Васил Терзиев: Искам Терминал 3 да бъде място на връщане за хората, които виждат бъдещето си в София и България

„Искам Терминал 3 да бъде място на връщане. Хората да избират София и България с увереността, че тук намират възможности да работят, да развиват идеите си и да градят добър живот.“ Това каза кметът Васил Терзиев по време на старта на строителните дейности за подготовката за изграждане на новия терминал на летище „Васил Левски“ – София – Терминал 3.
„СОФ Кънект“, операторът на летище „Васил Левски“ – София, и „Главболгарстрой – Инфраструктурно строителство“ започнаха подготвителни строителни дейности, свързани с изграждането на Терминал 3. Те включват изграждане на нов транспортен център, реконструкция на пространството пред Терминал 2 и преместване на съществуващата подземна инфраструктура – ключови елементи от подготовката за бъдещия терминал. Общата инвестиция на „СОФ Кънект“ в тези дейности надхвърля 7 млн. евро и е част от дългосрочната програма за развитие и инвестиции на летището.
Специални гости на събитието бяха Тервел и Малена Замфирови – посланици на проекта за Терминал 3. В рамките на събитието Тервел Замфиров влезе в ролята на оператор на строителна техника, като пое управлението на един от багерите, участващи в земните работи на строителната площадка.
Един от основните компоненти на проекта е изграждането на нов автобусен транспортен център, който ще подобри организацията на транспортното обслужване и придвижването на пътниците в района на Терминал 2. Проектът предвижда обособена автобусна зона с 14 места за паркиране и оптимизирана схема за организация на движението в района.
Преустройство на пространството пред Терминал 2
Вторият компонент включва реконструкция на пространството пред терминала с цел подобряване на прилежащата градска среда, достъпността и организацията на движението. Предвиждат се изграждане на рампа за хора, използващи инвалидни колички, и преместване на таксиметровата стоянка непосредствено пред Терминал 2.
Новата организация ще осигури непрекъснато движение на таксиметровите автомобили през целия период на строителството на Терминал 3, като същевременно ще подобри обслужването на пристигащите и заминаващите пътници.
Нова подземна инфраструктура за Терминал 2 и бъдещия Терминал 3
Ще започне преместване на съществуващата инфраструктура, обслужваща Терминал 2 и кулата за обслужване на въздушното движение, както и изграждане на нови подземни инженерни мрежи.
„Изграждането на подземната инфраструктура преди началото на строителството на нов терминал е утвърдена международна практика при развитието на съвременните летища. Този подход ни позволява предварително да подготвим необходимите инженерни мрежи и системи, за да гарантираме, че Терминал 3 ще бъде изграден върху надеждна инфраструктурна основа. Същевременно обновяваме пространството около Терминал 2, за да подобрим организацията на движението и обслужването на пътниците по време на предстоящите строителни дейности“, заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на „СОФ Кънект“.
„За „Главболгарстрой“ днешният ден бележи повече от началото на поредния строителен проект. Този старт е още една значима стъпка в партньорството, което изграждаме със „СОФ Кънект“ от няколко години“, заяви Емил Ангелов, главен изпълнителен директор и заместник-председател на Съвета на директорите на „Главболгарстрой Холдинг“.
През ноември 2024 г. бяха открити два нови паркинга с общ капацитет от 1045 паркоместа. През февруари 2026 г. е обновен многоетажен покрит паркинг на Терминал 2 след инвестиция от 16,6 млн. евро, реализирана в партньорство с „ГБС – Инфраструктурно строителство“.
Очаква се дейностите по транспортния център и преустройството на пространството пред Терминал 2 да приключат до края на март 2027 г. Изграждането на новата подземна инфраструктура ще започне в края на октомври и също се очаква да завърши през март следващата година. С тези инвестиции се поставя началото на инфраструктурната подготовка за Терминал 3 - важна стъпка в дългосрочното развитие на летище „Васил Левски“ – София.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 САНДОКАН
15:57 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последен ден за изяви
15:57 23.10.2026
5 Това е добре
15:58 23.10.2026
6 1489
16:03 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Гост
16:07 23.10.2026
9 Кучето на Мими 🐕
16:09 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 не съм оптимист
16:11 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гражданин
16:14 23.10.2026
14 Славка
16:19 23.10.2026
15 Тик-Ток
16:31 23.10.2026
16 Я ГО ВИЖ ТИ!!!
16:35 23.10.2026
17 Идиот
16:35 23.10.2026
18 Дервишоглу
16:42 23.10.2026
19 Големи са умници!
16:45 23.10.2026
20 Ивей
Коментиран от #27
16:49 23.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А50
17:08 23.10.2026
25 И Теб Ли ?
Шизофренията !
При сегащното Положение !
Всеки Би Искал Да Мие Чинии !
На Запад !
17:20 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Май Ще им Трябва !
До коментар #20 от "Ивей":Втори !
Терминал 2 !
17:22 23.10.2026
28 ДА БЕ КОИ НЕНОРМАЛНИК ЩЕ СЕ ВЪРНЕ
Много рядко ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЯ от България да напусне България да иде да работи в чужбина или да живее за постоянно там .
17:24 23.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Студопор
17:27 23.10.2026