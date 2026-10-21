Мая Манолова: Гражданите имат право да знаят защо цените в България са такива

Високите цени тревожат всички български граждани и те имат право да знаят защо цените в България са толкова високи. С присъствието ни тук - на министъра на земеделието, на директорите на БАБХ и НАП, искаме да покажем, както каза и министър Абровски, че държавата с цялата си представителна власт се заема с изсветляването на веригата на доставки от производител и вносител до краен потребител в търговските вериги. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова на съвместния брифинг днес в складова база на една от търговските вериги, където започнаха комплексните проверки.

Държавните органи се ангажират за това да има справедливост в ценообразуването, допълни Манолова и обясни, че чрез проверките ще се отговори и на въпроса защо веригите предпочитат да предлагат продукти, внасяни от други страни членки на ЕС или от трети страни, вместо от български производители.

На въпрос относно твърденията за надценките и печалбите на Сдружението за модерна търговия, Манолова ги определи като „смешни аргументи“, а личните нападки – като „израз на слаба позиция“. Те нямат аргументи защо българският потребител е подложен на по-унизително отношение, отколкото потребителите в другите европейски държави, каза още тя.

На брифинга бе съобщено, че съвместните проверки на НАП, БАБХ и КЗП са започнали тази сутрин в 9:00 ч. във всички централни складове на търговските вериги и ще продължат до петък, като няма да се ограничат само до тях, а от другата седмица продължават и по следващите нива с цел да се постигне изсветляване на цялата верига на доставки на хранителни продукти в България. В рамките на проверките КЗП ще следи за икономически необосновано поскъпване и нелоялни търговски практики, а останалите органи ще проверяват за факти и обстоятелства, съгласно съответните им законови правомощия.