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Стотици се събраха пред РУ-Кърджали след отвеждането на кмета
  Тема: Избори

Стотици се събраха пред РУ-Кърджали след отвеждането на кмета

22 Октомври, 2026 13:47 604 10

  • ерол мюмюн-
  • кърджали-
  • одмвр-кърджали-
  • айтен сабри-
  • дпс

Ерол Мюмюн е дал обяснения по преписка, а от ОДМВР уточниха, че не е задържан. Айтен Сабри определи случилото се като „всяване на страх“ и „репресии“

Стотици се събраха пред РУ-Кърджали след отвеждането на кмета - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Стотици граждани се събраха пред Районното управление на полицията в Кърджали след отвеждането на кмета Ерол Мюмюн от сградата на общинската администрация. Мюмюн е бил отведен за снемане на обяснения по преписка, но не е задържан, уточниха от ОДМВР-Кърджали.

От полицията посочват, че причината за отвеждането е дълго неявяване. Докато е давал обяснения, за кмета е било въведено временно ограничение на правото на придвижване. Към момента няма потвърдена информация да му е повдигнато обвинение.

Пред Районното управление са се събрали общински служители, граждани и представители на ДПС. Сред тях е била и заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.

„Това е всяване на страх сред хората. Не може обаче в XXI век с подобни репресии да се управлява държава. Държавата не е само власт, държавата е и отговорност“, заявява Сабри.

По информация на 24rodopi.com Сабри е казала още, че кметът е бил отведен от кабинета си и че е извършено претърсване в дома му. Тези твърдения не са потвърдени в съобщението на ОДМВР-Кърджали, цитирано от други медии.

Случаят се развива пет месеца след предишното отвеждане на Ерол Мюмюн за разпит в полицията. И тогава пред сградата на местната дирекция на МВР се събраха негови поддръжници.

Към момента са потвърдени отвеждането на кмета и снемането на обяснения по преписка. Не са съобщени официални данни за конкретното съдържание на преписката, за извършено престъпление или за предприемане на последваща мярка спрямо Мюмюн.

Източници: rodopi24.blogspot.com, dnes.bg, bta.bg


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    13 1 Отговор
    На турски ли се говореше там или да?

    13:48 22.10.2026

  • 2 Зевс

    14 2 Отговор
    Чак пък стотици не виждам, само колкото Шиши е заплашил да им спре далаверата са там.

    13:50 22.10.2026

  • 3 Кина

    7 0 Отговор
    За коледа ще заколя прасето което направи цигарите непоносимо скъпи без причина..

    13:51 22.10.2026

  • 4 Сатана Z

    10 1 Отговор
    А кога ще отведат Украинците ,които газят законите в България.Тук не е Украйна и Румен трябва да се задейства докато не е станало късно

    13:51 22.10.2026

  • 5 НОВО НАЧАЛО

    8 0 Отговор
    ДНЕС КМЕТА И ЗАМЕСТНИКА , УТРЕ И НАЧАЛНИКА ДАЙ БОЖЕ.ДА ОТИВАТ НА ТОПЛО , ЧЕ ИДВА ЗИМА

    13:52 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    3 1 Отговор
    Бате Румен треска Шиши с 200! Бокича се е самосезирал и вече даде президента! Другото е дроб сърма за стадото...

    13:55 22.10.2026

  • 8 Що е наке все е...

    1 2 Отговор
    Фатмака се отблагодарява на Доганя ..

    14:03 22.10.2026

  • 9 Браво

    3 0 Отговор
    да започват и герб - кметове,че плачеха за пари за пръскане срещу комари,а не пръскаха правиха си огнен Дунав и дупките по улиците не запълниха 2 год.но ги очертаха да ги прибират

    14:10 22.10.2026

  • 10 Препоръка

    0 0 Отговор
    Чемодан, втобус, Турикя.

    14:24 22.10.2026

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