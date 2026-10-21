Новини
България »
Всички градове »
Пътната обстановка: трафикът е натоварен към Турция
  Тема: Трафик

Пътната обстановка: трафикът е натоварен към Турция

21 Октомври, 2026 06:37 417 0

  • пътна обстановка-
  • трафик по границите-
  • апи-
  • кат-
  • планинска спасителна служба

АПИ предупреждава за ремонти по магистралите и ограничения през проходите. В планините има сняг по високите части, а фериботите по Дунав не работят

Пътната обстановка: трафикът е натоварен към Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трафикът по границата с Турция е силно интензивен за товарни автомобили на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“. По останалите направления движението е нормално, съобщава МВР.

При Русе продължава временната организация на движението по Дунав мост. Заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения автомобилите преминават двупосочно в свободната лента, като пропускането се регулира на интервали от 20 минути в посока. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав.

Ремонти и ограничения по магистралите

По АМ „Хемус“ движението в тунел „Топли дол“ в посока София се извършва двупосочно в тръбата за Варна заради ремонт на съоръжението. Ограниченията са в сила до 18 декември, като безопасното преминаване е разрешено за превозни средства с височина до 4,50 метра и широчина до 3,75 метра.

На АМ „Струма“ при км 83+284 на 21 октомври между 8:00 и 20:00 часа ще бъдат затворени лявите ленти в двете посоки за профилактика на камери. Движението ще се извършва в активните ленти.

При км 110+525–111+175 на АМ „Марица“ в посока „Капитан Андреево“ автомобилите преминават в една лента заради ремонт на дилатационни фуги на мост. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км/ч.

В област Благоевград движението по път I-1 при км 376+500 се осъществява двупосочно в лявата лента, със скорост до 50 км/ч, заради смяна на видеокамера. По път II-66 в района на Плодовитово на 21 октомври между 8:00 и 21:00 часа се работи по камерна конструкция и движението в едната посока е в една лента.

Проходи и контрол на КАТ

Затворени или забранени за движение са проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“. През „Петрохан“ не се допускат товарни автомобили над 12 тона, ремаркета и превозни средства с дължина над 12 метра. Ограничения за тежки превозни средства има и през „Айтоски“, „Вратник“, „Твърдишки“ и „Шипка“.

При специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 16 061 моторни превозни средства и 17 952 водачи и пътници. Съставени са 4799 фиша и 397 акта. МВР съобщава за 18 водачи, шофирали след употреба на алкохол, и осем, засечени след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

Пожарна и планини

За последното денонощие пожарната е реагирала на 139 сигнала. Ликвидирани са 88 пожара, 20 от които с преки материални щети. Регистрирани са и 45 спасителни дейности и помощни операции. При пожарите няма загинали и пострадали, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Условията за разходки в планините са подходящи в ниските и средните части, но Планинската спасителна служба предупреждава туристите да са подготвени за сняг във високите райони. Температурите там са между 2 и 6 градуса, а в най-високите части има умерен вятър. „Туристите трябва да са подготвени за зимни условия във високата планина“, е предупреждението на ПСС. Курортните съоръжения в момента не работят заради подготовката за зимния сезон.

Източници: bta.bg, darik.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол