Учение в Чешнегирово тества защита от дронове

Специални сили от над 15 държави участват в многонационалното експериментално учение OPEX „BOLD ADRA 26“ на летище „Чешнегирово“ край Пловдив. В рамките на тренировката се отработват действия срещу безпилотни системи, откриване на цели, обмен на данни и поразяване на цели.

Учението е организирано от Съюзното командване на силите за специални операции на НАТО, а домакин е Съвместното командване на специалните операции на Българската армия. В него участват и компании от отбранителната индустрия.

Акцент върху безпилотните заплахи

Тренировъчните задачи се изпълняват от 19 до 23 октомври. Според Министерството на отбраната участниците работят по „противодействие на безпилотни системи, откриване, предаване на данни в единната оперативна картина на бойното поле и поразяване на цели“.

Форматът е експериментален и включва едновременно военнослужещи от специалните сили и представители на отбранителната индустрия. Публично не са посочени конкретните държави, които участват, нито са обявени резултати от изпълнените задачи.

Демонстрация пред висши представители

На летището е предвидена демонстрация на способности пред министъра на отбраната Димитър Стоянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Проявата е обявена и като медиен ден на учението.

Към момента няма публична информация за конкретни системи, използвани по време на демонстрацията, или за окончателна оценка на представянето на участниците.

Източници: plovdiv24.bg, marica.bg, armymedia.bg