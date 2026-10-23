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Предупредиха за смущения на електрозахранването в няколко общини в Софийска област

Предупредиха за смущения на електрозахранването в няколко общини в Софийска област

23 Октомври, 2026 17:32, обновена 23 Октомври, 2026 17:35 1 435

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Причината е ремонт на ЕСО в периода 27-29 октомври и 3-5 ноември

Предупредиха за смущения на електрозахранването в няколко общини в Софийска област - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че в периода от 27 до 29 октомври и от 3 до 5 ноември 2026 г. ще извършва ремонтни дейности по свои съоръжения, които осигуряват електрозахранването в районите на общините Костинброд, Божурище, Сливница и Драгоман, Софийска област.

Ремонтните дейности на ЕСО налагат промяна в схемата на електрозахранване. Във връзка с това в посочените периоди са възможни смущения в електрозахранването на потребителите на електроенергия в следните населените места:

Община Костинброд - гр. Костинброд, с. Бучин проход, с. Безден, с. Богьовци, с. Градец, с. Голяновци, с. Дреново, с. Дръмша, с. Опицвет, с. Петърч;

Община Сливница – гр. Сливница, с. Алдомировци, с. Бахалин, с. Гълъбовци;

Община Драгоман - гр. Драгоман, с. Владиславци, с. Габер, с. Круша, с. Камбелевци, с. Несла, с. Табан, с. Чуковезер, с. Ялботина;

Община Божурище - с. Гурмазово, с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Пролеша, с. Пожарево, с. Хераково, с. Храбърско; Община Перник - с. Радуй.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Дружеството предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. ЕРМ Запад е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.


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