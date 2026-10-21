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Разследващи от партньорски служби ще извършат оглед на кораба "Челси 3"

Разследващи от партньорски служби ще извършат оглед на кораба "Челси 3"

21 Октомври, 2026 08:11 748 24

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  • оглед-
  • кораб челси 3

Районът около кораба е ограден от полиция и огледът ще се осъществи при засилени мерки за сигурност.

Разследващи от партньорски служби ще извършат оглед на кораба "Челси 3" - 1
Снимка: МТС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Разследващи от партньорски служби ще извършат оглед на поразения от дронове кораб "Челси 3", който се намира на пристанище "Запад" в Бургас. Това съобщават от БНР.

Районът около кораба е ограден от полиция и огледът ще се осъществи при засилени мерки за сигурност.

Корабът има 3 пробойни по корпуса, а вчера министърът на транспорта Георги Пеев заяви, че са открити определени останки на плавателния съд.

По случая започна разследване под надзора на Военно - окръжната прокуратура - София.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сила7

    16 3 Отговор
    Ако са чужди служби от англо саксите нали се сещате какво ще пише в доклада?Ще прикрият истината за укро съботаж с цел провокация.

    08:18 21.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 1 Отговор
    КУЧЕТО ХРИСТЬО ГРОЗНЕВ МОЖЕ ДА ПОДУШИ
    ИЗГОРЯЛ КОСЪМ ОТ КАТЕРИЧКАТА НА НАША МАША ЗАХАРОВА ОТ КИЛОМЕТЪР
    .....
    ЗАЩО ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ ЧУЖДИ СПЕЦИАЛИСТИ?

    08:18 21.10.2026

  • 3 Недопотънали гемии

    8 1 Отговор
    Довечера и Арсенал може да ударят.

    08:18 21.10.2026

  • 4 това е много добре

    16 1 Отговор
    Разследващи от партньорски служби ще извършат оглед на кораба "Челси 3 - за един приятел питам а генерал наско гн-ом и мирчев оземпика дали ще са поканени от тези партньорски служби по време на огледа да обикалят Челси 3 с гумената лодка и сонар поръчан от ТЕ-МУ нали с тази лодка за момиченца обикаляха язовир Искър да търсят руска подводница до като денков и кокорчо си перяха дрехите на брега с новя сапун на денков САПУН -жълтопавтник скоро по веригите пагазини

    08:19 21.10.2026

  • 5 Фен

    11 2 Отговор
    Е то, квото имаше, Буданов го отнесе.

    Коментиран от #13

    08:19 21.10.2026

  • 6 Да бе ,да ! 😜

    9 2 Отговор
    "Партньорски" = англо - турски служби ! Какъв ли резултат да очакваме ?

    08:24 21.10.2026

  • 7 Дън Бай

    9 2 Отговор
    Сега вече ще намерят личната карта на Путин.

    08:26 21.10.2026

  • 8 ПЪРВО ДА КАЖАТ ЗА БУДАНОВ

    9 1 Отговор
    За какво идва тук човекът, обявен от Русия за терорист и отговорен за много атаки по граждански обекти. А след това да обяснят търга с Англия за дерогацията за Нефтохима. Струва ми се, че търсенето на следи в кораба е част от търга с ингилизите

    08:31 21.10.2026

  • 9 имаха

    6 1 Отговор
    Имаха достатъчно време да скрият уликите и да подхвърлят нови. Спомнете си петрохан, и последните убийства.

    08:34 21.10.2026

  • 10 ама

    7 1 Отговор
    Ама вярвате ли им на тия?

    08:35 21.10.2026

  • 11 Извикайте Урсула

    7 1 Отговор
    Тя със затворени очи ще каже , че дронът е руски и Путин е виновен!

    08:37 21.10.2026

  • 12 туй кораб

    3 1 Отговор
    сигурно превозвал кафе за укройна..и сего може да пият направо от морето-нес кофьо..

    08:41 21.10.2026

  • 13 Неф

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    .. . А може да донесе .....ама ше се чуе

    08:43 21.10.2026

  • 14 не на войната

    2 2 Отговор
    След като няма никакви следи от руски дрот по кораби, ние даваме на НАТО и британците да влязат в него и да разследват чии е дрона.Каквомислите ще стане? Естествено, ще се "намерят" някакви невидими доказателства, че е руски. Както и ще се засили натиска на България да влезе във войната. Това е целта на всички тези удари около нас, инспирирани от британците. Да всеят паника, че сме заплашени и да ни набутат във войната. Не случайно същата политика се води тук от техните проксита ПП и ДБ. Защо не дадете на руските служби да разследват, да видите колко бърздо ще се намерят следи от украински или британски дрон.

    Коментиран от #18

    08:44 21.10.2026

  • 15 Пушек от лулата на Шамана

    1 1 Отговор
    Руснаците разполагат с напълно изправни укрински дронове - морски и въздушни.
    Укрите разполагат с напълно изправни руски дронове - морски и въздушни.
    Какво ще докаже експертизата - това , което и наредят ,, отгоре"
    Какво доказа експертизата в разследването на сваления български самолет при онова учение ?
    Абсолютно нищо.Отблясъци от водата , лентовия кабел липсвал не можели да прочетат кутията,ама тя била мокра.Всичко е пушек от лулата на Шамана.

    08:47 21.10.2026

  • 16 Митко старшината

    0 2 Отговор
    Спокойно разчистено е, ще продължим да се чудим чий е до следващия път.

    08:51 21.10.2026

  • 17 страхлив зелен чорап

    2 1 Отговор
    Партньорските служби ще открият Истината за руската вина! И рундьо си остава приятел с Мутрофанова....

    08:52 21.10.2026

  • 18 Не на руската война

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "не на войната":

    Не на войната, запалена от Фашиста путин!

    08:53 21.10.2026

  • 19 Находка

    1 1 Отговор
    На дрона ще пише: "Аз съм Джон на трета страна"

    09:02 21.10.2026

  • 20 Бау

    0 3 Отговор
    По последна информация цената на застраховката на кораб да влезе в българско пристанище е скочила 12 пъти. Наема на самия кораб е скочил 5 пъти. Сега всичките русофили в коментарите да се вдигнат дружно и да ходят да благодарят пред руското посолство за унищожения ни износ и да си повтарят мантрата за руските братушки които винаги им мислят доброто и ще дойдат да ги освобождават от умствения капацитет.

    Коментиран от #22

    09:03 21.10.2026

  • 21 Находка

    2 1 Отговор
    Аз съм дрон на трета страна - пише на останките от дрона

    09:04 21.10.2026

  • 22 провинциалист

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Бау":

    Все още не са приключили благодарностите заради забогатяването от еврозоната, в момента други благодарности не може.

    Коментиран от #24

    09:11 21.10.2026

  • 23 Сандо

    0 1 Отговор
    Още ли не са го намерили тоя руски дрон,докога ще се туткат?На третата сила ще и свърши търпението и ще удари нови два кораба този път в нашите териториални води.

    09:22 21.10.2026

  • 24 Бау

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "провинциалист":

    Я си напъни мозъка и се сети кое ти е виновно за високите цени - еврото дето е еднакво за всички но само при теб инфлията е 6,2% или войната на едно дребно злобно джудже дето иска да му се кланяш докато те дере още 60 години че първите 60 не те научиха на нищо. Ей богу докато не останете бедни като църковни мишки няма да ви уври мозъка. Естествения подбор ти трябва на теб.

    09:25 21.10.2026

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