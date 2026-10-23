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Ген. Николай Русев: ВВС са в постоянна готовност
  Тема: Украйна

Ген. Николай Русев: ВВС са в постоянна готовност

23 Октомври, 2026 09:32 338 8

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Засиленото въздушно наблюдение над Черно море продължава заради атаките срещу търговски кораби. България разполага и допълнителни безпилотни системи

Ген. Николай Русев: ВВС са в постоянна готовност - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Военновъздушните сили продължават да изпълняват без прекъсване задачите по охрана на въздушното пространство на България, заяви командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев. По думите му при необходимост изтребителите са готови да излетят и да действат.

„Дали има ескалация или не в Черно море, за нас няма разлика. Ние винаги сме готови да действаме“, каза Русев пред медиите на 16 октомври. Тогава той посочи, че българските пилоти събират информация от въздуха, а F-16 се използват пълноценно за разузнавателни задачи.

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Засилено наблюдение над Черно море

На фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море е увеличена активността на патрулните и разузнавателните полети. Американски самолет P-8A „Посейдон“ извършва облитания над Южното Черноморие, а Министерството на отбраната съобщи, че през следващите дни във въздуха ще има и по-интензивно присъствие на българските Военновъздушни сили.

„Във връзка с обстановката вече се извършват облитания за патрул и за следене на цялата ситуация. Те ще бъдат малко по-интензивни“, заявиха от военното ведомство. Оттам уточниха, че мерките са част от нормалните процедури за ограничаване на риска от нови инциденти.

Американският самолет ще остане в района без предварително определен краен срок, докато е необходимо засиленото военно наблюдение. Основната му задача е да събира разузнавателна информация, а не да поразява цели.

Дронове и съюзническа подкрепа

България използва два военни дрона за наблюдение на териториалните си води. Единият е на Съвместното командване на специалните операции, а другият е на Сухопътните войски. Очаква се да бъде разгърната и трета система с по-големи възможности.

В страната вече работят и два съюзнически екипа, които предоставят допълнителна информация и експертна помощ. Засиленото наблюдение е свързано с атаките срещу търговски кораби, сред които „Челси 3“, изтеглен до пристанището в Бургас. Разследването на инцидентите се ръководи от Военната прокуратура с участието на Военна полиция.

Русев посочи, че противодействието на безпилотни летателни апарати от различни класове не може да бъде решено само с изтребителна авиация. По думите му е необходима многослойна система, в която да участват различни видове въоръжени сили.

МиГ-29 остават в преходния период

Докато F-16 бъдат напълно окомплектовани и поемат бойното дежурство, основната тежест по охраната на въздушното пространство остава за МиГ-29. Русев заяви, че самолетите ще летят до замяната им с втора ескадрила изтребители или до изчерпване на ресурса им, очаквано през 2030 г.

Източници: bta.bg, faragency.bg, newspoint.bg


Варна / България
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