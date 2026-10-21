Мая Манолова: Гражданите имат право да знаят защо цените в България са такива

Високите цени тревожат всички български граждани и те имат право да знаят защо цените в България са толкова високи. С присъствието ни тук - на министъра на земеделието, на директорите на БАБХ и НАП, искаме да покажем, както каза и министър Абровски, че държавата с цялата си представителна власт се заема с изсветляването на веригата на доставки от производител и вносител до краен потребител в търговските вериги. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова на съвместния брифинг днес в складова база на една от търговските вериги, където започнаха комплексните проверки.
Държавните органи се ангажират за това да има справедливост в ценообразуването, допълни Манолова и обясни, че чрез проверките ще се отговори и на въпроса защо веригите предпочитат да предлагат продукти, внасяни от други страни членки на ЕС или от трети страни, вместо от български производители.
На въпрос относно твърденията за надценките и печалбите на Сдружението за модерна търговия, Манолова ги определи като „смешни аргументи“, а личните нападки – като „израз на слаба позиция“. Те нямат аргументи защо българският потребител е подложен на по-унизително отношение, отколкото потребителите в другите европейски държави, каза още тя.
На брифинга бе съобщено, че съвместните проверки на НАП, БАБХ и КЗП са започнали тази сутрин в 9:00 ч. във всички централни складове на търговските вериги и ще продължат до петък, като няма да се ограничат само до тях, а от другата седмица продължават и по следващите нива с цел да се постигне изсветляване на цялата верига на доставки на хранителни продукти в България. В рамките на проверките КЗП ще следи за икономически необосновано поскъпване и нелоялни търговски практики, а останалите органи ще проверяват за факти и обстоятелства, съгласно съответните им законови правомощия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Буздуган
15:48 21.10.2026
2 Перо
15:53 21.10.2026
3 ?????
Мая Манолова да направи сравнение на цените на едни и същи стоки преди и след въвеждането на еврото и ако и стиска да прави изводи след тва.
Що ли ми се струва че не и стиска.
Ама нека си говори.
Тя май за друго не става.
15:54 21.10.2026
4 ДрайвингПлежър
Какво значи справедлива цена?! Да ми покажат един учебник по икономика, в който фигурира подобен термин!
Всяко предприятие има една единствена цел - ДА МАКСИМИЗИРА ПЕЧАЛБИТЕ (и да оптимизира разходите)! Ако можеш да сложиш 1000% надценка и да продадеш - честито! Ти си успял!
Ако не ви харесва - ограничавате милиардите, които раздавате и народа като почне масово да няма пари ще спре да купува - спре ли да купува ще паднат и цените! Дефакто това е втория урок в икономиката!!!
Глада и конкуренцията са единствените регулатори!
Не глъмави администратори с десетки хиляди заплата, за които вечно има службичка!
15:57 21.10.2026