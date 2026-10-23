Стоянов: Мобилизирахме ресурса на армията за Черноморието

България е мобилизирала наличния ресурс на армията за наблюдение и защита на Черноморието. Ще бъде активирана по-често и българската авиация, като действията ще са насочени към териториалните води и прилежащото въздушно пространство, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.

„Ще има много повече активиране на българската авиация по Черноморското крайбрежие и ще работим в териториални води“, каза Стоянов пред журналисти. Той уточни, че засиленото наблюдение не трябва да притеснява гражданите.

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Две български безпилотни системи вече наблюдават Черно море, а се подготвя разполагането на трета. Първите полети с една от системите са извършени на 20 октомври. В операциите участва и разузнавателният самолет „Посейдон“, който изпълнява мисии над морето, а информацията от него се предоставя на НАТО.

Паралелно с националните мерки България очаква допълнителна подкрепа от съюзниците. С две писма – изпратени в края на август и на 13 октомври – страната е поискала въздушно наблюдение, въздушно патрулиране и зенитно-ракетни комплекси според възможностите на партньорите. Към 18 октомври все още не беше уточнено кои държави и какви конкретни способности ще предоставят.

Разследването на атаката срещу „Челси 3“ продължава

Мерките са предприети след поредица от инциденти с дронове и атаки срещу търговски кораби в Черно море. При един от случаите кораб потъна, а „Челси 3“ беше изтеглен до пристанището в Бургас.

По случая с „Челси 3“ Военната прокуратура води досъдебно производство. Според Стоянов на кораба се извършва оглед и се търсят останки от безпилотни летателни апарати. Откритите фрагменти предстои да бъдат идентифицирани, за да се установи дали са от кораб, дрон или друг обект.

Министърът заяви, че България няма да предприема мобилизация и няма да изпраща свои войски извън територията на страната. По думите му реакция срещу конкретна заплаха може да бъде предприета в териториалните води на България.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg