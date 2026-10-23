Новини
България »
Васил Терзиев: Искам Терминал 3 да бъде място на връщане за хората, които виждат бъдещето си в София и България

Васил Терзиев: Искам Терминал 3 да бъде място на връщане за хората, които виждат бъдещето си в София и България

23 Октомври, 2026 15:41 728 30

  • васил терзиев-
  • терминал 3-
  • летище

Инвестиция от над 7 млн. евро ще осигури необходимата инфраструктурна подготовка за изграждането на новия терминал

Васил Терзиев: Искам Терминал 3 да бъде място на връщане за хората, които виждат бъдещето си в София и България - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Искам Терминал 3 да бъде място на връщане. Хората да избират София и България с увереността, че тук намират възможности да работят, да развиват идеите си и да градят добър живот.“ Това каза кметът Васил Терзиев по време на старта на строителните дейности за подготовката за изграждане на новия терминал на летище „Васил Левски“ – София – Терминал 3.

„СОФ Кънект“, операторът на летище „Васил Левски“ – София, и „Главболгарстрой – Инфраструктурно строителство“ започнаха подготвителни строителни дейности, свързани с изграждането на Терминал 3. Те включват изграждане на нов транспортен център, реконструкция на пространството пред Терминал 2 и преместване на съществуващата подземна инфраструктура – ключови елементи от подготовката за бъдещия терминал. Общата инвестиция на „СОФ Кънект“ в тези дейности надхвърля 7 млн. евро и е част от дългосрочната програма за развитие и инвестиции на летището.

Специални гости на събитието бяха Тервел и Малена Замфирови – посланици на проекта за Терминал 3. В рамките на събитието Тервел Замфиров влезе в ролята на оператор на строителна техника, като пое управлението на един от багерите, участващи в земните работи на строителната площадка.

Един от основните компоненти на проекта е изграждането на нов автобусен транспортен център, който ще подобри организацията на транспортното обслужване и придвижването на пътниците в района на Терминал 2. Проектът предвижда обособена автобусна зона с 14 места за паркиране и оптимизирана схема за организация на движението в района.

Преустройство на пространството пред Терминал 2

Вторият компонент включва реконструкция на пространството пред терминала с цел подобряване на прилежащата градска среда, достъпността и организацията на движението. Предвиждат се изграждане на рампа за хора, използващи инвалидни колички, и преместване на таксиметровата стоянка непосредствено пред Терминал 2.

Новата организация ще осигури непрекъснато движение на таксиметровите автомобили през целия период на строителството на Терминал 3, като същевременно ще подобри обслужването на пристигащите и заминаващите пътници.

Нова подземна инфраструктура за Терминал 2 и бъдещия Терминал 3

Ще започне преместване на съществуващата инфраструктура, обслужваща Терминал 2 и кулата за обслужване на въздушното движение, както и изграждане на нови подземни инженерни мрежи.

„Изграждането на подземната инфраструктура преди началото на строителството на нов терминал е утвърдена международна практика при развитието на съвременните летища. Този подход ни позволява предварително да подготвим необходимите инженерни мрежи и системи, за да гарантираме, че Терминал 3 ще бъде изграден върху надеждна инфраструктурна основа. Същевременно обновяваме пространството около Терминал 2, за да подобрим организацията на движението и обслужването на пътниците по време на предстоящите строителни дейности“, заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на „СОФ Кънект“.

„За „Главболгарстрой“ днешният ден бележи повече от началото на поредния строителен проект. Този старт е още една значима стъпка в партньорството, което изграждаме със „СОФ Кънект“ от няколко години“, заяви Емил Ангелов, главен изпълнителен директор и заместник-председател на Съвета на директорите на „Главболгарстрой Холдинг“.

През ноември 2024 г. бяха открити два нови паркинга с общ капацитет от 1045 паркоместа. През февруари 2026 г. е обновен многоетажен покрит паркинг на Терминал 2 след инвестиция от 16,6 млн. евро, реализирана в партньорство с „ГБС – Инфраструктурно строителство“.

Очаква се дейностите по транспортния център и преустройството на пространството пред Терминал 2 да приключат до края на март 2027 г. Изграждането на новата подземна инфраструктура ще започне в края на октомври и също се очаква да завърши през март следващата година. С тези инвестиции се поставя началото на инфраструктурната подготовка за Терминал 3 - важна стъпка в дългосрочното развитие на летище „Васил Левски“ – София.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 САНДОКАН

    14 0 Отговор
    Васке сменя си дилара , че и ти почна като ПРОСТОТО да говориш небивалици.

    15:57 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последен ден за изяви

    10 0 Отговор
    После забвение ще те попари.

    15:57 23.10.2026

  • 5 Това е добре

    9 0 Отговор
    Но първо хайде натикайте олигарсите и мутрите, корумпираните и укриващите данъци, политици, министри, съдии, всички "перални" на пари по затворите? Покажете на хората, че България може да бъде правова и европейска държава привличаща капитал и световни инвестиции.

    15:58 23.10.2026

  • 6 1489

    7 1 Отговор
    при шопските селяндури работа немам

    16:03 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    15 1 Отговор
    София е неприветлив, тъмен, мръсен, неуреден град. Кой искаш да се върне бе, кмете??

    16:07 23.10.2026

  • 9 Кучето на Мими 🐕

    7 1 Отговор
    Всички ще се завърнат,и ще се заселят в Петрохан!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    16:09 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 не съм оптимист

    9 1 Отговор
    С празни приказки народ се не връща. Няма работа, няма среда, няма шанс за дом и къща. Деца без бъдеще никой не иска да отглежда. Сега и последните оптимисти май са готови да изпратят децата си там, където има нормален живот.

    16:11 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гражданин

    9 0 Отговор
    Преместете летището. Шумът от кацащите самолети е кошмар за живущите под трасето. Води до заболявания. Всички Вие, които удобно сте се настанили в тихи, "аристократични" кварталчета, а нехаете за населението, подложено на всякакви зловредни въздействия, ако наистина искате да бъдете полезни, мислете!

    16:14 23.10.2026

  • 14 Славка

    5 0 Отговор
    Васко, Васко, Терминал 3 на обратно за България не лети!

    16:19 23.10.2026

  • 15 Тик-Ток

    5 1 Отговор
    Да ще си оставят спокойния живот в чужбина и ще дойдат в кочината на Тиквите Прасета и Простокирчовци,в България кадърните нямат бъдеще

    16:31 23.10.2026

  • 16 Я ГО ВИЖ ТИ!!!

    4 0 Отговор
    Докато завършат терминал 3 хората ще забравят, че туршиев е бил кмет на София. В този смисъл няма никакво значение какво иска тоз!!!

    16:35 23.10.2026

  • 17 Идиот

    4 0 Отговор
    Отпуши магистрала Хемус , не ми разтягай локуми !

    16:35 23.10.2026

  • 18 Дервишоглу

    1 0 Отговор
    От тук ще започне Хиджрата.

    16:42 23.10.2026

  • 19 Големи са умници!

    3 1 Отговор
    На София И трябва ново летище. Сегашното вече е в самия град, заобиколено от ново строителство, само му трябва някой инцидент, недай Боже. Другото летище се обсъжда вече 50 години без резултат и решение.

    16:45 23.10.2026

  • 20 Ивей

    1 1 Отговор
    Терминал 3 само за Птроханци. Ще се събираме от всички страни!

    Коментиран от #27

    16:49 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А50

    1 0 Отговор
    На всички ключови нива ДС наследници, за тях ли да бачка народа в България, поне да бяха адекватни

    17:08 23.10.2026

  • 25 И Теб Ли ?

    1 0 Отговор
    Те Обхвана !

    Шизофренията !

    При сегащното Положение !

    Всеки Би Искал Да Мие Чинии !

    На Запад !

    17:20 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Май Ще им Трябва !

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ивей":

    Втори !

    Терминал 2 !

    17:22 23.10.2026

  • 28 ДА БЕ КОИ НЕНОРМАЛНИК ЩЕ СЕ ВЪРНЕ

    0 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е МАЛКА БЪЛГАРИЯ ПРЕВЪРНАЛА СЕ В ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙСКА ДЪРЖАВА С МНОЗИНСТВО МИЗЕРНИ ПЕНСИЙКИ И ЗАПЛАТИ.
    Много рядко ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЯ от България да напусне България да иде да работи в чужбина или да живее за постоянно там .

    17:24 23.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Студопор

    0 0 Отговор
    Кой човек с акъл ще се върне в България бе?? Особено след приемането на еврото. Може да се видят само някакви заблудени, дето ги използват за реклама.

    17:27 23.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове