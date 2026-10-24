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Пътна обстановка: трафикът е интензивен на „Лесово“
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: трафикът е интензивен на „Лесово“

24 Октомври, 2026 06:58 517 0

  • пътна обстановка-
  • трафик по границите-
  • апи-
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  • планини

АПИ въвежда ограничения по „Хемус“ и редица основни пътища. В планините има снежна покривка над 1500 метра и заледени участъци

Пътна обстановка: трафикът е интензивен на „Лесово“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силно интензивен е трафикът на изход за товарни автомобили на ГКПП „Лесово“, съобщава „Гранична полиция“. На границите с Гърция, Сърбия и Република Северна Македония движението е нормално, както и на всички пунктове към Румъния.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. Предстои и промяна в организацията на движение на Дунав мост при Русе. От 9:00 часа на 26 октомври до 17:00 часа на 29 октомври лявата лента ще бъде затворена заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. Автомобилите ще преминават двупосочно в свободната лента, като движението ще се пропуска на интервали от 20 минути във всяка посока.

Ограничения по магистралите и проходите

Агенция „Пътна инфраструктура“ е предвидила ограничения за камиони над 12 тона по АМ „Хемус“ между София и пътен възел „Ботевград“. На 25 октомври забраната ще е в посока София от 14:00 до 21:00 часа, а на 26 октомври ще важи и в двете посоки от 7:00 до 9:00 часа. Обходът е през прохода „Петрохан“ и път II-16.

Затворени за всички превозни средства са проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“. „Котленски“, „Печинско“, „Превала“ и „Предел“ са отворени.

По път I-5 Кърджали–Маказа движението при ремонт на дилатационни фуги се извършва в една лента. По направление Черноочене–Кърджали е ограничено движението на превозни средства над 15 тона в посока Кърджали.

В област Кърджали по път II-58 има двупосочно движение в една лента заради свлачищен процес. По път II-55 през прохода „Република“ движението е поетапно в една лента заради ремонт на настилката. Ограничено е и движението на камиони над 12 тона по път I-8 между Свиленград и Капитан Андреево заради повреда на мостово съоръжение.

Планини, пожарна и катастрофи

Условията за туризъм в планините са подходящи, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Във високите части обаче вече има снежна покривка над 1500 метра, а на места пътеките са заледени. „Туристите трябва да са внимателни и да съобразят екипировката си със студеното време“, предупреждават от ПСС.

По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за последното отчетено денонощие са получени 97 сигнала. Ликвидирани са 58 пожара, извършени са 37 спасителни дейности и помощни операции, а при пожарите няма загинали и пострадали.

МВР отчита 16 тежки пътнотранспортни произшествия за 22 октомври. При тях са загинали двама души, а 19 са ранени. От началото на годината тежките катастрофи са 5629, загиналите са 403, а ранените – 6976.

Източници: bta.bg, newspoint.bg


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