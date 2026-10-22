Стотици се събраха пред РУ-Кърджали след отвеждането на кмета

Стотици граждани се събраха пред Районното управление на полицията в Кърджали след отвеждането на кмета Ерол Мюмюн от сградата на общинската администрация. Мюмюн е бил отведен за снемане на обяснения по преписка, но не е задържан, уточниха от ОДМВР-Кърджали.

От полицията посочват, че причината за отвеждането е дълго неявяване. Докато е давал обяснения, за кмета е било въведено временно ограничение на правото на придвижване. Към момента няма потвърдена информация да му е повдигнато обвинение.

Пред Районното управление са се събрали общински служители, граждани и представители на ДПС. Сред тях е била и заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.

„Това е всяване на страх сред хората. Не може обаче в XXI век с подобни репресии да се управлява държава. Държавата не е само власт, държавата е и отговорност“, заявява Сабри.

По информация на 24rodopi.com Сабри е казала още, че кметът е бил отведен от кабинета си и че е извършено претърсване в дома му. Тези твърдения не са потвърдени в съобщението на ОДМВР-Кърджали, цитирано от други медии.

Случаят се развива пет месеца след предишното отвеждане на Ерол Мюмюн за разпит в полицията. И тогава пред сградата на местната дирекция на МВР се събраха негови поддръжници.

Към момента са потвърдени отвеждането на кмета и снемането на обяснения по преписка. Не са съобщени официални данни за конкретното съдържание на преписката, за извършено престъпление или за предприемане на последваща мярка спрямо Мюмюн.

Източници: rodopi24.blogspot.com, dnes.bg, bta.bg