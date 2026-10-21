Разследващи от партньорски служби ще извършат оглед на кораба "Челси 3"

Разследващи от партньорски служби ще извършат оглед на поразения от дронове кораб "Челси 3", който се намира на пристанище "Запад" в Бургас. Това съобщават от БНР.

Районът около кораба е ограден от полиция и огледът ще се осъществи при засилени мерки за сигурност.

Корабът има 3 пробойни по корпуса, а вчера министърът на транспорта Георги Пеев заяви, че са открити определени останки на плавателния съд.

По случая започна разследване под надзора на Военно - окръжната прокуратура - София.