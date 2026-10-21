Държавният ни дълг остава сред най-ниските в ЕС

Държавният дълг на България е достигнал 28,7% от брутния вътрешен продукт в края на второто тримесечие на 2026 г. Така страната остава сред държавите с най-ниска задлъжнялост в Европейския съюз, показват данните на Евростат.
По-ниско съотношение дълг към БВП е отчетено само в Естония – 26,1%, Дания – 27,1%, и Люксембург – 28,2%. България заема четвърто място в общата класация на ЕС.
„В ЕС съотношението също се повиши от 82,5% на 82,9%“, посочва Евростат в съобщението си за правителствения дълг. В еврозоната средното ниво е още по-високо – 88,8% от БВП.
Увеличение спрямо началото на годината
Българският показател се е повишил с 0,1 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2026 г., когато е бил 28,6% от БВП. На годишна база увеличението е с 2,4 процентни пункта – от 26,3% през второто тримесечие на 2025 г.
В номинално изражение брутният държавен дълг на България възлиза на 35,396 млрд. евро в края на юни. Данните обхващат консолидирания брутен дълг на сектор „Държавно управление“ и са изчислени по методологията на Европейската система от национални и регионални сметки.
Гърция и Италия са начело по задлъжнялост
Най-високо съотношение дълг към БВП в ЕС има Гърция – 140,8%. Следват Италия с 139,9%, Франция с 119,1%, Белгия с 110,2% и Испания с 101,4%.
Общият държавен дълг на страните от Европейския съюз е 15,951 трилиона евро в края на второто тримесечие. За еврозоната стойността е 14,438 трилиона евро.
Евростат уточнява, че данните за първото и второто тримесечие на 2026 г. са предварителни и могат да бъдат преразгледани при последващи актуализации на статистиката.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #4
16:11 21.10.2026
2 Последния Софиянец
16:13 21.10.2026
3 Кина
Коментиран от #15
16:14 21.10.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Европеец":Имаме 80 млрд валутен фонд в ЕЦБ а теглим заеми.Защо ?
Коментиран от #7
16:14 21.10.2026
5 Факти
Коментиран от #9
16:19 21.10.2026
6 Най бедните
16:19 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дзак
16:22 21.10.2026
9 Че какъв бвп имаш ?
До коментар #5 от "Факти":Че и да се Мериш ?
Коментиран от #10
16:23 21.10.2026
10 Къде Ти Е Буфера ?
До коментар #9 от "Че какъв бвп имаш ?":------------- ?
16:24 21.10.2026
11 Ами сега
16:25 21.10.2026
12 86 милиарда лева резерв
Около 3 милиарда за ЕСМ, НС гласува разсрочено 2026, между 12-15 млрд лева за спасяване на закъсали ойрочленки ЕСМ, решение на НС ПБ, ДПС, СДС, ДБ и ПП юни 2026.
6 млрд. разходи по въвеждане ойро.
Профукахме около 68 милиарда лева за въвеждане на ойро и около 30 милиарда върнати на банките, от падане 12% на един резерв банки.
Всички подкрепили ойрото партии, трябва да напуснат НС.
Всички, вклч. Радев, който 8 г. не инциира референдум и приехме ойрото с фалшифициран дефицит от ПП, ДБ, СДС ГЕРБ, ДПС и БКП.
Референдумът на Дойран хваща прах.
А идва зима ток, парно, топла вода сметки.
Коментиран от #17
16:28 21.10.2026
13 ......-
16:31 21.10.2026
14 Пита бай Самфо
16:39 21.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гост
16:41 21.10.2026
17 Прочетете го
До коментар #12 от "86 милиарда лева резерв":Този анализатор изчерпа темата с един пост.
16:44 21.10.2026
18 Златото не е много, което подарихме
Не случихме на шеф на БНБ, като Полша.
Поляците директно им казаха на ЕЦБ, "приемем ли ойрото, няма да имаме собствена финансова политика. Искаме Полша да е с най-голям златен резерв в ЕС".
Това са политици и БАНКЕРИ, а не нашите, които с фалшифициран дефицит, без Референдум, с куп нарушения на Вътрешни Законодателства ни качиха на Титаник и чудовищна Пропаганда..
И то след примерите с Хърватия и Гърция.
Изходът, да бягаме в нормални държави без Ойро, с качествени храни, евтина енергия и здравеопазване, да им останат емигрантите да им работят.
Последно Швейцария гласува за "Правото на Кеш".
Много калпави и безродни правителства в Исторически Важни моменти: като ГЕРБ, СДС, ПП, ДБ, БКП и ДПС.
Гледам че и ПБ почнаха с увеличаване на преки и косвени данъци, акцизи, данъци жилища, патентни, Здравни, цени ток, парно, студени и топли води.
От храна можеш да се откажеш, но от ток, вода, парно и лекарства, не можеш.
Мобилните и те са се разпищовили, под 2 г. Договор нямат.
А мобилните вече са необходимост, а не удоволствие в Дигитални технологии.
На бюджетниците мобилните са безплатни, осигуровките нямат, само реват за заплати.
16:49 21.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.