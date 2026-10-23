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Стоянов: Мобилизирахме ресурса на армията за Черноморието
  Тема: Украйна

Стоянов: Мобилизирахме ресурса на армията за Черноморието

23 Октомври, 2026 13:50 488 18

  • димитър стоянов-
  • черно море-
  • дронове-
  • българска армия-
  • нато

Засилват се въздушното наблюдение и патрулите в териториалните води. България очаква и допълнителни способности от НАТО

Стоянов: Мобилизирахме ресурса на армията за Черноморието - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България е мобилизирала наличния ресурс на армията за наблюдение и защита на Черноморието. Ще бъде активирана по-често и българската авиация, като действията ще са насочени към териториалните води и прилежащото въздушно пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

„Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие и ще работим в териториални води“, каза Стоянов пред журналисти. Той уточни, че засиленото наблюдение не трябва да притеснява гражданите.

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Две български безпилотни системи вече наблюдават Черно море, а се подготвя разполагането на трета. Първите полети с една от системите са извършени на 20 октомври. В операциите участва и разузнавателният самолет „Посейдон“, който изпълнява мисии над морето, а информацията от него се предоставя на НАТО.

Паралелно с националните мерки България очаква допълнителна подкрепа от съюзниците. С две писма – изпратени в края на август и на 13 октомври – страната е поискала въздушно наблюдение, въздушно патрулиране и зенитно-ракетни комплекси според възможностите на партньорите. Към 18 октомври все още не беше уточнено кои държави и какви конкретни способности ще предоставят.

Разследването на атаката срещу „Челси 3“ продължава

Мерките са предприети след поредица от инциденти с дронове и атаки срещу търговски кораби в Черно море. При един от случаите кораб потъна, а „Челси 3“ беше изтеглен до пристанището в Бургас.

По случая с „Челси 3“ Военната прокуратура води досъдебно производство. Според Стоянов на кораба се извършва оглед и се търсят останки от безпилотни летателни апарати. Откритите фрагменти предстои да бъдат идентифицирани, за да се установи дали са от кораб, дрон или друг обект.

Министърът заяви, че България няма да предприема мобилизация и няма да изпраща свои войски извън територията на страната. По думите му реакция срещу конкретна заплаха може да бъде предприета в териториалните води на България.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 0 Отговор
    Пояси и спасителни жилетки.

    Коментиран от #7

    13:51 23.10.2026

  • 2 Чичак

    8 1 Отговор
    Нали нямаше страшно, сега? Излезте от под дивана. Смелост малко, генерали сте уж. Превърнахте ни в площадката за стрелба на плююмкин

    13:57 23.10.2026

  • 3 Онбашията

    8 1 Отговор
    Предател, искаш да застрашиш операциите на братска Русия!!!

    13:59 23.10.2026

  • 4 Стефко

    6 1 Отговор
    Радев е прав, когато каза, че в настоящия момент управлението на държавата не трябва да е от аматьори. Но все по-вече личи, че те са точно такива.

    Коментиран от #6

    14:06 23.10.2026

  • 5 Кво се офлянквате още?

    1 1 Отговор
    Вън!
    При Альошата в Пловдив,че все е паднал

    14:14 23.10.2026

  • 6 Шегичка

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Стефко":

    Като им гледаш професионалистите се питаш , а какви ли са им аматьорите ?

    14:15 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 оня с коня

    2 1 Отговор
    Тая Радева марионетка ще замазва очите на българското общество че Армията ще върши нещо в морето.НЕ охрана на Териториялната ни Акватория простираща се на някакви мижави 12 мили от Брега трябва да се охранява,а ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМ. ЗОНА на Държавата ни която е на 200 мили от брега ни защото точно там случващата се Руска агресия Увеличава драстично Морските застраховки и изобщо цялата ни Междунар. търговия,пряко удряща по Джоба на бълтарина!Между другото КОГА Русия ще допусне Натовски Атаки в Иконом си Зона?!

    14:16 23.10.2026

  • 9 Това поне е добре че е обещал че

    1 0 Отговор
    България няма да предприема мобилизация и няма да изпраща свои войски извън територията на страната.... Че всички знаем в Ирак какво ни се случи ..

    14:16 23.10.2026

  • 10 Айде, хващайте се

    2 0 Отговор
    с ратко паратко и изчезвайте!

    14:19 23.10.2026

  • 11 Не съм съгласен ама хич

    0 0 Отговор
    Трябва да изпратим свои войски извън територията на страната. Милано и Париж с партнъорите да окупираме и окупационен корпус и губернатор даже там да имаме !

    14:19 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Къв ресурс бе Яо.

    2 0 Отговор
    Тя нашата армия по един батальон артелчици, бакари и теляци. Смях.

    14:22 23.10.2026

  • 14 Жеро

    1 0 Отговор
    Няма нищо страшно! Мобилизирахме само
    пенсионерите в МО! Близо 8 000 хиляди са!
    Това е само за събота и неделя! Русия няма да ни атакува по време на изборите!
    Почивайте и гласувайте родни българи!

    14:23 23.10.2026

  • 15 Цеко

    1 0 Отговор
    Само се питам, кой ли ще думне първи Бургас? Язък за момата, изгоре фестивала!

    14:25 23.10.2026

  • 16 Мицкоски

    0 1 Отговор
    А бухахахахах ква армия имате вие бе смешници,имате само 3 милиона циганина и 2 милиона турци в жалката ви мизерна циганизирана държавица

    14:27 23.10.2026

  • 17 Нато вън! Слава на РУСИЯ!

    1 0 Отговор
    Русофобскифакти не трийте истината, а тя е : Нато ни унищожи армията, а ес икономиката!

    14:31 23.10.2026

  • 18 Троян

    0 0 Отговор
    Всеки един фатмак. Да бъде мобилизиран и да се създаде поделение подобно на щрафбат. Командир да бъде главния фатмак. Ще се избият помежду си.

    14:32 23.10.2026

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