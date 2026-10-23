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Учение в Чешнегирово тества защита от дронове

Учение в Чешнегирово тества защита от дронове

23 Октомври, 2026 09:51 476 5

  • дронове-
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  • отбрана

В „BOLD ADRA 26“ участват специални сили от над 15 държави и компании от отбранителната индустрия. Отработват се откриване, проследяване и поразяване на цели

Учение в Чешнегирово тества защита от дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Специални сили от над 15 държави участват в многонационалното експериментално учение OPEX „BOLD ADRA 26“ на летище „Чешнегирово“ край Пловдив. В рамките на тренировката се отработват действия срещу безпилотни системи, откриване на цели, обмен на данни и поразяване на цели.

Учението е организирано от Съюзното командване на силите за специални операции на НАТО, а домакин е Съвместното командване на специалните операции на Българската армия. В него участват и компании от отбранителната индустрия.

Акцент върху безпилотните заплахи

Тренировъчните задачи се изпълняват от 19 до 23 октомври. Според Министерството на отбраната участниците работят по „противодействие на безпилотни системи, откриване, предаване на данни в единната оперативна картина на бойното поле и поразяване на цели“.

Форматът е експериментален и включва едновременно военнослужещи от специалните сили и представители на отбранителната индустрия. Публично не са посочени конкретните държави, които участват, нито са обявени резултати от изпълнените задачи.

Демонстрация пред висши представители

На летището е предвидена демонстрация на способности пред министъра на отбраната Димитър Стоянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Проявата е обявена и като медиен ден на учението.

Към момента няма публична информация за конкретни системи, използвани по време на демонстрацията, или за окончателна оценка на представянето на участниците.

Източници: plovdiv24.bg, marica.bg, armymedia.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    И кво...?! Колко квадрата с мрежа ще заградят украинците...?!
    Пак ли побеждаваме Русия...?!
    Или......... обикновена шизофрения...

    Коментиран от #2, #3, #4, #5

    09:55 23.10.2026

  • 2 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    С какво ще ги сваляме дроновете,знае ли някой?

    10:26 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Селендурко

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    През 20220 година Русия контролираше 21.5% украинска територия ,а на петата година едва 19.8%.За 5 години Русия не е превзела нито един областен център в Украйна!

    10:53 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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