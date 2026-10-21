Петър Волгин: Мачът се играе 90 минути, хората ще решат изборите, а не социолозите

Петър Волгин призова хората да излязат да гласуват като подчерта, че никоя социологическа агенция не знае какъв би бил резултатът на изборите.

Той каза, че българската политическа история, както и тази на много държави, показва, че понякога крайният резултат се оформя буквално в последните два-три дни на кампанията. Волгин обърна внимание и на 15-20 % от анкетираните, които все още не знаят кого ще изберат, така че техният избор би могъл да промени резултата, който не бива да се представя като предрешен, защото не е.

“Така че както на футболен език се казва – мачът се играе 90 минути, просто до последната секунда”, каза с усмивка Петър Волгин.

Той заяви, че хората се притесняват за сигурността си и това също ще повлияе на вота. Коментира и войната, като каза, че тя ще спре тогава, когато няма основание да продължава и няма ресурс, който да я захранва и заяви категорично, че ако хората гласуват за него и Костадин Костадинов, могат да бъдат сигурни, че България по никакъв начин няма да бъде включена в тази война.

“Разбира се, тази война, която върви в Украйна, тя е само един от елементите на тази сигурност, защото както показаха и данните, най-голямото притеснение на хората представляват повишаващите се цени, а това също е част от сигурността. Вие не може да се чувствате сигурни, ако всеки път, когато влезете в магазина, виждате, че стоките са с все по-високи и по-високи цени. Това е едно. Другото – сигурността за работното място, сигурността за доходите ви. И като прибавите и притесненията от това, че България може да бъде въвлечена във войната, всичко това оказва огромно влияние върху намерението на хората да гласуват”, добави още Петър Волгин.

Волгин се разграничи от говоренето на всички останали участници в предизборната надпревара, тъй като при тях има разминаване между думи и дела.

“Те го казват, но техните действия показват друго. Защото ето аз, присъствайки и работейки в Европейския парламент, виждам много хора там, включително и колеги български евродепутати, които са много войнствено настроени. И казват, не, не, трябва там агресорът да бъде наказан, трябва ние всичко тук да направим…”, добави още кандидатът за вицепрезидент на “Възраждане”.

По думите му българският президент няма толкова много правомощия на хартия, но в същото време той има голяма символна власт.

„Когато направи едно обръщение към нацията или зададе някаква тема, това има огромна чуваемост. Това страшно много влияе на хората“, на мнение е кандидатът за вицепрезидент на „Възраждане“. Когато български президент е срещу нещо и когато твърдо застане на позицията на мира, тогава много хора ще го последват и на управляващите ще им е много трудно да вървят срещу народната воля“, каза още кандидатът за вицепрезидент на “Възраждане” - Петър Волгин.

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