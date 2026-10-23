Васил Терзиев: Искам Терминал 3 да бъде място на връщане за хората, които виждат бъдещето си в София и България

„Искам Терминал 3 да бъде място на връщане. Хората да избират София и България с увереността, че тук намират възможности да работят, да развиват идеите си и да градят добър живот.“ Това каза кметът Васил Терзиев по време на старта на строителните дейности за подготовката за изграждане на новия терминал на летище „Васил Левски“ – София – Терминал 3.

„СОФ Кънект“, операторът на летище „Васил Левски“ – София, и „Главболгарстрой – Инфраструктурно строителство“ започнаха подготвителни строителни дейности, свързани с изграждането на Терминал 3. Те включват изграждане на нов транспортен център, реконструкция на пространството пред Терминал 2 и преместване на съществуващата подземна инфраструктура – ключови елементи от подготовката за бъдещия терминал. Общата инвестиция на „СОФ Кънект“ в тези дейности надхвърля 7 млн. евро и е част от дългосрочната програма за развитие и инвестиции на летището.

Специални гости на събитието бяха Тервел и Малена Замфирови – посланици на проекта за Терминал 3. В рамките на събитието Тервел Замфиров влезе в ролята на оператор на строителна техника, като пое управлението на един от багерите, участващи в земните работи на строителната площадка.

Един от основните компоненти на проекта е изграждането на нов автобусен транспортен център, който ще подобри организацията на транспортното обслужване и придвижването на пътниците в района на Терминал 2. Проектът предвижда обособена автобусна зона с 14 места за паркиране и оптимизирана схема за организация на движението в района.

Преустройство на пространството пред Терминал 2

Вторият компонент включва реконструкция на пространството пред терминала с цел подобряване на прилежащата градска среда, достъпността и организацията на движението. Предвиждат се изграждане на рампа за хора, използващи инвалидни колички, и преместване на таксиметровата стоянка непосредствено пред Терминал 2.

Новата организация ще осигури непрекъснато движение на таксиметровите автомобили през целия период на строителството на Терминал 3, като същевременно ще подобри обслужването на пристигащите и заминаващите пътници.

Нова подземна инфраструктура за Терминал 2 и бъдещия Терминал 3

Ще започне преместване на съществуващата инфраструктура, обслужваща Терминал 2 и кулата за обслужване на въздушното движение, както и изграждане на нови подземни инженерни мрежи.

„Изграждането на подземната инфраструктура преди началото на строителството на нов терминал е утвърдена международна практика при развитието на съвременните летища. Този подход ни позволява предварително да подготвим необходимите инженерни мрежи и системи, за да гарантираме, че Терминал 3 ще бъде изграден върху надеждна инфраструктурна основа. Същевременно обновяваме пространството около Терминал 2, за да подобрим организацията на движението и обслужването на пътниците по време на предстоящите строителни дейности“, заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на „СОФ Кънект“.

„За „Главболгарстрой“ днешният ден бележи повече от началото на поредния строителен проект. Този старт е още една значима стъпка в партньорството, което изграждаме със „СОФ Кънект“ от няколко години“, заяви Емил Ангелов, главен изпълнителен директор и заместник-председател на Съвета на директорите на „Главболгарстрой Холдинг“.

През ноември 2024 г. бяха открити два нови паркинга с общ капацитет от 1045 паркоместа. През февруари 2026 г. е обновен многоетажен покрит паркинг на Терминал 2 след инвестиция от 16,6 млн. евро, реализирана в партньорство с „ГБС – Инфраструктурно строителство“.

Очаква се дейностите по транспортния център и преустройството на пространството пред Терминал 2 да приключат до края на март 2027 г. Изграждането на новата подземна инфраструктура ще започне в края на октомври и също се очаква да завърши през март следващата година. С тези инвестиции се поставя началото на инфраструктурната подготовка за Терминал 3 - важна стъпка в дългосрочното развитие на летище „Васил Левски“ – София.