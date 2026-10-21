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Държавният ни дълг остава сред най-ниските в ЕС

Държавният ни дълг остава сред най-ниските в ЕС

21 Октомври, 2026 16:08 583 19

  • държавен дълг-
  • българия-
  • евростат-
  • европейски съюз-
  • икономика

България е четвърта в Европейския съюз по най-ниско съотношение дълг към БВП с показател от 28,7%. Средното ниво за ЕС е 82,9%

Държавният ни дълг остава сред най-ниските в ЕС - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавният дълг на България е достигнал 28,7% от брутния вътрешен продукт в края на второто тримесечие на 2026 г. Така страната остава сред държавите с най-ниска задлъжнялост в Европейския съюз, показват данните на Евростат.

По-ниско съотношение дълг към БВП е отчетено само в Естония – 26,1%, Дания – 27,1%, и Люксембург – 28,2%. България заема четвърто място в общата класация на ЕС.

„В ЕС съотношението също се повиши от 82,5% на 82,9%“, посочва Евростат в съобщението си за правителствения дълг. В еврозоната средното ниво е още по-високо – 88,8% от БВП.

Увеличение спрямо началото на годината

Българският показател се е повишил с 0,1 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2026 г., когато е бил 28,6% от БВП. На годишна база увеличението е с 2,4 процентни пункта – от 26,3% през второто тримесечие на 2025 г.

В номинално изражение брутният държавен дълг на България възлиза на 35,396 млрд. евро в края на юни. Данните обхващат консолидирания брутен дълг на сектор „Държавно управление“ и са изчислени по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки.

Гърция и Италия са начело по задлъжнялост

Най-високо съотношение дълг към БВП в ЕС има Гърция – 140,8%. Следват Италия с 139,9%, Франция с 119,1%, Белгия с 110,2% и Испания с 101,4%.

Общият държавен дълг на страните от Европейския съюз е 15,951 трилиона евро в края на второто тримесечие. За еврозоната стойността е 14,438 трилиона евро.

Евростат уточнява, че данните за първото и второто тримесечие на 2026 г. са предварителни и могат да бъдат преразгледани при последващи актуализации на статистиката.

Източници: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    12 1 Отговор
    Заглавието е вярно, Ама какво от това..... Като гледам, че е вземаме заеми да плащаме пенсии бюджетни заплати ще ги настигнем..... Въобще скапана бг територия, държава от 37 години няма....

    Коментиран от #4

    16:11 21.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    В Еврозоната ще наваксаме

    16:13 21.10.2026

  • 3 Кина

    12 2 Отговор
    Държавата се ограбва от много години от чужди компании и концесии..! Само един глупав народ може да позволи измамници да окопират минералните извори на България да пълнят водата в шишета и да я продават по 2 , 3 евро 5 литра..!

    Коментиран от #15

    16:14 21.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Имаме 80 млрд валутен фонд в ЕЦБ а теглим заеми.Защо ?

    Коментиран от #7

    16:14 21.10.2026

  • 5 Факти

    3 3 Отговор
    Държавният ни дълг остава сред най-ниските в ЕССР

    Коментиран от #9

    16:19 21.10.2026

  • 6 Най бедните

    6 1 Отговор
    С най голяма корупция в администрацията.

    16:19 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    6 0 Отговор
    Въпроса е какви възможности има за изплащане, отлагане и заличаване!

    16:22 21.10.2026

  • 9 Че какъв бвп имаш ?

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Че и да се Мериш ?

    Коментиран от #10

    16:23 21.10.2026

  • 10 Къде Ти Е Буфера ?

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Че какъв бвп имаш ?":

    ------------- ?

    16:24 21.10.2026

  • 11 Ами сега

    3 1 Отговор
    Реван...ски не си опекъл ра...ботата.....няма опит,с 5 мандата ........в Кар...ло...во сме бетон.....

    16:25 21.10.2026

  • 12 86 милиарда лева резерв

    2 1 Отговор
    от тях, заради ойрото дадохме за управление на ЕЦБ 43 милиарда лева. 2 милиарда лв. злато на ЕЦБ.
    Около 3 милиарда за ЕСМ, НС гласува разсрочено 2026, между 12-15 млрд лева за спасяване на закъсали ойрочленки ЕСМ, решение на НС ПБ, ДПС, СДС, ДБ и ПП юни 2026.
    6 млрд. разходи по въвеждане ойро.
    Профукахме около 68 милиарда лева за въвеждане на ойро и около 30 милиарда върнати на банките, от падане 12% на един резерв банки.
    Всички подкрепили ойрото партии, трябва да напуснат НС.
    Всички, вклч. Радев, който 8 г. не инциира референдум и приехме ойрото с фалшифициран дефицит от ПП, ДБ, СДС ГЕРБ, ДПС и БКП.
    Референдумът на Дойран хваща прах.
    А идва зима ток, парно, топла вода сметки.

    Коментиран от #17

    16:28 21.10.2026

  • 13 ......-

    4 1 Отговор
    Дават ни артии ще връщаме злато след срива на измислена кредитна ситема с частичен резерв.

    16:31 21.10.2026

  • 14 Пита бай Самфо

    1 0 Отговор
    Е, като остава сред най-ниските, какво да разбираме от това заключение, че можем да теглим милиарди и сутрин и вечер, за да стигнем Франция, Италия, Испания... А, КОЙ ще ги връща с непосилните лихви? Това не казват.

    16:39 21.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    1 0 Отговор
    Абе вижте първо БВП на другите и тогава пишете за България.

    16:41 21.10.2026

  • 17 Прочетете го

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "86 милиарда лева резерв":

    Този анализатор изчерпа темата с един пост.

    16:44 21.10.2026

  • 18 Златото не е много, което подарихме

    1 0 Отговор
    Но резервът ни трябваше да е в Злато.
    Не случихме на шеф на БНБ, като Полша.
    Поляците директно им казаха на ЕЦБ, "приемем ли ойрото, няма да имаме собствена финансова политика. Искаме Полша да е с най-голям златен резерв в ЕС".
    Това са политици и БАНКЕРИ, а не нашите, които с фалшифициран дефицит, без Референдум, с куп нарушения на Вътрешни Законодателства ни качиха на Титаник и чудовищна Пропаганда..
    И то след примерите с Хърватия и Гърция.
    Изходът, да бягаме в нормални държави без Ойро, с качествени храни, евтина енергия и здравеопазване, да им останат емигрантите да им работят.
    Последно Швейцария гласува за "Правото на Кеш".
    Много калпави и безродни правителства в Исторически Важни моменти: като ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, БКП и ДПС.
    Гледам че и ПБ почнаха с увеличаване на преки и косвени данъци, акцизи, данъци жилища, патентни, Здравни, цени ток, парно, студени и топли води.
    От храна можеш да се откажеш, но от ток, вода, парно и лекарства, не можеш.
    Мобилните и те са се разпищовили, под 2 г. Договор нямат.
    А мобилните вече са необходимост, а не удоволствие в Дигитални технологии.
    На бюджетниците мобилните са безплатни, осигуровките нямат, само реват за заплати.

    16:49 21.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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