на храните, както и движението на стоките от доставчика до крайния получател.

Българската агенция по безопасност на храните ще проверява документите за произход, проследимостта на продуктите, качеството и условията за съхранение. Инспекторите ще вземат и проби за лабораторни изследвания.

Комисията за защита на потребителите ще търси нелоялни търговски практики, невярна или заблуждаваща информация за произхода и характеристиките на стоките, както и необосновано повишаване на цените. Националната агенция за приходите ще сравнява декларираните стоки с наличностите в складовете, придружаващите документи и данните за получаването и последващото им движение.

Проверки след данни за високи надценки

Съвместната акция започва след обявени от КЗП резултати от проверки в търговските вериги. Комисията е започнала 11 производства за заблуждаващи търговски практики и необосновано повишаване на цените при стоки от първа необходимост.

Сред посочените данни са надценка от 135 процента при един вид краве масло, между 53 и 95 процента при различни видове бяло саламурено сирене и между 75 и 88 процента при кашкавал. За отделни видове прясно мляко са отчетени надценки между 68 и 99 процента, а при кисело мляко от 400 грама - между 31 и 80 процента.

„Надценки от 135 процента в Европа няма“, заяви председателят на КЗП Мая Манолова. По думите ѝ целта на проверките е цените да се върнат към справедливи стойности, а надценките да бъдат около 20-30 процента според категорията.

Какви санкции са възможни

Търговските вериги ще имат възможност да представят доказателства за обосноваността на повишените цени. При установени нарушения КЗП може да наложи санкции от 10 000 до 100 000 евро на продукт. Комисията е сезирала и Комисията за защита на конкуренцията, която разполага с правомощия да налага глоби, изчислени като процент от оборота на съответната компания.

На 21 октомври от 11:30 часа председателят на КЗП Мая Манолова, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и директорите на НАП и БАБХ ще се запознаят с хода на проверка в складова база на една от търговските вериги.

Източници: investor.bg, business.dir.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И 3-те Дядо Попе

    2 1 Отговор
    И 3-те са за закриване.

    Коментиран от #4

    06:08 21.10.2026

  • 2 Хунтата

    3 1 Отговор
    ще рови тези, които и пречат

    06:10 21.10.2026

  • 3 Сега

    7 0 Отговор
    глоби, санкции.............. и едно голямо нищо !

    06:14 21.10.2026

  • 4 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И 3-те Дядо Попе":

    Те две от тях са една и съща , брат! Хубаво е да се вдигне малко повече шум, та дано се усети народа! Като опитахме да им направим контра и да не пазаруваме там, тия пуснаха някви промоции и стадото щото е хитро отиде пак там да пазарува! Сами сме си виновни като народ! Ако само за седмица или две се лишим от комфорта всичко да е на едно място и решим да караме на хлебец , масло, сиренце и лук от кварталната бакалия, на тия така ще им прилошее, че на крака ще ни дойдат да се молят пак да ги посетим! Обаче няма такава воля в тоя наш народ! Няма на кой да се сърдим! Логиката на търговеца е проста! Тия купуват на тая цена, я да пробвам да вдигна още малко! Я, тия пак купуват, що да не в вдигна още малко? Яяяя, тия пак купуват, я още малко! И така 150 процента надценката!

    06:35 21.10.2026

  • 5 АУДИ

    0 0 Отговор
    Те тия надценки са поне от година,те сега се сетиха ,но ми се струва че нищо няма да направят

    06:43 21.10.2026

  • 6 истина ти казвам

    0 0 Отговор
    КЗП, НАП и БАБХ влизат в складовете на веригите. Е, и???? Ше влезат и ше излезат. Толкова!

    06:46 21.10.2026

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