Държавният ни дълг остава сред най-ниските в ЕС

Държавният дълг на България е достигнал 28,7% от брутния вътрешен продукт в края на второто тримесечие на 2026 г. Така страната остава сред държавите с най-ниска задлъжнялост в Европейския съюз, показват данните на Евростат.

По-ниско съотношение дълг към БВП е отчетено само в Естония – 26,1%, Дания – 27,1%, и Люксембург – 28,2%. България заема четвърто място в общата класация на ЕС.

„В ЕС съотношението също се повиши от 82,5% на 82,9%“, посочва Евростат в съобщението си за правителствения дълг. В еврозоната средното ниво е още по-високо – 88,8% от БВП.

Увеличение спрямо началото на годината

Българският показател се е повишил с 0,1 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2026 г., когато е бил 28,6% от БВП. На годишна база увеличението е с 2,4 процентни пункта – от 26,3% през второто тримесечие на 2025 г.

В номинално изражение брутният държавен дълг на България възлиза на 35,396 млрд. евро в края на юни. Данните обхващат консолидирания брутен дълг на сектор „Държавно управление“ и са изчислени по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки.

Гърция и Италия са начело по задлъжнялост

Най-високо съотношение дълг към БВП в ЕС има Гърция – 140,8%. Следват Италия с 139,9%, Франция с 119,1%, Белгия с 110,2% и Испания с 101,4%.

Общият държавен дълг на страните от Европейския съюз е 15,951 трилиона евро в края на второто тримесечие. За еврозоната стойността е 14,438 трилиона евро.

Евростат уточнява, че данните за първото и второто тримесечие на 2026 г. са предварителни и могат да бъдат преразгледани при последващи актуализации на статистиката.

Източници: bnrnews.bg