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Мая Манолова: Гражданите имат право да знаят защо цените в България са такива

Мая Манолова: Гражданите имат право да знаят защо цените в България са такива

21 Октомври, 2026 15:46 356 4

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Държавните органи се ангажират за това да има справедливост в ценообразуването, допълни Манолова

Мая Манолова: Гражданите имат право да знаят защо цените в България са такива - 1
Снимка: КЗП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Високите цени тревожат всички български граждани и те имат право да знаят защо цените в България са толкова високи. С присъствието ни тук - на министъра на земеделието, на директорите на БАБХ и НАП, искаме да покажем, както каза и министър Абровски, че държавата с цялата си представителна власт се заема с изсветляването на веригата на доставки от производител и вносител до краен потребител в търговските вериги. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова на съвместния брифинг днес в складова база на една от търговските вериги, където започнаха комплексните проверки.

Държавните органи се ангажират за това да има справедливост в ценообразуването, допълни Манолова и обясни, че чрез проверките ще се отговори и на въпроса защо веригите предпочитат да предлагат продукти, внасяни от други страни членки на ЕС или от трети страни, вместо от български производители.

На въпрос относно твърденията за надценките и печалбите на Сдружението за модерна търговия, Манолова ги определи като „смешни аргументи“, а личните нападки – като „израз на слаба позиция“. Те нямат аргументи защо българският потребител е подложен на по-унизително отношение, отколкото потребителите в другите европейски държави, каза още тя.

На брифинга бе съобщено, че съвместните проверки на НАП, БАБХ и КЗП са започнали тази сутрин в 9:00 ч. във всички централни складове на търговските вериги и ще продължат до петък, като няма да се ограничат само до тях, а от другата седмица продължават и по следващите нива с цел да се постигне изсветляване на цялата верига на доставки на хранителни продукти в България. В рамките на проверките КЗП ще следи за икономически необосновано поскъпване и нелоялни търговски практики, а останалите органи ще проверяват за факти и обстоятелства, съгласно съответните им законови правомощия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буздуган

    4 0 Отговор
    Гражданите нямат права те са овце пасът където разреши властта после ги доят и стрижат..

    15:48 21.10.2026

  • 2 Перо

    3 0 Отговор
    Каква справедливост без закони, без солидни санкции и корупционни възможности пред регулаторите?

    15:53 21.10.2026

  • 3 ?????

    1 2 Отговор
    Уф.
    Мая Манолова да направи сравнение на цените на едни и същи стоки преди и след въвеждането на еврото и ако и стиска да прави изводи след тва.
    Що ли ми се струва че не и стиска.
    Ама нека си говори.
    Тя май за друго не става.

    15:54 21.10.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Вече не знам тъпи ли са или нагли?!!

    Какво значи справедлива цена?! Да ми покажат един учебник по икономика, в който фигурира подобен термин!

    Всяко предприятие има една единствена цел - ДА МАКСИМИЗИРА ПЕЧАЛБИТЕ (и да оптимизира разходите)! Ако можеш да сложиш 1000% надценка и да продадеш - честито! Ти си успял!

    Ако не ви харесва - ограничавате милиардите, които раздавате и народа като почне масово да няма пари ще спре да купува - спре ли да купува ще паднат и цените! Дефакто това е втория урок в икономиката!!!

    Глада и конкуренцията са единствените регулатори!
    Не глъмави администратори с десетки хиляди заплата, за които вечно има службичка!

    15:57 21.10.2026

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