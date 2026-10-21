Разследващи от партньорски служби ще извършат оглед на кораба "Челси 3"

Разследващи от партньорски служби ще извършат оглед на поразения от дронове кораб "Челси 3", който се намира на пристанище "Запад" в Бургас. Това съобщават от БНР.
Районът около кораба е ограден от полиция и огледът ще се осъществи при засилени мерки за сигурност.
Корабът има 3 пробойни по корпуса, а вчера министърът на транспорта Георги Пеев заяви, че са открити определени останки на плавателния съд.
По случая започна разследване под надзора на Военно - окръжната прокуратура - София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сила7
08:18 21.10.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗГОРЯЛ КОСЪМ ОТ КАТЕРИЧКАТА НА НАША МАША ЗАХАРОВА ОТ КИЛОМЕТЪР
.....
ЗАЩО ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ ЧУЖДИ СПЕЦИАЛИСТИ?
08:18 21.10.2026
3 Недопотънали гемии
08:18 21.10.2026
4 това е много добре
08:19 21.10.2026
5 Фен
Коментиран от #13
08:19 21.10.2026
6 Да бе ,да ! 😜
08:24 21.10.2026
7 Дън Бай
08:26 21.10.2026
8 ПЪРВО ДА КАЖАТ ЗА БУДАНОВ
08:31 21.10.2026
9 имаха
08:34 21.10.2026
10 ама
08:35 21.10.2026
11 Извикайте Урсула
08:37 21.10.2026
12 туй кораб
08:41 21.10.2026
13 Неф
До коментар #5 от "Фен":.. . А може да донесе .....ама ше се чуе
08:43 21.10.2026
14 не на войната
Коментиран от #18
08:44 21.10.2026
15 Пушек от лулата на Шамана
Укрите разполагат с напълно изправни руски дронове - морски и въздушни.
Какво ще докаже експертизата - това , което и наредят ,, отгоре"
Какво доказа експертизата в разследването на сваления български самолет при онова учение ?
Абсолютно нищо.Отблясъци от водата , лентовия кабел липсвал не можели да прочетат кутията,ама тя била мокра.Всичко е пушек от лулата на Шамана.
08:47 21.10.2026
16 Митко старшината
08:51 21.10.2026
17 страхлив зелен чорап
08:52 21.10.2026
18 Не на руската война
До коментар #14 от "не на войната":Не на войната, запалена от Фашиста путин!
08:53 21.10.2026
19 Находка
09:02 21.10.2026
20 Бау
Коментиран от #22
09:03 21.10.2026
21 Находка
09:04 21.10.2026
22 провинциалист
До коментар #20 от "Бау":Все още не са приключили благодарностите заради забогатяването от еврозоната, в момента други благодарности не може.
Коментиран от #24
09:11 21.10.2026
23 Сандо
09:22 21.10.2026
24 Бау
До коментар #22 от "провинциалист":Я си напъни мозъка и се сети кое ти е виновно за високите цени - еврото дето е еднакво за всички но само при теб инфлията е 6,2% или войната на едно дребно злобно джудже дето иска да му се кланяш докато те дере още 60 години че първите 60 не те научиха на нищо. Ей богу докато не останете бедни като църковни мишки няма да ви уври мозъка. Естествения подбор ти трябва на теб.
09:25 21.10.2026