Пътната обстановка: трафикът е натоварен към Турция

Трафикът по границата с Турция е силно интензивен за товарни автомобили на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“. По останалите направления движението е нормално, съобщава МВР.

При Русе продължава временната организация на движението по Дунав мост. Заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения автомобилите преминават двупосочно в свободната лента, като пропускането се регулира на интервали от 20 минути в посока. Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав.

Ремонти и ограничения по магистралите

По АМ „Хемус“ движението в тунел „Топли дол“ в посока София се извършва двупосочно в тръбата за Варна заради ремонт на съоръжението. Ограниченията са в сила до 18 декември, като безопасното преминаване е разрешено за превозни средства с височина до 4,50 метра и широчина до 3,75 метра.

На АМ „Струма“ при км 83+284 на 21 октомври между 8:00 и 20:00 часа ще бъдат затворени лявите ленти в двете посоки за профилактика на камери. Движението ще се извършва в активните ленти.

При км 110+525–111+175 на АМ „Марица“ в посока „Капитан Андреево“ автомобилите преминават в една лента заради ремонт на дилатационни фуги на мост. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км/ч.

В област Благоевград движението по път I-1 при км 376+500 се осъществява двупосочно в лявата лента, със скорост до 50 км/ч, заради смяна на видеокамера. По път II-66 в района на Плодовитово на 21 октомври между 8:00 и 21:00 часа се работи по камерна конструкция и движението в едната посока е в една лента.

Проходи и контрол на КАТ

Затворени или забранени за движение са проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“. През „Петрохан“ не се допускат товарни автомобили над 12 тона, ремаркета и превозни средства с дължина над 12 метра. Ограничения за тежки превозни средства има и през „Айтоски“, „Вратник“, „Твърдишки“ и „Шипка“.

При специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 16 061 моторни превозни средства и 17 952 водачи и пътници. Съставени са 4799 фиша и 397 акта. МВР съобщава за 18 водачи, шофирали след употреба на алкохол, и осем, засечени след употреба на наркотични вещества или техни аналози.

Пожарна и планини

За последното денонощие пожарната е реагирала на 139 сигнала. Ликвидирани са 88 пожара, 20 от които с преки материални щети. Регистрирани са и 45 спасителни дейности и помощни операции. При пожарите няма загинали и пострадали, съобщава Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Условията за разходки в планините са подходящи в ниските и средните части, но Планинската спасителна служба предупреждава туристите да са подготвени за сняг във високите райони. Температурите там са между 2 и 6 градуса, а в най-високите части има умерен вятър. „Туристите трябва да са подготвени за зимни условия във високата планина“, е предупреждението на ПСС. Курортните съоръжения в момента не работят заради подготовката за зимния сезон.

Източници: bta.bg, darik.bg